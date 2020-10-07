УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7482 відвідувача онлайн
Новини Фото
5 967 14

Поліція Донеччини повідомила про підозру жінці, яка "на ґрунті ревнощів" хотіла підірвати експолонянку "ДНР" Бучок. ФОТО

Поліція Донеччини повідомила про підозру жінці, яка "на ґрунті ревнощів" хотіла підірвати експолонянку "ДНР" Бучок. ФОТО

У Донецькій області правоохоронці повідомили про підозру жінці, яка хотіла підірвати свою знайому в пориві ревнощів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області, передає Цензор.НЕТ.

У НПУ нагадали, що 20 червня, приблизно о 7:00 на приватному подвір'ї в селі Іванопілля стався вибух. Господиню госпіталізували з травмами, в подальшому 55-річна жінка пройшла тривале лікування.

Поліцейські встановили, що жінка підірвалася на "розтяжці" з гранатою РГД-5, яка здетонувала, коли потерпіла відкрила хвіртку.

За фактом було відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ст. 15 ч. 1. ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три замахи і "багато всяких дрібних капостей", - експолонянка терористів ОРДО Бучок розповіла про наслідки нападу

За інформацією глави Східноукраїнського центру громадських ініціатив Володимира Щербаченка, постраждалою виявилася звільнена з полону "ДНР" Валентина Бучок.

Поліцейські встановили підозрювану – 49-річну жительку Луганської області, яка є знайомою потерпілої та неодноразово висловлювала погрози на адресу жінки. У результаті проведених експертиз причетність зловмисниці до організації вибуху підтвердилася: ДНК-профіль, виявлений на спусковому важелі гранати, співпав із профілем підозрюваної. Було встановлено, що вона приїхала до Костянтинівського району, встановила "розтяжку" та відразу після скоєння злочину втекла додому на Луганщину

За попередніми даними, мотивом замаху на вбивство стали ревнощі. Крім того, за попередніми даними, підозрювана може бути причетна і до інших протиправних дій відносно потерпілої, які мали місце упродовж 2019 року.

Фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Поліція Донеччини повідомила про підозру жінці, яка на ґрунті ревнощів хотіла підірвати експолонянку ДНР Бучок 01
Поліція Донеччини повідомила про підозру жінці, яка на ґрунті ревнощів хотіла підірвати експолонянку ДНР Бучок 02

Автор: 

