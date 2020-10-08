На Запоріжжі попрощалися з курсантами Євгеном Скоробогатьком та Олександром Скочковим, загиблими в авіакатастрофі Ан-26. ФОТО

У мелітопольському Будинку офіцерів 7 жовтня відбулася церемонія прощання з курсантами Харківського національного університету Повітряних сил Євгеном Скоробогатьком із села Терпіння Мелітопольського району і мелітопольцем Олександром Скочковим.

На церемонії прощання з курсантами були присутні однокурсники загиблих, військові з інших підрозділів, представники Національної поліції, ДСНС, родичі, друзі та небайдужі мелітопольці. Церемонію супроводжував військовий оркестр 55-ї окремої артбригади.

Вчителька Євгена Скоробагатька згадує, що він з дитинства мріяв стати військовим льотчиком. "14-річним хлопчиком він мріяв про небо. Два роки тому він приходив до школи. Прийшов у формі разом зі своїм однокурсником, теж курсантом, із Мелітополя. І вони проводили профорієнтацію в школі. Були в 11 класі, і він так натхненно розповідав про те, що це за професія. Казав, це професія для справжніх чоловіків. Хочете такими бути? Ідіть навчатися на пілота", - вчителька Людмила Лисенко.

Загиблий курсант Олександр Скочков - син штурмана Ігоря Скочкова, який загинув 6 років тому в збитому терористами над Луганщиною літаку Іл-76. Про нього згадують однокурсники: "Олександр був завжди позитивною людиною. Він зі мною в групі навчався спочатку, потім перевівся. За ці півтора року, які він зі мною вчився, можу сказати, що це був один із найвеселіших людей, яких я тільки знав. Завжди посміхався. Завжди міг допомогти в скрутну хвилину".

Після церемонії прощання присутні провели процесію з трунами на кладовище, де відбулося відспівування і тричі пролунав військовий салют.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 25 вересня в Харківській області сталася авіакатастрофа. Під час заходження на посадку в аеропорту Чугуєва розбився літак із курсантами Харківського університету Повітряних сил ЗС України.

Президент Володимир Зеленський доручив створити комісію, яка з'ясує причини авіакатастрофи. Комісію очолить віцепрем'єр Уруський.

На борту літака перебувало 27 осіб, зокрема 20 курсантів Харківського університету Повітряних сил ЗСУ імені Кожедуба та 7 членів екіпажу. Станом на ранок суботи, 26 вересня, знайдено тіла 25 осіб. Двох потерпілих госпіталізовано в медустанови, один із них помер у лікарні. На сайті вузу оприлюднили список загиблих.

Вижив і перебуває в лікарні В'ячеслав Золочевський - курсант 133-ї навчальної групи льотного факультету ХНУПС ім. Івана Кожедуба, 2000 року народження.

