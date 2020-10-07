МОЗ розробило серію коміксів для школярів, які розповідають про необхідність носити маски. ФОТО

Міністерство охорони здоров'я спільно з Інститутом когнітивного моделювання розробили серію коміксів для школярів. Вони створені в рамках кампанії про необхідність носити захисні маски і користуватися антисептиками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.

Зазначається, що ці правила зараз є обов'язковими для всіх.

"І школярам, ​​які проводять багато часу в закритому приміщенні, сидять поруч за партами і користуються шкільним приладдям, про це необхідно нагадувати якомога частіше. Тому ці комікси будуть розіслані в українські школи і поширюватися в соцмережах", - йдеться в повідомленні.

