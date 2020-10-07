Чиновника Держекоінспекції затримали на хабарі $20 тис. за приховування порушень, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж
Затримано співробітника відділу Державної екологічної інспекції Столичного округу під час одержання неправомірної вигоди.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, чиновник відділу держеконагляду за поводженням з відходами вимагав від технічного директора товариства 20 тис. доларів США неправомірної вигоди за невнесення до акту перевірки виявлених порушень вимог природоохоронного законодавства.
Правоохоронці затримали чиновника під час одержання 284 тис. грн і 10 тис. доларів США неправомірної вигоди.
Зараз вирішується питання про повідомленні затриманому підозри та обрання запобіжного заходу.
Vladimir Soukhov
vigo
