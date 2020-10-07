Із загиблими в катастрофі Ан-26 курсантами Дмитром Студінським і Богданом Матвійчуком прощаються на Житомирщині. ФОТОрепортаж
У Житомирській області прощаються з курсантами Харківського національного університету Повітряних сил Дмитром Студінським і Богданом Матвійчуком, загиблими в авіакатастрофі в Харківській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА та zhitomir.info.
Як повідомили в ОДА, літак з тілами 21-річного Дмитра Студінського і 19-річного Богдана Матвійчука прибув в смт Озерне у вівторок, 6 жовтня.
Загиблого Богдана Матвійчука живим коридором ввечері, 06 жовтня, зустріли у Новограді-Волинському. Церемонія прощання з ним відбудеться сьогодні, 07 жовтня, з 11:30 до 14:00 год. у Будинку офіцерів (м.Новоград-Волинський, вул. Леваневського, 25). Цей день у Новограді-Волинському оголошено Днем жалоби.
Дмитра Студінського поховають у рідному селі Скоморохи сьогодні, 07 жовтня. Церемонія прощання з ним відбудеться об 11:00 (у сільській церкві), об 11:45 – на сільському кладовищі.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.
На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.
Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.
