На будівлях адміністрації Путіна і ФСБ в Москві вивісили ЛГБТ-прапори. ФОТОрепортаж
Група Pussy Riot провела акцію в день народження президента РФ Володимира Путіна, вивісивши вранці 7 жовтня райдужні прапори на "головних символах російської державності": будівлі ФСБ на Луб'янці, адміністрації президента на Старій площі, Верховному суді, в Міністерстві культури і ВВС по району Басманний.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".
В ході акції активісти висунули список вимог, який включає легалізацію одностатевих партнерств, а також розслідування вбивств і викрадень геїв у Чечні.
Повний список вимог:
- Розслідувати вбивства і викрадення геїв, лесбіянок, трансгендерних і квір-людей у Чечні
- Припинити переслідування активістів та організацій, що допомагають ЛГБТК-спільноті
- Ухвалити закон, що забороняє дискримінацію за принципом гендеру та сексуальної орієнтації
- Легалізувати одностатеві партнерства
- Припинити переслідування одностатевих сімей і вилучення у них дітей
- Скасувати чинний закон про пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин як дискримінаційний і такий, що порушує право на свободу самовираження
- Зробити 7 жовтня Днем видимості ЛГБТК.
