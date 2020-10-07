УКР
На будівлях адміністрації Путіна і ФСБ в Москві вивісили ЛГБТ-прапори. ФОТОрепортаж

Група Pussy Riot провела акцію в день народження президента РФ Володимира Путіна, вивісивши вранці 7 жовтня райдужні прапори на "головних символах російської державності": будівлі ФСБ на Луб'янці, адміністрації президента на Старій площі, Верховному суді, в Міністерстві культури і ВВС по району Басманний.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

В ході акції активісти висунули список вимог, який включає легалізацію одностатевих партнерств, а також розслідування вбивств і викрадень геїв у Чечні.

Повний список вимог:

  1. Розслідувати вбивства і викрадення геїв, лесбіянок, трансгендерних і квір-людей у Чечні
  2. Припинити переслідування активістів та організацій, що допомагають ЛГБТК-спільноті
  3. Ухвалити закон, що забороняє дискримінацію за принципом гендеру та сексуальної орієнтації
  4. Легалізувати одностатеві партнерства
  5. Припинити переслідування одностатевих сімей і вилучення у них дітей
  6. Скасувати чинний закон про пропаганду нетрадиційних сексуальних відносин як дискримінаційний і такий, що порушує право на свободу самовираження
  7. Зробити 7 жовтня Днем видимості ЛГБТК.

На будівлях адміністрації Путіна і ФСБ в Москві вивісили ЛГБТ-прапори 01
На будівлях адміністрації Путіна і ФСБ в Москві вивісили ЛГБТ-прапори 02
На будівлях адміністрації Путіна і ФСБ в Москві вивісили ЛГБТ-прапори 03
На будівлях адміністрації Путіна і ФСБ в Москві вивісили ЛГБТ-прапори 04

