УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8322 відвідувача онлайн
Новини Фото
31 986 86

Прикордонники виявили на дні Кучурганського лиману саморобну "субмарину" контрабандистів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Учора прикордонники Подільського загону виявили "субмарину", яку, найімовірніше, сконструювали для потреб контрабандистів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Покрита іржею "Yellow Submarine" кустарного виробництва за формою конструкції нагадує човен. Вона має відсіки, які зачиняються герметично. По периметру "субмарина" обладнана балонами зі стисненим повітрям, за допомогою яких конструкція могла зайняти стабільне положення для переміщення під водою. На "борту" були мішки з піском, аби ще краще занурюватися під воду.

Цей "девайс" був занурений підводою за 30 метрів від берега. Його прикордонники знайшли під час тралення дна Кучурганського лиману. Такі перевірки екіпажі плавзасобів Держприкордонслужби тут здійснюють регулярно, оскільки цією водоймою пролягає лінія держрубежу з Молдовою", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники виявили на дні Кучурганського лиману саморобну субмарину контрабандистів 01

Як зазначили у відомстві, найімовірніше "винахідники" лише випробували своє "ноу-хау", бо лише днями прикордонники тралили дно на цій ділянці.

Читайте також: Волинянин намагався на саморобному безпілотнику переправити цигарки до Польщі, - Держприкордонслужба. ФОТО

Також повідомляється, що перепливати лиман над водою контрабандисти вже давно не намагаються. Ця ділянка кордону обладнана системою оптико-електронного спостереження – а це 10 інтегрованих веж заввишки 40 метрів, із сучасним радіолокаційним обладнанням та пристроями відеоспостереження, які дозволяють ефективно контролювати кордон вдень та вночі.

Прикордонники виявили на дні Кучурганського лиману саморобну субмарину контрабандистів 02
Прикордонники виявили на дні Кучурганського лиману саморобну субмарину контрабандистів 03
Прикордонники виявили на дні Кучурганського лиману саморобну субмарину контрабандистів 04
Прикордонники виявили на дні Кучурганського лиману саморобну субмарину контрабандистів 05
Фото: сайт Держприкордонслужби

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6431) контрабанда (1834)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+35
Похоже, атомная...
показати весь коментар
08.10.2020 12:08 Відповісти
+23
шо тебе все не так ,кацапырла?

https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek

Тот самый противолодочный корабль ВМФ РФ " Казанец", который на днях столкнулся с контейнеровозом у берегов Дании. Сейчас в Балтийске. Больше похож на вскрытую консервную банку.

Пограничники обнаружили на дне Кучурганского лимана самодельную "субмарину" контрабандистов - Цензор.НЕТ 6977
показати весь коментар
08.10.2020 12:20 Відповісти
+20
Какая в сраку субмарина?!
Скорее всего, это контейнер для перевозки контрабанды, который толкали водолазы.
Да и на новую она не очень то похожа, она в воде как минимум год, а поплавки по бокам еще дольше плавают (их наверное сняли со "старой" "субмарины")
показати весь коментар
08.10.2020 12:12 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Похоже, атомная...
показати весь коментар
08.10.2020 12:08 Відповісти
не похоже, а 100%, тільки удосконалена мішками з піском!
показати весь коментар
08.10.2020 12:24 Відповісти
Пыня со своей атомной торпедой отдыхает!
Если надо, украинские умельцы через Волго-Дон доставят "посылочку" в самое сердце Москвы 😂
показати весь коментар
08.10.2020 12:59 Відповісти
по місцях стояти - до розбору ре фе наготуватися
показати весь коментар
08.10.2020 18:35 Відповісти
песок радиоактивный?
показати весь коментар
08.10.2020 16:20 Відповісти
Украинско-молдавская подводная лодка... Это прямо лаконичный анекдот. С готовой реальной иллюстрацией.
показати весь коментар
08.10.2020 12:10 Відповісти
Ну эта хоть в рабочем состоянии в отличии от вашей Юрий Большежопов!
показати весь коментар
08.10.2020 12:24 Відповісти
Кацапам нельзя показывать---засмеют!
показати весь коментар
08.10.2020 20:47 Відповісти
А чого це ці двоє з автоматами на той залізний ящик повзуть?
показати весь коментар
08.10.2020 12:10 Відповісти
Ну, ясно чего - подлодке требуется экипаж. Пограничник по своей инициативе начал изучение матчасти подлодки и её управления. Теперь у Украины в составе ВМФ есть и подлодка! Цэ пэрэмога, товарищи!
показати весь коментар
08.10.2020 16:01 Відповісти
Аваковские фантазии)))
показати весь коментар
08.10.2020 12:11 Відповісти
копия "курска"...
показати весь коментар
08.10.2020 12:11 Відповісти
Как раз идет призыв. Теперь можно призывать и в подводники. Если есть лодка, должен же на ней(или в ней) кто-то плавать.
показати весь коментар
08.10.2020 12:12 Відповісти
Какая в сраку субмарина?!
Скорее всего, это контейнер для перевозки контрабанды, который толкали водолазы.
Да и на новую она не очень то похожа, она в воде как минимум год, а поплавки по бокам еще дольше плавают (их наверное сняли со "старой" "субмарины")
показати весь коментар
08.10.2020 12:12 Відповісти
Та не водолази, а на тросі тягнуло судно.
показати весь коментар
08.10.2020 19:10 Відповісти
Судя по ржавщине, там были не испытания, а утилизация)
показати весь коментар
08.10.2020 12:14 Відповісти
Судя по ржавчине, подлодка до этого лет 5 проработала в контрабандных войсках, умело прячась в донном иле.
показати весь коментар
08.10.2020 16:04 Відповісти
Пограничники обнаружили на дне Кучурганского лимана самодельную "субмарину" контрабандистов - Цензор.НЕТ 6447
показати весь коментар
08.10.2020 12:14 Відповісти
Зеленский?
показати весь коментар
08.10.2020 12:15 Відповісти
Нє, Порошенко до сих пір гадить
показати весь коментар
08.10.2020 12:19 Відповісти
Ясна річ, на Льонінськой Кузнє кльопали !!)))
показати весь коментар
08.10.2020 12:21 Відповісти
Ти што! Ето Порошенко, там ещьо дорожка рошенкамі усипана била.
показати весь коментар
08.10.2020 12:20 Відповісти
шо тебе все не так ,кацапырла?

