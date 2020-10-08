Поліція в Києві затримала чоловіка, який вимагав у бізнесмена $88 тис. "боргу". ФОТО
У Києві затримали чоловіка, який під приводом повернення "боргу" вимагав у підприємця 88 тисяч доларів.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.
За даними слідства, зловмисник погрожував бізнесменові ножем, а також обіцяв застосувати насильство до членів його сім'ї та близьких родичів.
Під час передачі частини коштів вимагача затримали. Були проведені санкціоновані судом обшуки на місці передачі грошей, а також ще за шістьма адресами.
Чоловікові повідомили про підозру у вимаганні, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 189 КК України).
Постановою слідчого судді Печерського районного суду Києва підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб.
