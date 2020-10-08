Прикордонники виявили на дні Кучурганського лиману саморобну "субмарину" контрабандистів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Учора прикордонники Подільського загону виявили "субмарину", яку, найімовірніше, сконструювали для потреб контрабандистів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Покрита іржею "Yellow Submarine" кустарного виробництва за формою конструкції нагадує човен. Вона має відсіки, які зачиняються герметично. По периметру "субмарина" обладнана балонами зі стисненим повітрям, за допомогою яких конструкція могла зайняти стабільне положення для переміщення під водою. На "борту" були мішки з піском, аби ще краще занурюватися під воду.
Цей "девайс" був занурений підводою за 30 метрів від берега. Його прикордонники знайшли під час тралення дна Кучурганського лиману. Такі перевірки екіпажі плавзасобів Держприкордонслужби тут здійснюють регулярно, оскільки цією водоймою пролягає лінія держрубежу з Молдовою", - йдеться в повідомленні.
Як зазначили у відомстві, найімовірніше "винахідники" лише випробували своє "ноу-хау", бо лише днями прикордонники тралили дно на цій ділянці.
Також повідомляється, що перепливати лиман над водою контрабандисти вже давно не намагаються. Ця ділянка кордону обладнана системою оптико-електронного спостереження – а це 10 інтегрованих веж заввишки 40 метрів, із сучасним радіолокаційним обладнанням та пристроями відеоспостереження, які дозволяють ефективно контролювати кордон вдень та вночі.
Если надо, украинские умельцы через Волго-Дон доставят "посылочку" в самое сердце Москвы 😂
Скорее всего, это контейнер для перевозки контрабанды, который толкали водолазы.
Да и на новую она не очень то похожа, она в воде как минимум год, а поплавки по бокам еще дольше плавают (их наверное сняли со "старой" "субмарины")
https://twitter.com/Krychek5
https://twitter.com/Krychek5 Krychek
Тот самый противолодочный корабль ВМФ РФ " Казанец", который на днях столкнулся с контейнеровозом у берегов Дании. Сейчас в Балтийске. Больше похож на вскрытую консервную банку.
вотки нет.но ты там держись,такие корабли тебя спасут.может быть...если не утопят гуманитарку в виде ножек буша
Наверное таки "перехватили" какой нибудь американский эсминец
рукожопость,шо в содержании противолодочного,шо в "мореплавание"
Снимали видос для Ютуба, как перехватывают американский авианосец?
а у кацапни тупо догнали носом контейнеровоз.
как несколько лет назад на овцевоз....
Не везет рашкованским ВМС со скотовозами 😂
Уровень вентиляции носового отсека противолодочного корабля ВМФ РФ " Казанец" на 800% превосходит лучшие показатели кораблей НАТО! АналоГовнет!
Ага счаззз! На них генералы на рыбалку катаются!
Погранцам, то Франция, то США, то еще кто то ..., регулярно передают современные катера, но в новостях, погранцы, почему то появляются, исключительно на старых корытах, совкового производства... Выводы?!
"Как отметили в ведомстве, скорее всего "изобретатели" только испытали свое "ноу-хау", потому что только на днях пограничники тралили дно на этом участке"
корпус
Ага.
Судя по ржавчине.
Yellow submarine, yellow submarine... -)
краник с красной ручкой для подачи сжатого воздуха? видно. Новенький совсем. Ржавчина пусть вас не обманывает. Скорее всего девайс таскали на буксире за каким то самоходным судном. Либо оторвался (зацеп), либо отрубили конец по шухеру. Погранцы ведь делают поверхностный осмотр, водолазов к маломеркам не привлекают. Замок толковый один на три. А вот уплотнения не увидел, странно.