Місцеві вибори-2020: МВС залучить майже 140 тис. правоохоронців і авіацію для реагування на всі протиправні дії. ІНФОГРАФІКА+ВІДЕО

Головне завдання МВС забезпечити неупереджений контроль за дотриманням законодавства всіма учасниками виборчого процесу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це під час наради заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

"Виходячи з розрахунків для забезпечення публічної безпеки під час місцевих виборів буде залучено майже 140 тис. правоохоронців. Передбачається залучення авіаційних підрозділів системи МВС для оперативного реагування на зміну обстановки",- заявив Сергій Яровий.

Перший заступник міністра підкреслив, що оскільки виборчий процес відбувається в умовах пандемії COVID-19, особлива увага приділяється засобам індивідуального захисту правоохоронців.

"Особовий склад повністю забезпечений засобами захисту, проте через особливості несення служби, на сьогодні у системі МВС хворих на коронавірус 246 осіб за добу. Тому ми будемо залучати резервні групи правоохоронців центрального апарату Нацполіції, курсантів ВНЗ та поліцейських з обласних управлінь", - повідомив він.

За словами заступника міністра внутрішніх справ Сергія Гончарова, в регіонах створені оперативні резерви для реагування на виклики та загрози, які можуть відбутися в рамках проведення виборів.

"Щоб підвищити ефективність реалізації формування резервів, і безпосереднього реагування у рамках виборчої кампанії планується залучати нашу авіацію. Ми плануємо залучати всі наявні сили та засоби авіації системи МВС - літаки та гелікоптери. Наявність гелікоптерів дозволить реагувати на протиправну діяльність у найвіддаленіших точках, де немає посадкових смуг", - сказав Сергій Гончаров.

Голова Нацполіції Ігор Клименко зауважив, що кількість складаних адміністративних протоколів та розпочатих кримінальних проваджень за місяць виборчої кампанії (на сьогодні 683 та 219) вже перевищує в 12 та 18 разів відповідно, аналогічні показники під час парламентських виборів.

"Основним завданням поліції під час виборчого процесу є простежити за тим, щоб вибори пройшли в межах законності. Ми налагодили координацію з усіма керівниками правоохоронних органів в регіонах, щоб забезпечити безпеку під час виборчої кампанії так і самих виборів. З 12 жовтня до 1 листопада 2020 весь особовий склад поліції працюватиме в посиленому варіанті службової діяльності",- зазначив голова Нацполіції.

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко додав, що Верховна Рада так і не прийняла проект закону, про те щоб скоротити охорону бюлетенів з 8 днів до часу, коли на виборчій дільниці знаходиться саме виборчі бюлетені.

"Тому, ми очікуємо на роз’яснення ЦВК, щоб наші поліцейські, нацгвардійці, витрачали час, коли це є доцільним, зрозумілим та необхідним. Тобто саме на час охорони бюлетенів на виборчій дільниці", - сказав заступник міністра

Керівник Громадської мережі "Опора" Ольга Айвазовська зазначила, що "Опора" разом з Нацполіцією розробила посібник для поліцейських, де розписані всі алгоритми дій щодо виявлення і реагування на порушення в день голосування.

"Такий посібник буде мати кожен поліцейський, який працює на дільниці, оскільки не дивлячись на велику кількість повідомлень протягом кампанії, ми розуміємо, що ключовим днем є 25 жовтня і наступні дні після. Конфліктність кампанії дуже висока, тривалість кампанії більше в 5-10 разів. Особовий склад Нацполіції та інших відомств повинні виходити з того, що в понеділок не будуть передані бюлетені до територіальних виборчих комісій, а потрібно орієнтуватись на два – три дні", - сказала Ольга Айвазовська.

Як зазначив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, завдяки допомозі ДПСУ, ДСНС та НГУ вдалося сформувати оптимальну схему забезпечення публічної безпеки та порядку.

"Планується залучити понад 75 тисяч поліцейських, з яких на охорону виборчих бюлетенів - 47 тисяч. Щодобово для забезпечення правопорядку на вулицях населених пунктів та на автошляхах держави буде залучатися більше 10 тисяч поліцейських, це 2, 7 тисяч патрулів. З метою своєчасного та якісного документування правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом, та інших повідомлень громадян, заплановано чергування 1 200 посилених слідчо-оперативних груп", - сказав він.

Голова ДСНС Микола Чечоткін додав, що для забезпечення належного рівня пожежної безпеки та з метою попередження виникнення надзвичайних ситуацій під час підготовки і проведення місцевих виборів, фахівці Служби порятунку на території всієї країни здійснюють обстеження об’єктів, на яких діятимуть виборчі дільниці.

Під час перевірок надзвичайники передусім звертають увагу на стан утримання евакуаційних шляхів, справність протипожежного обладнання, наявність первинних засобів пожежогасіння та відповідної документації, забезпеченість об’єкта протипожежним водопостачанням тощо.











