На будівлях адміністрації Путіна і ФСБ в Москві вивісили ЛГБТ-прапори. ФОТОрепортаж

Група Pussy Riot провела акцію в день народження президента РФ Володимира Путіна, вивісивши вранці 7 жовтня райдужні прапори на "головних символах російської державності": будівлі ФСБ на Луб'янці, адміністрації президента на Старій площі, Верховному суді, в Міністерстві культури і ВВС по району Басманний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

В ході акції активісти висунули список вимог, який включає легалізацію одностатевих партнерств, а також розслідування вбивств і викрадень геїв у Чечні.

Повний список вимог:

Розслідувати вбивства і викрадення геїв, лесбіянок, трансгендерних і квір-людей у Чечні Припинити переслідування активістів та організацій, що допомагають ЛГБТК-спільноті Ухвалити закон, що забороняє дискримінацію за принципом гендеру та сексуальної орієнтації Легалізувати одностатеві партнерства Припинити переслідування одностатевих сімей і вилучення у них дітей Скасувати чинний закон про пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин як дискримінаційний і такий, що порушує право на свободу самовираження Зробити 7 жовтня Днем видимості ЛГБТК.

