У Києві чоловік намагався спуститися з п'ятого поверху за допомогою зв'язаних простирадл і загинув. ФОТОрепортаж

На вулиці Луценка в Києві загинув чоловік, коли намагався спуститися з п'ятого поверху за допомогою простирадл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє "Київ оперативний".

За інформацією пабліку, нещасний випадок стався на вулиці Луценка.

"Чоловік зайшов до свого знайомого в гості. Вони почали вживати алкогольні напої. Коли вже добряче випили - той, що був у гостях, вирішив, що йому треба піти, але господар був проти і зачинив двері у квартирі. Гість нічого кращого не вигадав, як зв‘язати простирадла і спускатися за допомогою них", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, чоловік впав і вдарився головою об камінь. Він загинув на місці.

У Києві чоловік намагався спуститися з пятого поверху за допомогою звязаних простирадл і загинув 01
У Києві чоловік намагався спуститися з пятого поверху за допомогою звязаних простирадл і загинув 02
Фото: Киев "Оперативный"

У Києві чоловік намагався спуститися з пятого поверху за допомогою звязаних простирадл і загинув 03

Київ (20187) нещасний випадок (275) смерть (6828)
Топ коментарі
+18
премия Дарвина
показати весь коментар
07.10.2020 13:19 Відповісти
+15
Синька это зло. Чрезмерное гостеприимство может убить. Вот такие выводы.
показати весь коментар
07.10.2020 13:20 Відповісти
+12
шановні українці, частіше оновлюйте постільну білизну!
не допускайте перетворення її на лахміття!
показати весь коментар
07.10.2020 13:21 Відповісти
та ні, сивочолого пацани, з горя...
показати весь коментар
07.10.2020 13:35 Відповісти
Алкоголь и сигареты убивают в буквальном смысле.
показати весь коментар
07.10.2020 13:17 Відповісти
Думаешь, он за сигаретами спускался?
показати весь коментар
07.10.2020 13:21 Відповісти
Не исключено
показати весь коментар
07.10.2020 13:22 Відповісти
Добухались а может докурились.
показати весь коментар
07.10.2020 13:23 Відповісти
За добавкою збирався
показати весь коментар
07.10.2020 13:45 Відповісти
это просто естественый отбор.
показати весь коментар
07.10.2020 13:24 Відповісти
В Киеве мужчина пытался спуститься с пятого этажа по связанным простыням и погиб - Цензор.НЕТ 1657
показати весь коментар
07.10.2020 13:25 Відповісти
Дарвин. Естественный отбор
показати весь коментар
07.10.2020 13:24 Відповісти
Дадо было ещё бутылочку бахнуть,как настаивал хозяин.
показати весь коментар
07.10.2020 13:25 Відповісти
Граф Монте-Кристо в полосатом свитре...
показати весь коментар
07.10.2020 13:28 Відповісти
..и Фан-Фан тюльпан и Зорро в одном стакане.
показати весь коментар
07.10.2020 13:35 Відповісти
неправильный выбор в дилемме "пить или перестать?" приводит к летальному исходу.
показати весь коментар
07.10.2020 13:28 Відповісти
Нещасний, надивився хіба фільмів про супергероїв - лазання по небоскребам и зухвалі втечі.
показати весь коментар
В Киеве мужчина пытался спуститься с пятого этажа по связанным простыням и погиб - Цензор.НЕТ 2139
показати весь коментар
07.10.2020 13:41 Відповісти
А что у Луценко уже своя улица Ай молодец
показати весь коментар
07.10.2020 13:52 Відповісти
Эх, если бы не лежащий камень... А вообще, лучше спускаться на пододеяльниках - они в два раза прочнее простыней.
показати весь коментар
07.10.2020 13:56 Відповісти
07.10.2020 13:57 Відповісти
Может, лифт не работал... а по ступенькам долго было...
показати весь коментар
07.10.2020 14:00 Відповісти
Так и девы разные бывают...
показати весь коментар
07.10.2020 14:11 Відповісти
"Он взлетел, как взлетала она, но не вверх, а вниз" (С)
показати весь коментар
07.10.2020 14:02 Відповісти
когда в институте учился, был у нас случай. Знакомый набухался и вышел из окна пятого этажа. Сломал обе ноги, вставляли спицы.
А другой случай - другой знакомый набуханый лез к какой-то девахе в окно, но там пониже, этаж третий. То деваха его послала нахер и оно закрыла. Чувак шлёпнулся и сломал ногу.
А как хэппи энд - ещё один знакомый был отмороженный на всю голову и он в свою комнату ходил через окно соседей. Абсолютно трезвый. И ни разу не упал.
показати весь коментар
07.10.2020 14:10 Відповісти
надо было ему с тех простыней сделать парашют
показати весь коментар
07.10.2020 14:24 Відповісти
макака Арахамия?
показати весь коментар
07.10.2020 15:12 Відповісти
Є така підозра, що це не господар його не відпускав , а господиня...
показати весь коментар
07.10.2020 19:26 Відповісти
 
 