путін володимир (24825) росія (67841) ЛГБТ-спільнота (273) Pussy Riot (8)
+24
первыми поздравили *****...)))))
показати весь коментар
07.10.2020 14:17 Відповісти
+17
Геи троллят пидаФСБрасов.
показати весь коментар
07.10.2020 14:18 Відповісти
+13
На зданиях администрации Путина и ФСБ в Москве вывесили ЛГБТ-флаги - Цензор.НЕТ 1053
показати весь коментар
07.10.2020 14:22 Відповісти
Думаю, росіским піарам треба інший прапор.
Ним, власне, є трикальор.
показати весь коментар
07.10.2020 14:17 Відповісти
В ЛГБТ сообщество не входят целующие мальчиков в пупки педофилы и резвящиеся с собаками в джакузи зоофилы, но все равно Путин конкретный ********!
показати весь коментар
07.10.2020 14:43 Відповісти
Помиляєтесь. Це різні прояви одної мерзоти - содомії.
показати весь коментар
07.10.2020 15:45 Відповісти
На будівлях адміністрації Путіна і ФСБ в Москві вивісили ЛГБТ-прапори - Цензор.НЕТ 8217
показати весь коментар
08.10.2020 09:16 Відповісти
А це вже інша мерзота. От як виглядає виродження (в медичному сенсі).
показати весь коментар
08.10.2020 16:51 Відповісти
Вообще все красиво. Эти флаги там должны висеть на постоянной основе. В этих конторах одни ********* и работают
показати весь коментар
08.10.2020 01:11 Відповісти
первыми поздравили *****...)))))
показати весь коментар
07.10.2020 14:17 Відповісти
його гробик накриють тим прапорцем.
показати весь коментар
07.10.2020 14:18 Відповісти
На зданиях администрации Путина и ФСБ в Москве вывесили ЛГБТ-флаги - Цензор.НЕТ 8917
показати весь коментар
07.10.2020 14:35 Відповісти
На будівлях адміністрації Путіна і ФСБ в Москві вивісили ЛГБТ-прапори - Цензор.НЕТ 8159
показати весь коментар
07.10.2020 19:05 Відповісти
Геи троллят пидаФСБрасов.
показати весь коментар
07.10.2020 14:18 Відповісти
Та ні. Ґебня сама й улаштувала цей "перфоменс". Адже ж треба показати хоч якісь "протести"
показати весь коментар
07.10.2020 15:00 Відповісти
На зданиях администрации Путина и ФСБ в Москве вывесили ЛГБТ-флаги - Цензор.НЕТ 9304
показати весь коментар
07.10.2020 14:19 Відповісти
ПОДЛИЗНУЛИ)))))
показати весь коментар
07.10.2020 14:19 Відповісти
Кстати был бы лучше радужный портрет %уйла,его кстати очень любят немцы на Берлинском прайде
показати весь коментар
07.10.2020 14:20 Відповісти
На зданиях администрации Путина и ФСБ в Москве вывесили ЛГБТ-флаги - Цензор.НЕТ 951
показати весь коментар
07.10.2020 14:35 Відповісти
На зданиях администрации Путина и ФСБ в Москве вывесили ЛГБТ-флаги - Цензор.НЕТ 1053
показати весь коментар
07.10.2020 14:22 Відповісти
Вместе с большинством граждан Украины и с нормальными россиянами в День Рождения. желаю Путину, чтобы сбылась его заветная мечта - стать пожизненным (по факту пребывания на посту) президентом, хоть сегодня, но в ближайшее время.
показати весь коментар
07.10.2020 14:23 Відповісти
Российский журналист Давлетгильдеев заявил о сексуальных домогательствах со стороны Жириновского /И смех, и грех: Сын депутата Госдумы Мизулиной Николай и сын экс министра РФ Фурсенко Александр вышли замуж в мэрии Сиэтла./ Мизулина предлагает россиянкам рожать от Путина./ Очень часто к президенту приезжали "мальчики по вызову". Журналист приводит свидетельство Калугина о том, что о гомосексуализме Путина знали еще в КГБ СССР, а Литвиненко ликвидировали, чтобы скрыть пристрастия властителей Кремля.-Сенсационное заявление Эндрю Александра: «Путин гомосексуалист!»
показати весь коментар
07.10.2020 14:23 Відповісти
нутак жена сбежала, а собачка осталась я думаю там шото не то))
показати весь коментар
07.10.2020 17:06 Відповісти
Панин?
показати весь коментар
08.10.2020 01:15 Відповісти
Панин косит под *****)) то у него имидж такой.
показати весь коментар
08.10.2020 08:21 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2020 19:02 Відповісти
Їхні збоченці активніші за наших . "Сноха" підпадає під визначення лгбт , чи окремим фронтом підуть ?
показати весь коментар
07.10.2020 14:23 Відповісти
Привітали педофіла.
показати весь коментар
07.10.2020 14:28 Відповісти
так свои же ж: На зданиях администрации Путина и ФСБ в Москве вывесили ЛГБТ-флаги - Цензор.НЕТ 7762
показати весь коментар
07.10.2020 14:29 Відповісти
На зданиях администрации Путина и ФСБ в Москве вывесили ЛГБТ-флаги - Цензор.НЕТ 7274
показати весь коментар
07.10.2020 14:33 Відповісти
Это великая честь для путлера и фсб.
показати весь коментар
07.10.2020 14:35 Відповісти
Підари відзначили підарів
показати весь коментар
07.10.2020 14:41 Відповісти
Вот так Россия сразу, без длинных многолетних соплей, присоединилась к главным евроценностям. Так что ЕС должен теперь срочно рассмотреть вопрос вступления РФ в союз.
показати весь коментар
07.10.2020 14:42 Відповісти
не ображайте геїв
показати весь коментар
07.10.2020 14:42 Відповісти
Гєй - мокшанє...
показати весь коментар
07.10.2020 14:44 Відповісти
Зачетный каминг аут!
показати весь коментар
07.10.2020 15:06 Відповісти
"Маски знято!" (Е.А. По).
показати весь коментар
07.10.2020 15:41 Відповісти
Зачот!
показати весь коментар
07.10.2020 15:50 Відповісти
Зачем опозорили ЛГБТ-штандарт??? ********( по понятиям) этого не достойны 😁!
показати весь коментар
07.10.2020 16:18 Відповісти
Так наглядно *********** их еще никто не называл!
показати весь коментар
07.10.2020 19:18 Відповісти
просто обозначили флагами строения, кде находятся ********
показати весь коментар
07.10.2020 20:35 Відповісти
На будівлях адміністрації Путіна і ФСБ в Москві вивісили ЛГБТ-прапори - Цензор.НЕТ 2922На будівлях адміністрації Путіна і ФСБ в Москві вивісили ЛГБТ-прапори - Цензор.НЕТ 5322
показати весь коментар
07.10.2020 20:46 Відповісти
а хіба в підарасів є якісь свої "флаги"?? Ааааа, забула, триколор..))))
показати весь коментар
07.10.2020 21:28 Відповісти
 
 