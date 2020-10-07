УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7482 відвідувача онлайн
Новини Фото Хабарники
3 095 3

Чиновника Держекоінспекції затримали на хабарі $20 тис. за приховування порушень, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Затримано співробітника відділу Державної екологічної інспекції Столичного округу під час одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, чиновник відділу держеконагляду за поводженням з відходами вимагав від технічного директора товариства 20 тис. доларів США неправомірної вигоди за невнесення до акту перевірки виявлених порушень вимог природоохоронного законодавства.

Правоохоронці затримали чиновника під час одержання 284 тис. грн і 10 тис. доларів США неправомірної вигоди.

Читайте також: Чиновника Держекоінспекції Сумщини викрили на хабарі за непритягнення до відповідальності підприємців, які порушували екологічні норми, - СБУ

Зараз вирішується питання про повідомленні затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.

Чиновника Держекоінспекції затримали на хабарі $20 тис. за приховування порушень, - Офіс генпрокурора 01

Чиновника Держекоінспекції затримали на хабарі $20 тис. за приховування порушень, - Офіс генпрокурора 02
Чиновника Держекоінспекції затримали на хабарі $20 тис. за приховування порушень, - Офіс генпрокурора 03

Автор: 

хабар (4789) Держекоінспекція (248) Київ (20187) Офіс Генпрокурора (3438)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Меня всегда удивляла величина взяток взымаемых нашими экологами.
показати весь коментар
07.10.2020 16:23 Відповісти
нормальное бабло ходит в кругах экоинспекторов!
показати весь коментар
07.10.2020 16:50 Відповісти
 
 