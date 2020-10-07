УКР
Начштабу військової частини на Харківщині впіймали на хабарі в 15 тис.: обіцяв допомогти з призначенням на посаду. ФОТОрепортаж

У вівторок, 6 жовтня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області, слідчі обласного управління поліції спільно з військовою прокуратурою Харківського гарнізону та СБУ затримали заступника начальника штабу військової частини за підозрою у вимаганні та отриманні хабаря.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

У службовому кабінеті правоохоронці вилучили 15 000 гривень неправомірної вигоди.

За цю суму майор ЗСУ пообіцяв сприяння у продовженні контракту і вирішенні питання про призначення на посаду військовослужбовця.

Офіцера затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За вимагання та одержання неправомірної вигоди майору ЗСУ може загрожувати позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Я не верю,что эти бесконечные истории нельзя урегулировать при желании. - Желания нет.
показати весь коментар
07.10.2020 12:36 Відповісти
Если это происходит с такой регулярностью- значит надо или лишить их функций или сократить должность!!
ОН попался - остальные просто не попались!!! Но сути это не меняет!!!!Нужна система в которой это невозможно!!

показати весь коментар
07.10.2020 12:42 Відповісти
ученик Забродского...
показати весь коментар
07.10.2020 13:01 Відповісти
дурню, ти лємєзухи об'ївся?
показати весь коментар
07.10.2020 13:54 Відповісти
первый зам на такую мелоч ведется..фу...обмельчали-уровень прапорщика шматко
показати весь коментар
07.10.2020 21:45 Відповісти
деньгама хочу чумадан баксов
показати весь коментар
07.10.2020 21:46 Відповісти
 
 