https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek

Тот самый противолодочный корабль ВМФ РФ " Казанец", который на днях столкнулся с контейнеровозом у берегов Дании. Сейчас в Балтийске. Больше похож на вскрытую консервную банку.

Пограничники обнаружили на дне Кучурганского лимана самодельную "субмарину" контрабандистов - Цензор.НЕТ 6977
показати весь коментар
08.10.2020 12:20 Відповісти
да бог миловал с момента распада совка .
вотки нет.но ты там держись,такие корабли тебя спасут.может быть...если не утопят гуманитарку в виде ножек буша
показати весь коментар
08.10.2020 12:30 Відповісти
ну дык у меня масло и молочко натуральное .а у тебя пальмовое масло.ты не боись,не отравишься,попривыкнешь.
показати весь коментар
08.10.2020 12:35 Відповісти
конечно овцы по определению пастухами быть не могут .а будешь много говорить-собак спущу.
показати весь коментар
08.10.2020 12:38 Відповісти
Ти зверни увагу на нік - він бабський, а пише про себе у чоловічому роді - "ні разу не був на кацапії...". Точно КАЦАП...
показати весь коментар
08.10.2020 12:34 Відповісти
Придурки, опять что нибудь на таран брали!
Наверное таки "перехватили" какой нибудь американский эсминец
показати весь коментар
08.10.2020 12:24 Відповісти
на контейнеровоз наткнулись .
рукожопость,шо в содержании противолодочного,шо в "мореплавание"
показати весь коментар
08.10.2020 12:27 Відповісти
А контеровоз им чем не угодил?!
Снимали видос для Ютуба, как перехватывают американский авианосец?
показати весь коментар
08.10.2020 12:30 Відповісти
Почитал про этот "инцидент" - эти придурки отключили трансподеры, чтобы их никто не видел - ниндзи гуевы
показати весь коментар
08.10.2020 12:33 Відповісти
Страшніше, норвежський контейнеровоз!
показати весь коментар
08.10.2020 12:31 Відповісти
видишь -удар вбок...маневрировали и столкнулись...
а у кацапни тупо догнали носом контейнеровоз.
как несколько лет назад на овцевоз....
показати весь коментар
08.10.2020 13:01 Відповісти
Даньский "Ашот" голштінок перевозив ?
Не везет рашкованским ВМС со скотовозами 😂
показати весь коментар
08.10.2020 13:02 Відповісти
Скоро в кацап-СМИ:
Уровень вентиляции носового отсека противолодочного корабля ВМФ РФ " Казанец" на 800% превосходит лучшие показатели кораблей НАТО! АналоГовнет!
показати весь коментар
09.10.2020 11:50 Відповісти
А вы думали что они на чем то вроде этого плавают https://glavnoe.ua/news/n357013009-pogranichnikam-peredali-katera-harkovskogo-proizvodstva-(foto) Пограничникам передали катера харьковского производства (фото) или этого https://ru.espreso.tv/news/2019/05/07/ssha_peredaly_ukraynskym_pogranychnykam_katera_safe_boat_27 США передали украинским пограничникам катера Safe Boat 27
Ага счаззз! На них генералы на рыбалку катаются!
показати весь коментар
08.10.2020 12:23 Відповісти
А вы не знали, что у руководства погранслужбы, давняя традиция использовать служебные катера для личного отдыха/рыбалки?
Погранцам, то Франция, то США, то еще кто то ..., регулярно передают современные катера, но в новостях, погранцы, почему то появляются, исключительно на старых корытах, совкового производства... Выводы?!
показати весь коментар
08.10.2020 12:37 Відповісти
Яка там нахрен герметичність? Ну хіба, що кожного разу люки запінюватимуть
показати весь коментар
08.10.2020 12:18 Відповісти
Отлично,завтра на ней атакуем кацапню в Крыму!
показати весь коментар
08.10.2020 12:21 Відповісти
З такою масою "лодки" треба було дном залізничну колію прокласти. Певно, замахалися тягати троси і покинули цей металобрухт.
показати весь коментар
08.10.2020 12:23 Відповісти
Ага оно видно, аж поржавела , по ходу не занесли куда нужно было
"Как отметили в ведомстве, скорее всего "изобретатели" только испытали свое "ноу-хау", потому что только на днях пограничники тралили дно на этом участке"
показати весь коментар
08.10.2020 12:26 Відповісти
Надо отправить фотку Маску.
показати весь коментар
08.10.2020 12:29 Відповісти
Немо вже не той.
показати весь коментар
08.10.2020 12:29 Відповісти
Как там русня любит говорить - голь на выдумки хитра?
показати весь коментар
08.10.2020 12:29 Відповісти
Ты видел в каких там люди домиках живут и на чем ездят? Это не про них...
показати весь коментар
08.10.2020 12:40 Відповісти
Голь? Да тут одного металла хватит, чтобы месяц бухать, а его тупо бросили. Контрабас гоняют люди небедные.
показати весь коментар
08.10.2020 13:28 Відповісти
Маск лошара наша подлодка возвращает на базу не только 2 ступени, а и с особого, редкоземельного металла

