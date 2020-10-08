УКР
Після вибуху на подвір’ї ВАКС судді звернулися до глави ВРП і генпрокурора. ДОКУМЕНТ

Вищий антикорупційний суд звернувся до голови Вищої ради правосуддя і генпрокурора у зв'язку з вибухом у своєму дворі 1 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Звернення направила колегія суддів, яка здійснює судовий розгляд кримінального провадження щодо завдання збитків державним "Енергоатому" та "СхідГЗК". Основний фігурант справи - колишній депутат Верховної Ради від "Народного фронту" Микола Мартиненко.

У документі наголошується, що адвокати систематично зверталися до суду з очевидно безпідставними заявами і клопотаннями, щоб перешкоджати здійсненню кримінального провадження, неодноразово порушували порядок на судовому засіданні і критикували суддів у ЗМІ. Один з адвокатів також стверджує, що судді ВАСК порушили право на захист, і вимагає їхнього притягнення до кримінальної відповідальності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддівська колегія ВАКС погрожувала обвинуваченим у "справі Мартиненка" і їхнім адвокатам, - пресслужба Мартиненка

Зазначається, що останній крок, який дав суддям впевненість у тому, що такі дії адвокатів узгоджені для втручання в діяльність ВАСК, став вибух на подвір’ї суду. Він пролунав саме там, де паркування автомобіль головуючої у справі.

Після вибуху на подвір’ї ВАКС судді звернулися до глави ВРП і генпрокурора 01
Після вибуху на подвір’ї ВАКС судді звернулися до глави ВРП і генпрокурора 02
Після вибуху на подвір’ї ВАКС судді звернулися до глави ВРП і генпрокурора 03
Після вибуху на подвір’ї ВАКС судді звернулися до глави ВРП і генпрокурора 04
Після вибуху на подвір’ї ВАКС судді звернулися до глави ВРП і генпрокурора 05
Після вибуху на подвір’ї ВАКС судді звернулися до глави ВРП і генпрокурора 06
Після вибуху на подвір’ї ВАКС судді звернулися до глави ВРП і генпрокурора 07

Нагадаємо, вибух невідомого предмета стався в ніч на 1 жовтня у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду на просп. Перемоги, 41 у Києві, унаслідок якого було пошкоджено фасад будівлі.

вибух (4621) ГЗК (174) Мартиненко (315) Енергоатом (1657) ВРП Вища рада правосуддя (588) ВАКС Антикорупційний суд (2064) Офіс Генпрокурора (3438)
Взрывы стали обычным явлением. На улицах, в домах, автомобилях, ... всё от безнаказанности, отсутствии порядка, от бесконтрольности и учета за боеприпасами, оружием, разгулом ОПГ, наркомании, закрытии дурок и соответственно отсутствие изоляции и лечения психов. Руководство страны устранилось от выполнения своих прямых функций и обязанностей в обеспечении безопасной жизни граждан и роста их благосостояния, создания рабочих мест с достойной зарплатой, создания комфортной жизни старикам и детям, доступной медицинской помощью, а не платным услугам, качественным образованием, воспитанием молодёжи... что привело к хаосу и беззаконию, отсутствию контроля и наказания, а самое ужасное- деградированию, отупению и озлобленности населения. Это уже не страна, это территория, джунгли!
Про контроль Светочка улыбнула)))
А что смешного? Поживите в Европе или США, почувствуете разницу. Там всё под контролем государства, там, например, хрен приедешь на работу или домой на новой, дорогой машине, сразу сослуживцы или настучат и будет налоговая проверка. И так во всем! Государство контролирует, но и защищает. Тяжкие преступления против граждан не закрываются по срокам давности, преступников находят и наказывают даже спустя десятилетия, и сажают надолго, суммируя сроки по статьям, а у нас нет.
Светочка, речь про "контроль".
це ти ще щось скромно так про підарашу пишеш
Не стоит тянуть лямку за кого либо, тем более за депутата, пока не узнаем правды ,они там все хороши в кавычках как многим кажется и не без причин на то
Сами и устроили твари продажные .уроды нелегетимные
