У порт Одеси зайшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Есмінець протиповітряної оборони королівських ВМС Великої Британії HMS Dragon D35 зайшов сьогодні до Одеси.
Рівно об 11:00 корабель пришвартувався біля 16-го причалу морського вокзалу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську.
Відео Інфокор
У відкритому морі корабель зустрічав катер українських Військово-морських сил "Старобільськ".
"Дракон" відвідав Одесу після тритижневого патрулювання у складі багатонаціональної ескадри, яка діє біля узбережжя Сирії. Завдання він виконував разом із десантним кораблем HMS Albion L14.
HMS Dragon вперше в нашому регіоні. У Чорне море він увійшов пізно ввечері 4 жовтня.
"До плану візиту увійде проведення протокольної зустрічі між делегаціями ВМС двох країн, спільні корабельні тренування на борту британського есмінця, а також проведення спільного тренування в морі типу PASSEX", - повідомляє Служба зі зв'язків із громадськістю Командування Військово-морських сил ЗСУ.
Візит корабля триватиме до 12 жовтня поточного року.
Есмінець є четвертим кораблем із шести класу Daring, тип 45. Увійшов до складу Королівського флоту у квітні 2012 року, а через рік, влітку 2013-го, разом з американським авіаносцем USS Nimitz патрулював Аравійське море і Перську затоку.
Це єдиний корабель ВМС Великої Британії, що несе на обох бортах у носовій частині зображення червоного валлійського дракона - національного символу Уельсу.
Водотоннажність корабля - 8500 тонн, довжина - 152 метри, ширина - 21, осадка – більш ніж сім метрів. Озброєний 114-мм знаряддям Mark 8, двома спареними пусковими установками протикорабельних ракет "Гарпун", зенітною артилерією і зенітними керованими ракетами. Є також система протичовнового захисту. Максимальна швидкість понад 30 вузлів, екіпаж - від 190 до 235 осіб. Авіаційне озброєння - один-два вертольоти Lynx, або один вертоліт Merlin.
английского военного морфлота.Стоимость его свыше 2млрд фунтов стерлигов!Мне запомнилась фраза капитана корабля:" Пусть русские не думают что Черное и Азовское
моря это их озеро!"Разогнали кацапских летунов предупредив,что радарным импульсом
выведут из строя всю их авионику.Естественно те смылись и больше не появлялись.
Р Е С П Е К Т Англии!
Сегодня - плотное сотрудничество, учения, визиты, поставки вооружения и т.п.
Ну что, придурки, вы этого хотели?!
Русские, вы - идиоты....
Русские говнюки, понимая, что им ничего не будет, любят в нейтральных водах пролетать над судном НАТО и потом на всех экранах громко этим бахвалиться.
А если так:
1. территория судна, а значит, и воздуха строго над ним аж до космоса - суверенна. И в тот миг, когда самолет над ним, он вторгается в воздушной пространство той страны.
2. Установить на судне МЗА, стреляющую, посредством стабилизатора, строго вертикально и оснащенную видеофиксаторами, снимающими строго вертикально. - как ФКП на истребителях. Допустить любые инспекции для проверки этого. И всадить пару снарядов в пузо русской гниде!
Самолет подбит на суверенной территорией страны! А уж где упал - не мои проблемы. Тем более, что расследование покажет, что он схлопотал плюху строго вертикально - значит, в момент пролета над чужой территорией.
вот после этого момента ********* соколы будут делать всё то же самое, но не пролетая над кораблём. Причём я думаю они и до этого так делали. Не обязательно пролетать над кораблём, когда делаешь вид, что заходишь на атаку.
всю електронику истребителя при том на хорошем расстоянии. Русню об этом предупредили
когда она начала шпионить за кораблём. Быстренько ушились.Хорошая техника! Разнесут
тот Крым в пух и прах!!!
..но всё может произойти (и должно ), из-за сбоя автоматики = и ошибка пилота, и самопроизвольный выстрел эрликона...)))
Или не проплатили, то они под забугорные корабли и не кидаются больше?
