Поліцейські вилучили на Херсонщині 45 кг марихуани на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

П'ятеро жителів області орендували гараж на території непрацюючого виробництва, переробляли там коноплю на марихуану і фасували для продажу. Поліцейські затримали їх на місці злочину.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонщини, інформує Цензор.НЕТ.

У злочинне угруповання входили мешканці Генічеського і Новотроїцького районів віком від 18 до 47 років.

"У ході огляду приміщення оперативники знайшли 20 мішків готової до збуту марихуани і близько 5 кілограмів сухих конопель. Загальна вага вилученого - понад 45 кілограмів", - повідомили в поліції.

Підозрюваних затримали, їм загрожує від 9 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Зараз поліцейські встановлюють канали надходження наркорослин та інших осіб, які, можливо, причетні до збуту наркотиків.

Поліцейські вилучили на Херсонщині 45 кг марихуани на 1 млн грн 01
Поліцейські вилучили на Херсонщині 45 кг марихуани на 1 млн грн 02
Поліцейські вилучили на Херсонщині 45 кг марихуани на 1 млн грн 03
Поліцейські вилучили на Херсонщині 45 кг марихуани на 1 млн грн 04
Поліцейські вилучили на Херсонщині 45 кг марихуани на 1 млн грн 05

От-то накурятся ....
показати весь коментар
07.10.2020 16:40 Відповісти
уже упаковали и продали:?
показати весь коментар
07.10.2020 16:51 Відповісти
Нехер делать. Позорники.
показати весь коментар
07.10.2020 23:59 Відповісти
теперь порядок в стране будет!
показати весь коментар
08.10.2020 10:03 Відповісти
 
 