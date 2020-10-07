Курсанта Олександра Клевця, який загинув у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом, поховали на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Херсоні 7 жовтня пройшла церемонія прощання з курсантом Національного університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба Олександром Клевцем, який загинув в авіакатастрофі під Чугуєвом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання kherson.net, труну з тілом привезли в місто, де народився Олександр Клевець, після ДНК-експертиз.

Сотні людей прийшли вшанувати пам'ять 19-річного хлопця: військовослужбовці, співробітники поліції, друзі, однокласники, звичайні городяни. Прибула і делегація з Харкова, від університету. Прощання відбулося з усіма військовими почестями.

Поховали Олександра на головному херсонському кладовищі, в селищі Геологів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Капремонт Ан-26, що розбився на Харківщині, проводили в 1996-му, наступний запланували на 2022-й. ДОКУМЕНТ

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак з курсантами Харківського університету Повітряних Сил ЗС України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Люди вистрибували з борта літака під Чугуєвом на землю, двоє вижили, - Бутусов

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи, і повідомив, що завтра буде на місці трагедії. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

Дивіться: Репортаж з місця авіакатастрофи під Чугуєвом. ВІДЕО

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двоє потерпілих госпіталізовані в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

Вижив В'ячеслав Золочевський - курсант 133 навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Читайте також: Із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 під Чугуєвом Дмитром Донцем, Миколою Микитченком і Олегом Козаченком попрощалися на Чернігівщині. ВIДЕО