Місцева влада майже 20 років фінансували непрацюючий дитячий санаторій на Буковині: "Територія нагадує зону відчуження". ФОТОрепортаж

Колишній дитячий санаторій у 2003 році визнали аварійним і непридатним для проживання. Проте, щороку на зарплату його працівникам витрачається близько пів мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Санаторій не працює із 2003 року, оскільки його корпуси були визнані непридатними для мешкання або ж аварійно небезпечними. Більша частина будівель тут зруйнована. Зараз заклад перебуває у стані ліквідації", - сказано в повідомленні.

"Територія санаторію нагадує зону відчуження. Попри те, що тут давно не оздоровлюють дітей, на утримання закладу витрачають чималі кошти, зокрема, виплачують заробітну плату працівникам. Так, 2017 року на ці потреби виділено 474 тисячі гривень, 2018 року – 542 тисячі, 2019-го – 604 тисячі", - розповіла заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

Тепер місцева влада хоче "представити на розгляд обласної ради пропозиції щодо раціонального, прозорого і ефективного" використання санаторію.

