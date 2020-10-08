УКР
Поліція в Києві затримала чоловіка, який вимагав у бізнесмена $88 тис. "боргу". ФОТО

У Києві затримали чоловіка, який під приводом повернення "боргу" вимагав у підприємця 88 тисяч доларів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, зловмисник погрожував бізнесменові ножем, а також обіцяв застосувати насильство до членів його сім'ї та близьких родичів.

Під час передачі частини коштів вимагача затримали. Були проведені санкціоновані судом обшуки на місці передачі грошей, а також ще за шістьма адресами.

Чоловікові повідомили про підозру у вимаганні, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 189 КК України).

Постановою слідчого судді Печерського районного суду Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР повідомило про підозру двом поліцейським з Маріуполя: крали гроші з картки загиблого і вимагали 200 тис. з приїжджого

здирство (284) Офіс Генпрокурора (3438)
Кто-то кинул человека, а потом прикрылся ментами. Ну дык за небольшую сумму менты акурат прикроют, и подоят потом и одного и второго, тому кто требовал свои деньги тяжелее и дороже придется.
08.10.2020 10:21 Відповісти
Интересно, каким образом был причинен имущественный ущерб в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 189 УК Украины), если вымогателя задержали при передаче денег?
08.10.2020 10:25 Відповісти
Его наверняка задержали после передачи денег, то есть формально факт передачи состоялся, то есть ущерб в результате вымогательства - всё правильно и логично.
08.10.2020 10:31 Відповісти
Нет там ч. 4 ст. 189 УК Украины...
08.10.2020 11:08 Відповісти
Помню-помню это место на Севастопольской у Макдональда. Точно так же клали мордой в землю системных отморозков. Но без ментов ))) Когда это было? Лет 20 назад..
08.10.2020 11:01 Відповісти
Угрожал ножом) Это циган или другая чурка? Пережитки 90-х, угрожал членам семьи. Просто идиотизм. Еще и деньги пришел сам получать. Премию Дарвина этому хлопцу!
08.10.2020 11:09 Відповісти
Ну так что, при авакяне и зелёном возврат 90 х???
16.12.2020 20:16 Відповісти
 
 