МОЗ розробило серію коміксів для школярів, які розповідають про необхідність носити маски. ФОТО

Міністерство охорони здоров'я спільно з Інститутом когнітивного моделювання розробили серію коміксів для школярів. Вони створені в рамках кампанії про необхідність носити захисні маски і користуватися антисептиками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.

Зазначається, що ці правила зараз є обов'язковими для всіх.

"І школярам, ​​які проводять багато часу в закритому приміщенні, сидять поруч за партами і користуються шкільним приладдям, про це необхідно нагадувати якомога частіше. Тому ці комікси будуть розіслані в українські школи і поширюватися в соцмережах", - йдеться в повідомленні.

МОЗ розробило серію коміксів для школярів, які розповідають про необхідність носити маски 01
МОЗ розробило серію коміксів для школярів, які розповідають про необхідність носити маски 02
МОЗ розробило серію коміксів для школярів, які розповідають про необхідність носити маски 03
МОЗ розробило серію коміксів для школярів, які розповідають про необхідність носити маски 04
МОЗ розробило серію коміксів для школярів, які розповідають про необхідність носити маски 05

карантин (18172) освіта (1348) школа (2269) Міносвіти (1438) COVID-19 (19768) коронавірус (19923)
Топ коментарі
+4
Скільки млрд грн коштує цей витвір?
07.10.2020 14:31 Відповісти
+3
А сколько на комиксы ушло денег ? Лимонов 10 ?
07.10.2020 14:31 Відповісти
+3
Ніасіліл. Много картинкофф.
Для дитини розумних батьків, однієї вистачить:Минздрав разработал серию комиксов для школьников, рассказывающих о необходимости носить маски - Цензор.НЕТ 8600
07.10.2020 14:41 Відповісти
Комиксы для бубочки и его электората.
07.10.2020 14:45 Відповісти
А можна такий же комікс про Радуцького і маски і про Скалецьку, фізрука і презервативи?
07.10.2020 14:46 Відповісти
Неосвідчена Аиерика росла від коміксів до гарі потера.

Ми впали від літератури та науки до коміксів.

Перемога зебілізму над здоровим глуздом.
07.10.2020 18:13 Відповісти
Книжки про Гаррі - англійські, а не американські.
07.10.2020 18:19 Відповісти
Я про рівень, а не про національну прив^язку, згоден вибран невдалий приклад
07.10.2020 18:24 Відповісти
Бред. Вместо того что бы выявлять больных и их изолировать они третьесортные картинки рисуют. При длительном контакте, а нахождение в школе 5 часов - это таки длительный контакт, маски бесполезны. Я знаю человек десять, у которых была температура и потеря обоняния где-то на неделю. Ни одному тест не сделали, соответственно ни они ни их семья ни на какую самоизоляцию не уходили. И если предположить, что то был коронавирус, то наверняка каждый из них человека 2 заразил пока болел или кто то из семьи, кто был безсимптомным переносчиком. Но этого никто не знает, поэтому и рекорды каждый день. Вместо реальных противоэпидемических мер - комиксы. А че, президент- комик вместо медицины комиксы, весело.
07.10.2020 20:51 Відповісти
Одебиливание идет полным ходом.
Не завидую им. Я свои школьные годы вспоминаю: мы гуляли, общались, развлекались как могли. А у них что? Бойся! Трепещи! Вирус тебя хрум хрум! Кроме намордника и вспомнить нечего будет.
08.10.2020 10:00 Відповісти
 
 