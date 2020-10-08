Після вибуху на подвір’ї ВАКС судді звернулися до глави ВРП і генпрокурора. ДОКУМЕНТ
Вищий антикорупційний суд звернувся до голови Вищої ради правосуддя і генпрокурора у зв'язку з вибухом у своєму дворі 1 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.
Звернення направила колегія суддів, яка здійснює судовий розгляд кримінального провадження щодо завдання збитків державним "Енергоатому" та "СхідГЗК". Основний фігурант справи - колишній депутат Верховної Ради від "Народного фронту" Микола Мартиненко.
У документі наголошується, що адвокати систематично зверталися до суду з очевидно безпідставними заявами і клопотаннями, щоб перешкоджати здійсненню кримінального провадження, неодноразово порушували порядок на судовому засіданні і критикували суддів у ЗМІ. Один з адвокатів також стверджує, що судді ВАСК порушили право на захист, і вимагає їхнього притягнення до кримінальної відповідальності.
Зазначається, що останній крок, який дав суддям впевненість у тому, що такі дії адвокатів узгоджені для втручання в діяльність ВАСК, став вибух на подвір’ї суду. Він пролунав саме там, де паркування автомобіль головуючої у справі.
Нагадаємо, вибух невідомого предмета стався в ніч на 1 жовтня у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду на просп. Перемоги, 41 у Києві, унаслідок якого було пошкоджено фасад будівлі.
Не хочешь заняться?
В ЗСУ полно вакансий.
Реформа судебной системы ни к чему не привела, как и реформа прокуратуры.
А с приходом Зе и назначением на руководящие посты всяких прочих "клоунов", картина просто удручающая.