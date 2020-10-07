УКР
У порт Одеси зайшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Есмінець протиповітряної оборони королівських ВМС Великої Британії HMS Dragon D35 зайшов сьогодні до Одеси.

Рівно об 11:00 корабель пришвартувався біля 16-го причалу морського вокзалу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.

Відео Інфокор

У відкритому морі корабель зустрічав катер українських Військово-морських сил "Старобільськ".

"Дракон" відвідав Одесу після тритижневого патрулювання у складі багатонаціональної ескадри, яка діє біля узбережжя Сирії. Завдання він виконував разом із десантним кораблем HMS Albion L14.

HMS Dragon вперше в нашому регіоні. У Чорне море він увійшов пізно ввечері 4 жовтня.

"До плану візиту увійде проведення протокольної зустрічі між делегаціями ВМС двох країн, спільні корабельні тренування на борту британського есмінця, а також проведення спільного тренування в морі типу PASSEX", - повідомляє Служба зі зв'язків із громадськістю Командування Військово-морських сил ЗСУ.

Візит корабля триватиме до 12 жовтня поточного року.

Також дивіться: Корабель ВМС Великої Британії HMS Enterprise увійшов у Чорне море. ФОТО

Есмінець є четвертим кораблем із шести класу Daring, тип 45. Увійшов до складу Королівського флоту у квітні 2012 року, а через рік, влітку 2013-го, разом з американським авіаносцем USS Nimitz патрулював Аравійське море і Перську затоку.

Це єдиний корабель ВМС Великої Британії, що несе на обох бортах у носовій частині зображення червоного валлійського дракона - національного символу Уельсу.

Водотоннажність корабля - 8500 тонн, довжина - 152 метри, ширина - 21, осадка – більш ніж сім метрів. Озброєний 114-мм знаряддям Mark 8, двома спареними пусковими установками протикорабельних ракет "Гарпун", зенітною артилерією і зенітними керованими ракетами. Є також система протичовнового захисту. Максимальна швидкість понад 30 вузлів, екіпаж - від 190 до 235 осіб. Авіаційне озброєння - один-два вертольоти Lynx, або один вертоліт Merlin.

У порт Одеси зайшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon 01
У порт Одеси зайшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon 02
У порт Одеси зайшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon 03
У порт Одеси зайшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon 04
У порт Одеси зайшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon 05
У порт Одеси зайшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon 06
У порт Одеси зайшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon 07
У порт Одеси зайшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon 08
У порт Одеси зайшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon 09
У порт Одеси зайшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon 10
У порт Одеси зайшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon 11
У порт Одеси зайшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon 12
У порт Одеси зайшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon 13
У порт Одеси зайшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon 14
У порт Одеси зайшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon 15
У порт Одеси зайшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon 16
У порт Одеси зайшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon 17

Автор: 

