Херсонські поліцейські затримали воєнкома, який вимагав 1 тис. доларів за допомогу в ухиленні від призову. ФОТОрепортаж

На Херсонщині поліція затримала на хабарі військового комісара районного військкомату. Чиновник вимагав 1000 доларів США неправомірної вигоди і отримав частину від визначеної суми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"7 жовтня оперативники управління стратегічних розслідувань у Херсонській області Нацполіції, слідчі теруправління ДБР, розташованого в Мелітополі, під процесуальним керівництвом прокуратури Херсонської області затримали воєнкома після одержання ним частини коштів - 300 доларів США.

Крім грошей, отриманих як неправомірна вигода, в службовому кабінеті воєнкома правоохоронці вилучили ще 3800 доларів США", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що військовий комісар районного військкомату вимагав 1000 доларів США хабаря за невжиття заходів щодо розшуку особи, яка ухиляється від проходження військової служби, та в подальшому непризов до лав Збройних Сил України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чиновника Держекоінспекції затримали на хабарі $20 тис. за приховування порушень, - Офіс генпрокурора. ФОТОрепортаж

Наразі воєнком затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Харківщині поліцейські викрили у хабарництві заступника начальника штабу однієї з військових частин.



Фото: сайт поліції