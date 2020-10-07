УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6336 відвідувачів онлайн
Новини Фото
6 114 11

Місцева влада майже 20 років фінансували непрацюючий дитячий санаторій на Буковині: "Територія нагадує зону відчуження". ФОТОрепортаж

Колишній дитячий санаторій у 2003 році визнали аварійним і непридатним для проживання. Проте, щороку на зарплату його працівникам витрачається близько пів мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

"Санаторій не працює із 2003 року, оскільки його корпуси були визнані непридатними для мешкання або ж аварійно небезпечними. Більша частина будівель тут зруйнована. Зараз заклад перебуває у стані ліквідації", - сказано в повідомленні.

"Територія санаторію нагадує зону відчуження. Попри те, що тут давно не оздоровлюють дітей, на утримання закладу витрачають чималі кошти, зокрема, виплачують заробітну плату працівникам. Так, 2017 року на ці потреби виділено 474 тисячі гривень, 2018 року – 542 тисячі, 2019-го – 604 тисячі", - розповіла заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак.

Тепер місцева влада хоче "представити на розгляд обласної ради пропозиції щодо раціонального, прозорого і ефективного" використання санаторію.

Також читайте: Лікарня в Харкові через службову недбалість головлікаря витратила майже 3 млн грн на неіснуючі фотоальбоми, - поліція

Місцева влада майже 20 років фінансували непрацюючий дитячий санаторій на Буковині: Територія нагадує зону відчуження 01
Місцева влада майже 20 років фінансували непрацюючий дитячий санаторій на Буковині: Територія нагадує зону відчуження 02
Місцева влада майже 20 років фінансували непрацюючий дитячий санаторій на Буковині: Територія нагадує зону відчуження 03
Місцева влада майже 20 років фінансували непрацюючий дитячий санаторій на Буковині: Територія нагадує зону відчуження 04
Місцева влада майже 20 років фінансували непрацюючий дитячий санаторій на Буковині: Територія нагадує зону відчуження 05
Місцева влада майже 20 років фінансували непрацюючий дитячий санаторій на Буковині: Територія нагадує зону відчуження 06
Місцева влада майже 20 років фінансували непрацюючий дитячий санаторій на Буковині: Територія нагадує зону відчуження 07
Місцева влада майже 20 років фінансували непрацюючий дитячий санаторій на Буковині: Територія нагадує зону відчуження 08
Місцева влада майже 20 років фінансували непрацюючий дитячий санаторій на Буковині: Територія нагадує зону відчуження 09
Місцева влада майже 20 років фінансували непрацюючий дитячий санаторій на Буковині: Територія нагадує зону відчуження 10
Місцева влада майже 20 років фінансували непрацюючий дитячий санаторій на Буковині: Територія нагадує зону відчуження 11
Місцева влада майже 20 років фінансували непрацюючий дитячий санаторій на Буковині: Територія нагадує зону відчуження 12

Автор: 

Буковина (861) ОДА (1635) санаторій (61) недбалість (59)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
до чого тут Уряд? санаторій фінансувала місцева влада з місцевого бюджету. сума фінансування адекватна на охорону об'єкта щоб суто вберегти його від розграбунку. для підтримання його в більш-менш нормальному законсервованому стані потрібні були б значно більші кошти - на опалення і електрику, на поточний аварійний ремонт (протікання даху і т.п.). крім того, сказано, що заклад знаходиться в стані ліквідації, а це значить є як мінімум бухгалтер і ліквідатор, які теж не будуть працювати безкоштовно (хай і за сумісництвом на кількох об'єктах) і повинні отримати якихось кілька тисяч гривень.
показати весь коментар
07.10.2020 12:06 Відповісти
+6
600 тис на рік це 50 тис грн на місяць. Найняти 3 сторожів (позмінно щоб не розгромили і не розтягли, що там є і не оселилися бомжі або цигани) по 17 тис гросс, десь по 10 тис на руки - от і всі 600 тисяч на рік. Зрада страшна...
показати весь коментар
07.10.2020 11:53 Відповісти
+5
"Рога и копыта"
показати весь коментар
07.10.2020 11:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Рога и копыта"
показати весь коментар
07.10.2020 11:49 Відповісти
прямые убытки в миллионы гривень На эти деньги в нормальных работающих санаториях можно было оздоровить тысячи детей. В Карпатах таких но НОРМАЛЬНЫХ санаториев - десятки.
Это здание продать в частные руки исключительно под базу отдыха. Будет прекрасное место для отпускников или на выходные дни.
Достроить конюшню, бассейен, открыть спортзал.
А это - просто воровство у государства, больше ничего.
показати весь коментар
07.10.2020 13:27 Відповісти
600 тис на рік це 50 тис грн на місяць. Найняти 3 сторожів (позмінно щоб не розгромили і не розтягли, що там є і не оселилися бомжі або цигани) по 17 тис гросс, десь по 10 тис на руки - от і всі 600 тисяч на рік. Зрада страшна...
показати весь коментар
07.10.2020 11:53 Відповісти
Все наше правительство можно назвать -зона отчуждения, отчуждения от народа
показати весь коментар
07.10.2020 11:59 Відповісти
до чого тут Уряд? санаторій фінансувала місцева влада з місцевого бюджету. сума фінансування адекватна на охорону об'єкта щоб суто вберегти його від розграбунку. для підтримання його в більш-менш нормальному законсервованому стані потрібні були б значно більші кошти - на опалення і електрику, на поточний аварійний ремонт (протікання даху і т.п.). крім того, сказано, що заклад знаходиться в стані ліквідації, а це значить є як мінімум бухгалтер і ліквідатор, які теж не будуть працювати безкоштовно (хай і за сумісництвом на кількох об'єктах) і повинні отримати якихось кілька тисяч гривень.
показати весь коментар
07.10.2020 12:06 Відповісти
Припять-2 или не договорились о цене
показати весь коментар
07.10.2020 11:59 Відповісти
Все наше правительство можно назвать -зона отчуждения, отчуждения от народа
показати весь коментар
07.10.2020 12:00 Відповісти
50000 в месяц, 3 охранника, бухгалтер и директор. В среднем 10 000 в месяц, минус налоги (18% ндфл + 22% есв).
показати весь коментар
07.10.2020 13:22 Відповісти
Шара для працівників скінчилася.
Треба йти працювати.
показати весь коментар
07.10.2020 13:41 Відповісти
Вырезать дубы и засеять коноплей!
показати весь коментар
07.10.2020 14:20 Відповісти
Відмивали бабло. Хтось дуже непогано собі зібрав на пенсію.
показати весь коментар
07.10.2020 15:15 Відповісти
 
 