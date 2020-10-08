Загиблого в авіакатастрофі під Чугуєвом курсанта Ростислава Булія провели в останню путь на Львівщині. ФОТОрепортаж

Курсанта Харківського національного університету Повітряних сил ім. І. Кожедуба Ростислава Булія провели в останню путь 7 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу повітряного командування "Захід".

"Йому було 22 роки, стати пілотом Ростислав мріяв з дитинства. Його політ перервався 25 вересня у катастрофі АН-26 під Чугуєвом. Попрощатися з ним прийшли сотні людей, рідні, друзі, військові і прості небайдужі люди", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Із загиблими в авіакатастрофі Ан-26 під Чугуєвом Дмитром Донцем, Миколою Микитченком і Олегом Козаченком попрощалися на Чернігівщині. ВIДЕО









Дивіться: Курсанта Олександра Клевця, який загинув у катастрофі Ан-26 під Чугуєвом, поховали на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

Також читайте: Компенсації сім'ям жертв катастрофи Ан-26 почнуть виплачувати після 15 жовтня, - Уруський