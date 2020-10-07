У порт Одеси зайшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Есмінець протиповітряної оборони королівських ВМС Великої Британії HMS Dragon D35 зайшов сьогодні до Одеси.

Рівно об 11:00 корабель пришвартувався біля 16-го причалу морського вокзалу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.

Відео Інфокор

У відкритому морі корабель зустрічав катер українських Військово-морських сил "Старобільськ".

"Дракон" відвідав Одесу після тритижневого патрулювання у складі багатонаціональної ескадри, яка діє біля узбережжя Сирії. Завдання він виконував разом із десантним кораблем HMS Albion L14.

HMS Dragon вперше в нашому регіоні. У Чорне море він увійшов пізно ввечері 4 жовтня.

"До плану візиту увійде проведення протокольної зустрічі між делегаціями ВМС двох країн, спільні корабельні тренування на борту британського есмінця, а також проведення спільного тренування в морі типу PASSEX", - повідомляє Служба зі зв'язків із громадськістю Командування Військово-морських сил ЗСУ.

Візит корабля триватиме до 12 жовтня поточного року.

Есмінець є четвертим кораблем із шести класу Daring, тип 45. Увійшов до складу Королівського флоту у квітні 2012 року, а через рік, влітку 2013-го, разом з американським авіаносцем USS Nimitz патрулював Аравійське море і Перську затоку.

Це єдиний корабель ВМС Великої Британії, що несе на обох бортах у носовій частині зображення червоного валлійського дракона - національного символу Уельсу.

Водотоннажність корабля - 8500 тонн, довжина - 152 метри, ширина - 21, осадка – більш ніж сім метрів. Озброєний 114-мм знаряддям Mark 8, двома спареними пусковими установками протикорабельних ракет "Гарпун", зенітною артилерією і зенітними керованими ракетами. Є також система протичовнового захисту. Максимальна швидкість понад 30 вузлів, екіпаж - від 190 до 235 осіб. Авіаційне озброєння - один-два вертольоти Lynx, або один вертоліт Merlin.

































