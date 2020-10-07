Поліція Донеччини повідомила про підозру жінці, яка "на ґрунті ревнощів" хотіла підірвати експолонянку "ДНР" Бучок. ФОТО

У Донецькій області правоохоронці повідомили про підозру жінці, яка хотіла підірвати свою знайому в пориві ревнощів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області, передає Цензор.НЕТ.

У НПУ нагадали, що 20 червня, приблизно о 7:00 на приватному подвір'ї в селі Іванопілля стався вибух. Господиню госпіталізували з травмами, в подальшому 55-річна жінка пройшла тривале лікування.

Поліцейські встановили, що жінка підірвалася на "розтяжці" з гранатою РГД-5, яка здетонувала, коли потерпіла відкрила хвіртку.

За фактом було відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ст. 15 ч. 1. ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

За інформацією глави Східноукраїнського центру громадських ініціатив Володимира Щербаченка, постраждалою виявилася звільнена з полону "ДНР" Валентина Бучок.

Поліцейські встановили підозрювану – 49-річну жительку Луганської області, яка є знайомою потерпілої та неодноразово висловлювала погрози на адресу жінки. У результаті проведених експертиз причетність зловмисниці до організації вибуху підтвердилася: ДНК-профіль, виявлений на спусковому важелі гранати, співпав із профілем підозрюваної. Було встановлено, що вона приїхала до Костянтинівського району, встановила "розтяжку" та відразу після скоєння злочину втекла додому на Луганщину

За попередніми даними, мотивом замаху на вбивство стали ревнощі. Крім того, за попередніми даними, підозрювана може бути причетна і до інших протиправних дій відносно потерпілої, які мали місце упродовж 2019 року.

Фігурантці повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.



