СБУ в Києві викрила угруповання, що заволоділо грошима громадян під виглядом участі в біржових торгах. ФОТО

Служба безпеки України припинила діяльність псевдоброкерських центрів, які під виглядом торгів на міжнародних фондових біржах привласнювали кошти інвесторів.

Про це повідомляє головне управління СБУ в Києві та Київській області, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що організували оборудку троє громадян однієї з країн Близького Сходу. За їх вказівкою, у центрі столиці були створені 3 кол-центри. Оператори нібито від імені відомої інвестиційної компанії телефонували клієнтам і пропонували інвестувати гроші в акції відомих компаній на міжнародних фондових біржах.

Після перерахування зловмисникам коштів через електронні платіжні системи клієнту створювали "персональний кабінет", в якому демонстрували постійне зростання акцій у ціні та пропонували збільшити інвестиції. Для створення цього веб-ресурсу організатори використовували елементи обладнання для онлайн ігрового бізнесу, забороненого в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила двох іноземців під час спроби створення осередку міжнародного терористичного угруповання неонацистів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зловмисники також за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення імітували для інвесторів трансляцію електронної торгівлі на міжнародних біржах. Після рішення клієнта отримати свої гроші, ділки повідомляли йому про банкрутство компанії.

За інформацією спецслужби, зловмисники діяли протягом кількох років та встигли привласнити кошти кількох тисяч громадян. Суми "інвестицій" коливалися від 1 до 5 тисяч доларів США з кожного клієнта. Кошти, отриманні від протиправної діяльності, ділки легалізували через анонімні крипто-гаманці.

Під час обшуків у трьох кол-центрах правоохоронці вилучили комп’ютерне та серверне обладнання, документацію, печатки суб’єктів підприємницької діяльності, які функціонували без належного податкового оформлення і ухилялися від сплати податків. Також встановлено, що роботу кол-центрів без офіційного працевлаштування забезпечували понад 200 студентів, іноземців з країн Близького Сходу та Африки, серед яких були нелегальні мігранти.

Тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до оборудки, та суми збитків, завданих державному бюджету.