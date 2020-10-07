Поліцейські вилучили на Херсонщині 45 кг марихуани на 1 млн грн. ФОТОрепортаж

П'ятеро жителів області орендували гараж на території непрацюючого виробництва, переробляли там коноплю на марихуану і фасували для продажу. Поліцейські затримали їх на місці злочину.

У злочинне угруповання входили мешканці Генічеського і Новотроїцького районів віком від 18 до 47 років.

"У ході огляду приміщення оперативники знайшли 20 мішків готової до збуту марихуани і близько 5 кілограмів сухих конопель. Загальна вага вилученого - понад 45 кілограмів", - повідомили в поліції.

Підозрюваних затримали, їм загрожує від 9 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна.

Зараз поліцейські встановлюють канали надходження наркорослин та інших осіб, які, можливо, причетні до збуту наркотиків.

