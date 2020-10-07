УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6446 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 173 18

Канал контрабанди в ЄС сигарет з Білорусі блоковано в Одесі: вилучено понад 2,2 млн пачок на 80 млн грн. ФОТО

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління ДФС України спільно з Державною прикордонною службою України припинено схему незаконного переміщення тютюнових виробів через митну територію України. Розпочато досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Про це повідомляє пресслужба ОГП, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, цигарки транспортувалися з Республіки Білорусь на адресу неіснуючих підприємств Великої Британії та Македонії, з метою подальшої незаконної реалізації у країнах Європейського Союзу.

На території митного порту у м. Одеса проведено санкціоновані слідчим суддею обшуки, під час яких виявлено та вилучено з незаконного обігу 4567 ящиків – 2 283 500 пачок цигарок, упаковки яких не відповідають чинному українському та міжнародному законодавству. Орієнтовна вартість вилученого складає 80 млн грн.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені тютюнові вироби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З контрабандою сигарет не можуть впоратися через відсутність кримінальної відповідальності

Канал контрабанди в ЄС сигарет з Білорусі блоковано в Одесі: вилучено понад 2,2 млн пачок на 80 млн грн 01
Канал контрабанди в ЄС сигарет з Білорусі блоковано в Одесі: вилучено понад 2,2 млн пачок на 80 млн грн 02
Канал контрабанди в ЄС сигарет з Білорусі блоковано в Одесі: вилучено понад 2,2 млн пачок на 80 млн грн 03

Автор: 

Білорусь (8076) контрабанда (1834) цигарки (1007) Євросоюз (14162) Офіс Генпрокурора (3433)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Это вот так Украина присоединилась к санкциям против Беларуси?
показати весь коментар
07.10.2020 11:17 Відповісти
+2
а що раніше контрабас справжньо працював "під прикриттям"? Лукашенка тепер "не друзяка" України став?
показати весь коментар
07.10.2020 11:18 Відповісти
+1
у нас в кожній лавці офіційно по 1 юро
показати весь коментар
07.10.2020 11:33 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это вот так Украина присоединилась к санкциям против Беларуси?
показати весь коментар
07.10.2020 11:17 Відповісти
Просто невідповідність упаковки новим вказівкам. Якби на коробках був слоган "Зе!Зробимо їх разом", поїхали б собі спокійно за кордон...
показати весь коментар
07.10.2020 11:28 Відповісти
а що раніше контрабас справжньо працював "під прикриттям"? Лукашенка тепер "не друзяка" України став?
показати весь коментар
07.10.2020 11:18 Відповісти
тепер ще потрібно припинити контрабас сірників і будуть сбушникам державні нагороди
показати весь коментар
07.10.2020 11:20 Відповісти
Tak vyxodit sto Belorus desevle cigareti cem Ukraine?
показати весь коментар
07.10.2020 11:24 Відповісти
сигареты, в принципе, копейки стоят. все остальное акцизы и пр. подати.
показати весь коментар
07.10.2020 12:05 Відповісти
Лукашенка оказывается еще и контрабасом промышляет
показати весь коментар
07.10.2020 11:27 Відповісти
він тільки тим і жив мабуть
показати весь коментар
07.10.2020 11:29 Відповісти
Litve kazdi den ix lovit s kontrabandoj no vsio ravno zavozit.Na cionom rinke takyje cigareti u nas po 2 evro prodajut
показати весь коментар
07.10.2020 11:31 Відповісти
у нас в кожній лавці офіційно по 1 юро
показати весь коментар
07.10.2020 11:33 Відповісти
U nas kioske oficialno gde to 3.50 evro
показати весь коментар
07.10.2020 11:38 Відповісти
у Лондоні майже 7 паундів
показати весь коментар
07.10.2020 11:42 Відповісти
Nu da tam ecio doroze.
показати весь коментар
07.10.2020 11:47 Відповісти
Столько людей осталось без заработка !
И это в столь тяжёлые времена ...
показати весь коментар
07.10.2020 11:37 Відповісти
зато ментам та слідакам малина, тільки щоб не скурилися нафік до смерті, але такі люди мабуть вже до всього звичні, сидючі на наркотрафіку
показати весь коментар
07.10.2020 11:40 Відповісти
скоріше зкурвляться, ніж зкуряться
показати весь коментар
07.10.2020 11:45 Відповісти
Цифры какие-то интересные...
Погуглил стоимость пачки, да еще и оптом, что-то не идет.
Эксперды видать кривые или чувствуют конец года или выборов
показати весь коментар
07.10.2020 11:56 Відповісти
80млн-тип курит за 46 игрн я говорю дурак я на эти бабки живу неделю с котом ..ну могу...46 грн пачка-в неделю 46х7=500 грн..ой дауны
показати весь коментар
07.10.2020 21:42 Відповісти
 
 