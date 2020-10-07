Начштабу військової частини на Харківщині впіймали на хабарі в 15 тис.: обіцяв допомогти з призначенням на посаду. ФОТОрепортаж

У вівторок, 6 жовтня, оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області, слідчі обласного управління поліції спільно з військовою прокуратурою Харківського гарнізону та СБУ затримали заступника начальника штабу військової частини за підозрою у вимаганні та отриманні хабаря.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

У службовому кабінеті правоохоронці вилучили 15 000 гривень неправомірної вигоди.

За цю суму майор ЗСУ пообіцяв сприяння у продовженні контракту і вирішенні питання про призначення на посаду військовослужбовця.







Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чиновники митниці на Рівненщині за хабар розмитнювали автомобілі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Офіцера затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За вимагання та одержання неправомірної вигоди майору ЗСУ може загрожувати позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.