Поліція в Києві затримала чоловіка, який вимагав у бізнесмена $88 тис. "боргу". ФОТО

У Києві затримали чоловіка, який під приводом повернення "боргу" вимагав у підприємця 88 тисяч доларів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, зловмисник погрожував бізнесменові ножем, а також обіцяв застосувати насильство до членів його сім'ї та близьких родичів.

Під час передачі частини коштів вимагача затримали. Були проведені санкціоновані судом обшуки на місці передачі грошей, а також ще за шістьма адресами.

Чоловікові повідомили про підозру у вимаганні, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 189 КК України).

Постановою слідчого судді Печерського районного суду Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.

