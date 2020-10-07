Мешканець Дніпропетровщини купував в інтернеті зброю, вдома в нього знайшли цілий арсенал, - прокуратура. ФОТО

Під час обшуку в мешканця Новомосковська вилучили 8 пістолетів, 10 револьверів, 326 набоїв, 1500 гільз і пластикові пляшки з порохом.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, мешканець Новомосковська систематично купував в інтернеті вогнепальну зброю та бойові припаси, отримував відправлення у відділенні пошти та у подальшому зберігав у себе вдома без передбаченого законом дозволу", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку в нього вилучили 8 пістолетів, 10 револьверів, 326 набоїв різного калібру, 1500 гільз, пластикові пляшки з порохом, магазини, станок для виготовлення патронів та інше.

Чоловіка затримали і відправили під варту.

Йому повідомили про підозру в незаконному зберіганні зброї (ч.1 ст.263 КК України). Чоловікові загрожує від 3 до 7 років за ґратами.

