Миколаїв попрощався із загиблими в катастрофі Ан-26 курсантами Андрієм Померанцевим та Володимиром Олабіним. ФОТОрепортаж

У Миколаєві 7 жовтня віддали останню шану загиблим в авіакатастрофі під Харковом двом курсантам з Миколаєва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Труни з тілами Андрія Померанцева та Володимира Олабіна стоять біля меморіалу героям-ольшанцям у центрі міста. Сюди підходять небайдужі мешканці міста та представники влади і кладуть квіти", - повідомляє кореспондент.

Присутні вшанували пам'ять хлопців хвилиною мовчання.









Андрію Померанцеву було 26 років. Він курсант Харківського університету повітряних сил ім. Івана Кожедуба. У Миколаєві Андрій закінчив школу №40 і навчався в Миколаївському коледжі транспортної інфраструктури.

Володимиру Олабіну - 21 рік, він син депутата Миколаївської обласної ради Вадима Олабіна, курсант 151 навчальної групи льотного факультету ХНУВС ім. Івана Кожедуба.

Після церемонії прощання загиблих поховають на одному з місцевих цвинтарів.

7 жовтня в Миколаївській області оголошено Днем жалоби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Катастрофа Ан-26: Олександра Скочкова - сина штурмана збитого над Луганськом у 2014-му Іл-76 - поховають поруч із батьком

Цього дня на всій території області приспущено державні прапори на будинках і спорудах органів державної влади та місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

Читайте також: У ЗСУ спростували "масові відрахування" із ХНУПС після авіакатастрофи під Чугуєвом: Жоден курсант не виявив бажання

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.