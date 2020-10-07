У Києві чоловік намагався спуститися з п'ятого поверху за допомогою зв'язаних простирадл і загинув. ФОТОрепортаж

На вулиці Луценка в Києві загинув чоловік, коли намагався спуститися з п'ятого поверху за допомогою простирадл.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє "Київ оперативний".

За інформацією пабліку, нещасний випадок стався на вулиці Луценка.

"Чоловік зайшов до свого знайомого в гості. Вони почали вживати алкогольні напої. Коли вже добряче випили - той, що був у гостях, вирішив, що йому треба піти, але господар був проти і зачинив двері у квартирі. Гість нічого кращого не вигадав, як зв‘язати простирадла і спускатися за допомогою них", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, чоловік впав і вдарився головою об камінь. Він загинув на місці.

Також дивіться: Батько завдав кількох ножових поранень синові, а потім підпалив його в ліжку: в поліції розповіли подробиці моторошного вбивства 6-річної дитини в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж





Фото: Киев "Оперативный"