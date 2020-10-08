УКР
Херсонські поліцейські затримали воєнкома, який вимагав 1 тис. доларів за допомогу в ухиленні від призову. ФОТОрепортаж

На Херсонщині поліція затримала на хабарі військового комісара районного військкомату. Чиновник вимагав 1000 доларів США неправомірної вигоди і отримав частину від визначеної суми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

"7 жовтня оперативники управління стратегічних розслідувань у Херсонській області Нацполіції, слідчі теруправління ДБР, розташованого в Мелітополі, під процесуальним керівництвом прокуратури Херсонської області затримали воєнкома після одержання ним частини коштів - 300 доларів США.

Крім грошей, отриманих як неправомірна вигода, в службовому кабінеті воєнкома правоохоронці вилучили ще 3800 доларів США", - йдеться в повідомленні.

Херсонські поліцейські затримали воєнкома, який вимагав 1 тис. доларів за допомогу в ухиленні від призову 01

Зазначається, що військовий комісар районного військкомату вимагав 1000 доларів США хабаря за невжиття заходів щодо розшуку особи, яка ухиляється від проходження військової служби, та в подальшому непризов до лав Збройних Сил України.

Наразі воєнком затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Херсонські поліцейські затримали воєнкома, який вимагав 1 тис. доларів за допомогу в ухиленні від призову 02

Нагадаємо, на Харківщині поліцейські викрили у хабарництві заступника начальника штабу однієї з військових частин.

Херсонські поліцейські затримали воєнкома, який вимагав 1 тис. доларів за допомогу в ухиленні від призову 03
Фото: сайт поліції

Автор: 

військкомат (435) Херсонська область (6228)
Вот так вот помогай потом людям...
показати весь коментар
08.10.2020 10:24 Відповісти
Странно я насчитал две... кто то пи..дит....
показати весь коментар
08.10.2020 10:27 Відповісти
Интересно, а сколько зеля занёс?
показати весь коментар
08.10.2020 10:28 Відповісти
а он жопой рассчитался...
показати весь коментар
08.10.2020 10:37 Відповісти
какая разница для него
показати весь коментар
08.10.2020 11:34 Відповісти
Вообще бесполезные организации. В некоторых штаты по 15 рыл, в областных больше сотни, и это не считая рот охраны. И все получают нормальные военные зарплаты и им идет реальный военный стаж. Мы живем в 21 веке, можно же ввести электронный учет лиц призывного возраста, обязать их самостоятельно регистрировать себя, в случае мобилизации обязать приходить на пункты сбора. Нет приписного - нет учебы и работы. Приписное не обязательно получать в районном военкомате. При мобилизации пошли в основном добровольцы и алкаши, кому не нужно было - все отмазались. Зачем содержать 5 или 6 тысяч бесполезных людей, если их может заменить 500 полезных?
показати весь коментар
08.10.2020 11:19 Відповісти
 
 