вибух (4621) замах (574) Нацполіція (15496) Донецька область (9634) Бучок Валентина (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Это только в донецкой области, могли придумать такой БРЕД! Женщину, пережившую, плен, пытки! и которую явно хотят убрать, как свидетеля, превратили в обьект каких то вонючих бл..дских разборок! Твари СЕПАРНЫЕ! СИДЯТ У НАС ВЕЗДЕ: В ПРОКУРАТУРЕ, В МЕНТОВКЕ(далеко им до ПОЛИЦИИ), В СУДАХ! РУКОВОДСТВО ГОРОДОВ СПЯТ И ВИДЯТ ЗДЕСЬ московию!ПОТОМУ ЧТО СХЕМЫ ОТКАТЫ И ТД... НАДО Ж ВЕРНУТЬ! ПОИЗДЕРЖАЛИСЬ! ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА НУЛЕ И В МИНУСЕ! АУ, ВЛАСТИ, МИНИСТРЫ! АРЛЕКИНЫ, БУРАТИНЫ, АРТЕМОНЫ И МАЛЬВИНЫ!
показати весь коментар
07.10.2020 15:22 Відповісти
+8
Шекспир нервно курит в стороне. В 55 лет "на почве ревности"...
показати весь коментар
07.10.2020 14:57 Відповісти
+7
Блин, у ментов ни ума, ни фантазии. Какая-то марьванна, реализатор на рынке, взяла гранату, сделала растяжку, профессионально замаскировала..Сами наверное, когда придумывали версию, то ржали. Оно ж низзя рассматривать версию о мести сепарского окружения, украинской патриотке, шоб, так сказать, не нагнетать.
показати весь коментар
07.10.2020 15:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То дурко-адвоката наняли, доцента тупого А-васа. Умный бы научил тётку не по ревности выступать, а по части государственности странны мол волновалось. Условно бы с отсрочкой приговора ну три года от силы---ото и всё. А так могут и посадить.
показати весь коментар
07.10.2020 14:56 Відповісти
Та кого підривала є патріоткою і рідні її захищають суверенітет країни. Про яку частину державних інтересів ви натякали підтримуючи підривника
показати весь коментар
07.10.2020 15:02 Відповісти
Шекспир нервно курит в стороне. В 55 лет "на почве ревности"...
показати весь коментар
07.10.2020 14:57 Відповісти
какога та апалченца не поделили
показати весь коментар
07.10.2020 15:00 Відповісти
Это только в донецкой области, могли придумать такой БРЕД! Женщину, пережившую, плен, пытки! и которую явно хотят убрать, как свидетеля, превратили в обьект каких то вонючих бл..дских разборок! Твари СЕПАРНЫЕ! СИДЯТ У НАС ВЕЗДЕ: В ПРОКУРАТУРЕ, В МЕНТОВКЕ(далеко им до ПОЛИЦИИ), В СУДАХ! РУКОВОДСТВО ГОРОДОВ СПЯТ И ВИДЯТ ЗДЕСЬ московию!ПОТОМУ ЧТО СХЕМЫ ОТКАТЫ И ТД... НАДО Ж ВЕРНУТЬ! ПОИЗДЕРЖАЛИСЬ! ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА НУЛЕ И В МИНУСЕ! АУ, ВЛАСТИ, МИНИСТРЫ! АРЛЕКИНЫ, БУРАТИНЫ, АРТЕМОНЫ И МАЛЬВИНЫ!
показати весь коментар
07.10.2020 15:22 Відповісти
аяяяй.. клімакс то страшна річ!
яка у біса "ревность" у 55 років? От жінки дають...
показати весь коментар
07.10.2020 15:22 Відповісти
Блин, у ментов ни ума, ни фантазии. Какая-то марьванна, реализатор на рынке, взяла гранату, сделала растяжку, профессионально замаскировала..Сами наверное, когда придумывали версию, то ржали. Оно ж низзя рассматривать версию о мести сепарского окружения, украинской патриотке, шоб, так сказать, не нагнетать.
показати весь коментар
07.10.2020 15:39 Відповісти
ДЕБИЛЫ БЛД.
показати весь коментар
07.10.2020 18:02 Відповісти
Санта Барбара.
показати весь коментар
07.10.2020 16:29 Відповісти
А не она ли на почве ревности "рванула" и Шеремета? И ещё - откуда в таком возрасте навыки обращения с гранатой и установления "растяжек". Проще на почве ревности вырвать волосы или поцарапать лицо, чисто по-бабьи.
показати весь коментар
07.10.2020 18:00 Відповісти
ну вот... а актывисты визжали, что хотят пленницу убить.
показати весь коментар
08.10.2020 03:40 Відповісти
Так сказку про ревность для таких как ты, простаков, и сочиняли. Эта сказка из того же сборника что и "упал в сизо и убился с второго яруса кровати", "задавил камаз", "убийство активиста с целью грабежа".
показати весь коментар
08.10.2020 10:28 Відповісти
всё наоборот. про заговор для таких как ты, простаков, и сочиняли. Эта сказка из того же сборника что и "упал в сизо и убился с второго яруса кровати", "задавил камаз", "убийство активиста с целью грабежа, или по пьянке (что тоже бывает, на Балуха посмотри)".
показати весь коментар
08.10.2020 17:13 Відповісти
Местные власти, суды и менты там-сепары и ватники. Сейчас мы говорим о том что надо было в 2014 в Крым заводить бригаду с западной Украины на учения. Через пару лет поймем что сейчас на Донбасе надо было поменять всех госслужащих, дать им доплату и пусть едут туда из других областей, ломать ватную 'целину'.
показати весь коментар
08.10.2020 10:23 Відповісти
 
 