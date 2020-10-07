Затримано учасників банди, яка підривала банкомати по Україні, - МВС. ФОТОрепортаж

Зловмисники підозрюються у скоєнні, зокрема, у Вінницькій області чотирьох підривів банкоматів і викраденні близько мільйона гривень. Слідчі-детективи провели низку санкціонованих обшуків, у зловмисників вилучено арсенал бойової зброї та інші речові докази.

Про це повідомляє пресслужба МВС, інформує Цензор.НЕТ.

Затримання відбулося на території Вінницької та Київської областей 6 жовтня.

Впродовж доби під час проведення спецоперації на території Іллінецького та Гайсинського районів Вінниччини та Київської області вінницькі поліцейські затримали чотирьох фігурантів кримінальних проваджень.

Члени злочинного угруповання були озброєні бойовою автоматичною зброєю, використовували гранати, саморобні вибухові пристрої. Зловмисники діяли зухвало та злагоджено, мали чіткий розподіл ролей, на злочини йшли у камуфльованому одязі, ховали обличчя за балаклавами, пересувалися на двох джипах.

Один з учасників банди та ймовірно її організатор в минулому служив у добровольчому підрозділі на сході України та мав навики поводження зі зброєю та вибуховими речовинами.

Зібрані на місці злочину речові докази, слідова інформація, її опрацювання дозволило вийти в подальшому на підозрюваних у злочинах.

Зловмисники вели розмірений спосіб життя, мали сім'ї і раніше не мали проблем із законом.

За наявною інформацією, члени злочинного угруповання підозрюються у вчиненні чотирьох злочинів на території Вінницької області, їх перевіряють на причетність до аналогічних підривів банкоматів на території інших областей України.

Під час проведення санкціонованих обшуків в учасників банди вилучили 2 автомати "Калашникова", оснащені патронами, 10 магазинів до нього, 6 бойових гранат, пістолет і рушницю з прицілом, 190 патронів до автомата, камуфльований формений одяг і взуття військового зразка, наркотичні речовини, грошові засоби та інші речові докази.

Слідчими порушено кримінальні провадження у ч.2 ст.194 КК (умисне знищення або пошкодження майна), ч.3 і ч.5 ст. 185 КК (крадіжка).

Також в їхніх діях вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст.257 Кримінального кодексу України (Бандитизм), що карається до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Зараз зловмисники затримані і поміщені в ізолятор тимчасового тримання.









