МОЗ розробило серію коміксів для школярів, які розповідають про необхідність носити маски. ФОТО
Міністерство охорони здоров'я спільно з Інститутом когнітивного моделювання розробили серію коміксів для школярів. Вони створені в рамках кампанії про необхідність носити захисні маски і користуватися антисептиками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.
Зазначається, що ці правила зараз є обов'язковими для всіх.
"І школярам, які проводять багато часу в закритому приміщенні, сидять поруч за партами і користуються шкільним приладдям, про це необхідно нагадувати якомога частіше. Тому ці комікси будуть розіслані в українські школи і поширюватися в соцмережах", - йдеться в повідомленні.
+4 Oljik
показати весь коментар07.10.2020 14:31 Відповісти Посилання
+3 Роман Шишацкий
показати весь коментар07.10.2020 14:31 Відповісти Посилання
+3 dtrscnij grsrt
показати весь коментар07.10.2020 14:41 Відповісти Посилання
Для дитини розумних батьків, однієї вистачить:
Ми впали від літератури та науки до коміксів.
Перемога зебілізму над здоровим глуздом.
Не завидую им. Я свои школьные годы вспоминаю: мы гуляли, общались, развлекались как могли. А у них что? Бойся! Трепещи! Вирус тебя хрум хрум! Кроме намордника и вспомнить нечего будет.