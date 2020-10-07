Канал контрабанди в ЄС сигарет з Білорусі блоковано в Одесі: вилучено понад 2,2 млн пачок на 80 млн грн. ФОТО

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора слідчими Головного слідчого управління ДФС України спільно з Державною прикордонною службою України припинено схему незаконного переміщення тютюнових виробів через митну територію України. Розпочато досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК України).

Про це повідомляє пресслужба ОГП, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, цигарки транспортувалися з Республіки Білорусь на адресу неіснуючих підприємств Великої Британії та Македонії, з метою подальшої незаконної реалізації у країнах Європейського Союзу.

На території митного порту у м. Одеса проведено санкціоновані слідчим суддею обшуки, під час яких виявлено та вилучено з незаконного обігу 4567 ящиків – 2 283 500 пачок цигарок, упаковки яких не відповідають чинному українському та міжнародному законодавству. Орієнтовна вартість вилученого складає 80 млн грн.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилучені тютюнові вироби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З контрабандою сигарет не можуть впоратися через відсутність кримінальної відповідальності