Велика Британія (5794) корабель (1628) НАТО (6793) Одеса (5616)
+24
Англичанин начеку. Мало ли, какой ватник на прицеле появится?
В порт Одессы зашел эсминец Королевских ВМС Великобритании "Dragon" - Цензор.НЕТ 9716
07.10.2020 13:45
+23
Всегда рады таким гостям. Заходите почаще, хоть каждый день.
07.10.2020 13:55
+16
Русские мрази вопели, что их действия против сближения Украины с НАТО. И на тот момент наши с НАТО контакты были единичными.
Сегодня - плотное сотрудничество, учения, визиты, поставки вооружения и т.п.
Ну что, придурки, вы этого хотели?!
Русские, вы - идиоты....
07.10.2020 14:04
07.10.2020 13:45
Лучше бы путлера заземлили когда через Индийский океан из Австралии летел.
07.10.2020 13:50
Всегда рады таким гостям. Заходите почаще, хоть каждый день.
07.10.2020 13:55
Long Live the Queen!
07.10.2020 13:55
Що цікаво - не димить, як лаптєкорита.
07.10.2020 13:57
на "Эспрессо " недавно был интерестный сериальчик про однокласника HMS Duncan (D37)
07.10.2020 13:59 Відповісти
Я тоже смотрел этот фильм.Если не ошибаюсь то это тот самый дорогой корабль
английского военного морфлота.Стоимость его свыше 2млрд фунтов стерлигов!Мне запомнилась фраза капитана корабля:" Пусть русские не думают что Черное и Азовское
моря это их озеро!"Разогнали кацапских летунов предупредив,что радарным импульсом
выведут из строя всю их авионику.Естественно те смылись и больше не появлялись.
Р Е С П Е К Т Англии!
07.10.2020 17:58
Русские мрази вопели, что их действия против сближения Украины с НАТО. И на тот момент наши с НАТО контакты были единичными.
Сегодня - плотное сотрудничество, учения, визиты, поставки вооружения и т.п.
Ну что, придурки, вы этого хотели?!
Русские, вы - идиоты....
07.10.2020 14:04
А что у него сверху? Монумент первому Спутнику?
07.10.2020 14:09
Вы никогда не видели радиопрозрачных обтекателей РЛС?
07.10.2020 14:13
Это шутка была. Просто кораблик уродливый какой-то вышел у англичан. По сравнению с тем же "Горшковым" русни.
07.10.2020 14:17
а они сейчас все такими выходят. Малозаметность выходит на первую роль и убивает классику жанра...
07.10.2020 14:21
У порт Одеси зайшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon - Цензор.НЕТ 8686
07.10.2020 15:42
У порт Одеси зайшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon - Цензор.НЕТ 6196
07.10.2020 15:44
Ну и у какого из них выше дальность обнаружения противника?
07.10.2020 21:49
С точки зрения геометрии макушки друг друга они увидят одновременно
07.10.2020 23:17
геометрия- эт одно.., а вот радиометрия- на стороне британца!!!)))
07.10.2020 23:53
"Макушка" занимает гораздо меньше "тельца", его плохо видно. К тому же макушки радиопрозрачны.
08.10.2020 20:55
Тогда у макушек нет шансов что-то увидеть, а при включённых макушках всё так как я сказал
08.10.2020 22:42
Ну разумеется это британцы тупые и создали "уродливый" корабль, имея перед глазами распрекрасный анало-говнет!
09.10.2020 09:01
Для боевой техники функциональность важнее красоты. Бронежилет тоже не так эффектно выглядит, как рыцарские латы и современный камуфляж не так красив, как одежда мушкетеров или гвардейцев кардинала.
07.10.2020 14:32
А уж как красиво выглядел бы 60-ти пушечный времен армады! )))
07.10.2020 14:45
нормальный корабль, новые технологии, а у русни на черном море немецкие утюги, на которых деды воевали.
07.10.2020 17:13
Не соглашусь. В ЧФ последние годы пригнали столько всего, что он пожалуй сейчас самый новый из флотов Раиссии.
07.10.2020 17:59
То такий болт для кацапських пуканів.
07.10.2020 14:19
А вот такой забавный (или нет?) сценарий.
Русские говнюки, понимая, что им ничего не будет, любят в нейтральных водах пролетать над судном НАТО и потом на всех экранах громко этим бахвалиться.
А если так:
1. территория судна, а значит, и воздуха строго над ним аж до космоса - суверенна. И в тот миг, когда самолет над ним, он вторгается в воздушной пространство той страны.
2. Установить на судне МЗА, стреляющую, посредством стабилизатора, строго вертикально и оснащенную видеофиксаторами, снимающими строго вертикально. - как ФКП на истребителях. Допустить любые инспекции для проверки этого. И всадить пару снарядов в пузо русской гниде!
Самолет подбит на суверенной территорией страны! А уж где упал - не мои проблемы. Тем более, что расследование покажет, что он схлопотал плюху строго вертикально - значит, в момент пролета над чужой территорией.
07.10.2020 14:12
"Допустить любые инспекции для проверки этого."
вот после этого момента ********* соколы будут делать всё то же самое, но не пролетая над кораблём. Причём я думаю они и до этого так делали. Не обязательно пролетать над кораблём, когда делаешь вид, что заходишь на атаку.
07.10.2020 14:34
Ну да, заход сзади-спереди по курсу уже считается нападением - можно валить со всех стволов и не только вертикальных, но и горизонтальных.
07.10.2020 14:53
На етих эсминцах такие мощные радары, что одним хорошим импульсом,выведут
всю електронику истребителя при том на хорошем расстоянии. Русню об этом предупредили
когда она начала шпионить за кораблём. Быстренько ушились.Хорошая техника! Разнесут
тот Крым в пух и прах!!!
07.10.2020 18:07
забавным будет всегда... - не территория судна, а корабль (есть разница..??)- судна досматриваются; а воздух над кораблем, как и над судном в международной юрисдикции, как понятие не существует... только как нарушение норм безопасности полетов\мореплавания...
..но всё может произойти (и должно ), из-за сбоя автоматики = и ошибка пилота, и самопроизвольный выстрел эрликона...)))
08.10.2020 00:06
слава Британії!
07.10.2020 14:13
Боже, бережи королеву!
07.10.2020 14:27
Мы были бы не против если бы он вошёл в состав ВМС Украины, Ваше Величество для вас мелочь, а нам ой как это надо, весь экипаж отправим на самолёте) Окей))))
07.10.2020 14:22
Зекоманда його на другий день поріже на металобрухт.
07.10.2020 14:37
А где толпа дегенератов с плакатами "кто убил Катю Гандзюк"?
Или не проплатили, то они под забугорные корабли и не кидаются больше?
07.10.2020 14:30
Да всё как то маленькие корабли заходят.
07.10.2020 14:36
Зато как плюнет зарядом,то мало не покажется! Это он на фото маленький,
а так вполне отвечает габаритам эсминца.
07.10.2020 18:13
Rule,Britannia!
07.10.2020 14:41
Перевели з кацапоізика Google перекладачем, то хоч перевіряйте. Що це: " Озброєний 114мм знаряддям Mark 8...". Яке знаряддя? Це універсальна гармата калібром 114 мм.
07.10.2020 14:41
Красивый корабль дружественной нам страны. Сразу поднимается настроение. Сделан из хорошей английской стали, хорошо вооружен. Это не кацапский корабль, по которому зразу хочется стрельнуть и потопить. Почаще заходите в порта Украины, Украина Вам рада.
07.10.2020 15:22
А как рады одесские совково-рускамирские торгаши и интер-проститутки! Для них заход каждого НАТОвского корабля праздик. А уж, когда проводятся международные морские учения Украина - НАТО с заходом в Одессу сразу нескольких кораблей, так торгаши и проститутки сразу напрочь забывают и ***** и рускамир, настолько доллар, фунт и евро туманят им мозг. Несколько лет назад зачем-то оказался на Дерибасовской при таком событии, так все уличне рестораны и кафешки (дело было летом) были переполнены матросами и офицерами в разнообразных униформах.
07.10.2020 15:53
жаль, что тебя в тот момент в Одессе не отпиз*или...
07.10.2020 16:25
Кацап зубами цап, что ты делаешь здесь, это наш праздник, катись отсюда
07.10.2020 16:35
Ласкаво просимо друзі з Великобританії в Україну. Русня, ви зробили це разом.
07.10.2020 17:22
 
 