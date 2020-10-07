У Києві чоловік намагався спуститися з п'ятого поверху за допомогою зв'язаних простирадл і загинув. ФОТОрепортаж
На вулиці Луценка в Києві загинув чоловік, коли намагався спуститися з п'ятого поверху за допомогою простирадл.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє "Київ оперативний".
За інформацією пабліку, нещасний випадок стався на вулиці Луценка.
"Чоловік зайшов до свого знайомого в гості. Вони почали вживати алкогольні напої. Коли вже добряче випили - той, що був у гостях, вирішив, що йому треба піти, але господар був проти і зачинив двері у квартирі. Гість нічого кращого не вигадав, як зв‘язати простирадла і спускатися за допомогою них", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляється, чоловік впав і вдарився головою об камінь. Він загинув на місці.
не допускайте перетворення її на лахміття!
А другой случай - другой знакомый набуханый лез к какой-то девахе в окно, но там пониже, этаж третий. То деваха его послала нахер и оно закрыла. Чувак шлёпнулся и сломал ногу.
А как хэппи энд - ещё один знакомый был отмороженный на всю голову и он в свою комнату ходил через окно соседей. Абсолютно трезвый. И ни разу не упал.