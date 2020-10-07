УКР
Мешканець Дніпропетровщини купував в інтернеті зброю, вдома в нього знайшли цілий арсенал, - прокуратура. ФОТО

Під час обшуку в мешканця Новомосковська вилучили 8 пістолетів, 10 револьверів, 326 набоїв, 1500 гільз і пластикові пляшки з порохом.

Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, мешканець Новомосковська систематично купував в інтернеті вогнепальну зброю та бойові припаси, отримував відправлення у відділенні пошти та у подальшому зберігав у себе вдома без передбаченого законом дозволу", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку в нього вилучили 8 пістолетів, 10 револьверів, 326 набоїв різного калібру, 1500 гільз, пластикові пляшки з порохом, магазини, станок для виготовлення патронів та інше.

Чоловіка затримали і відправили під варту.

Йому повідомили про підозру в незаконному зберіганні зброї (ч.1 ст.263 КК України). Чоловікові загрожує від 3 до 7 років за ґратами.

Мешканець Дніпропетровщини купував в інтернеті зброю, вдома в нього знайшли цілий арсенал, - прокуратура 01
Мешканець Дніпропетровщини купував в інтернеті зброю, вдома в нього знайшли цілий арсенал, - прокуратура 02
Мешканець Дніпропетровщини купував в інтернеті зброю, вдома в нього знайшли цілий арсенал, - прокуратура 03

Топ коментарі
+35
можно ссылку на сайты где он покупал?
показати весь коментар
07.10.2020 15:03 Відповісти
+7
почему футболисту ******* дарит наградной пистолет армен авакян, а степан василько присядет в тюрьму за то что купил себе пистолет за свои деньги?
показати весь коментар
07.10.2020 15:26 Відповісти
+5
Рабам оружіе нє положєно! Й шоб їм нє вздумалось мічтать о свабодє - під страхом заточєнія у тюрьму всє жєлающіє. А патріціі дарят зброю своїм посіпакам.
показати весь коментар
07.10.2020 15:35 Відповісти
показати весь коментар
07.10.2020 15:08 Відповісти
дарк нет
показати весь коментар
07.10.2020 15:08 Відповісти
тор и дарк нет чето не очень там развод 2/3 общение там да а покупки развод, я так думаю
показати весь коментар
07.10.2020 15:12 Відповісти
я також хотівби знати
показати весь коментар
07.10.2020 15:09 Відповісти
Тоже хочешь судье и следователю отстегнуть котлет?
показати весь коментар
07.10.2020 15:14 Відповісти
Тогшда тебя салюпа на киче ждёт.
показати весь коментар
07.10.2020 15:31 Відповісти
оружєйний барон
показати весь коментар
07.10.2020 15:14 Відповісти
Якщо зібрав таку колекцію, то на доставці не спалили. Скоріше за все, похвастався перед своїми "друзями" або перепродав щось необачно.
показати весь коментар
07.10.2020 15:18 Відповісти
Или на сайте при очередной покупке потерял осторожность и напоролся на прокуроришко.
показати весь коментар
07.10.2020 15:28 Відповісти
Телефони теж зброя?
показати весь коментар
07.10.2020 15:21 Відповісти
Закон страшний й бєспощадно-нєсправедлівий. Може мушчина добру справу робив. Скуповував зброю, зберігав її від негідників... З неї ніхто не був вбитий чи поранений. От за шо стільки років в'язниці?
показати весь коментар
07.10.2020 15:22 Відповісти
Рабам оружіе нє положєно! Й шоб їм нє вздумалось мічтать о свабодє - під страхом заточєнія у тюрьму всє жєлающіє. А патріціі дарят зброю своїм посіпакам.
показати весь коментар
07.10.2020 15:35 Відповісти
Я малой саперной лопатой наделать делов могу будете неделю а то и больше обсуждать, а лопата у меня есть по странному стечению обстоятельств
показати весь коментар
07.10.2020 16:01 Відповісти
Alex,у меня три!)))
показати весь коментар
07.10.2020 16:22 Відповісти
Мешканець Дніпропетровщини купував в інтернеті зброю, вдома в нього знайшли цілий арсенал, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1284
показати весь коментар
07.10.2020 21:03 Відповісти
и шо, может он коллекционер.
показати весь коментар
07.10.2020 15:52 Відповісти
Казав і казатиму: незаконного зберігання немає, бо немає закону про зброю.
Досі діють совкові "понятія", коли мусарська інструкція вважається законом.
показати весь коментар
07.10.2020 15:58 Відповісти
Тем не менее, зная это -прокуроры и судьи не произносят такого на заседании) забыли наверное
показати весь коментар
08.10.2020 09:54 Відповісти
.Мешканець Дніпропетровщини купував в інтернеті зброю, вдома в нього знайшли цілий арсенал, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5262
показати весь коментар
07.10.2020 16:06 Відповісти
Может у него порохомания.
показати весь коментар
07.10.2020 16:18 Відповісти
А ви кажете у нас відсутній ринок зброї. Взагалі то, закон про зброю вже давно втратив актуальність. Люди беруть собі і без дозволу держави.
показати весь коментар
07.10.2020 16:29 Відповісти
Дурак)
показати весь коментар
07.10.2020 16:36 Відповісти
а законно короствол низзя. мы не готовы, видите ли.
показати весь коментар
08.10.2020 03:43 Відповісти
 
 