корпус
показати весь коментар
08.10.2020 12:31 Відповісти
ПМР-Граданицы - надежный наркотрафик
показати весь коментар
08.10.2020 12:40 Відповісти
"Как отметили в ведомстве, скорее всего "изобретатели" только испытали свое "ноу-хау", потому что только на днях пограничники тралили дно на этом участке."
Ага.
Судя по ржавчине.

Прикордонники виявили на дні Кучурганського лиману саморобну "субмарину" контрабандистів - Цензор.НЕТ 825
показати весь коментар
08.10.2020 12:41 Відповісти
наркотрафик из пмр
показати весь коментар
08.10.2020 12:49 Відповісти
Прикордонники виявили на дні Кучурганського лиману саморобну "субмарину" контрабандистів - Цензор.НЕТ 9762
показати весь коментар
08.10.2020 12:58 Відповісти
та не мішайте людям...може таким ходом їм вдасться вийти на виробництво кращих у світі міні-субмарин та ударних безпілотників...
показати весь коментар
08.10.2020 13:00 Відповісти
100% українські "ІлониМаски")
показати весь коментар
08.10.2020 13:20 Відповісти
а по бокам то шо,торпеды?
показати весь коментар
08.10.2020 13:20 Відповісти
первый торпедный аппарат, тоооовсь! )))
показати весь коментар
08.10.2020 14:18 Відповісти
We all live in a yellow submarine
Yellow submarine, yellow submarine... -)
показати весь коментар
08.10.2020 13:23 Відповісти
2020 год на дворе, куле)
показати весь коментар
08.10.2020 13:31 Відповісти
Смех смехом, а звизда к верху мехом. А може то москалів ДРГ з Придністровя переправляли щоб в Одесі мутити перед виборами. За ніч мож цілий взвод ГРУ МО РФ до нас переправити. Що скажете таврисч И.Баканов ?
показати весь коментар
08.10.2020 14:16 Відповісти
конфисковать и ввести её в состав ВМС Украины, как подводную лодку ))
показати весь коментар
08.10.2020 14:16 Відповісти
Надо срочно найти этих "корабеллов", выкупить у них конструкторскую документацию и запустить в серийное производство.
показати весь коментар
08.10.2020 14:19 Відповісти
вспомнилось )
Прикордонники виявили на дні Кучурганського лиману саморобну "субмарину" контрабандистів - Цензор.НЕТ 1124
показати весь коментар
08.10.2020 14:23 Відповісти
PODLODNAJA VODKA
показати весь коментар
08.10.2020 18:32 Відповісти
без гравицапы этот пепелац все равно не поплывет
показати весь коментар
08.10.2020 14:40 Відповісти
Nautilus UA!😁
показати весь коментар
08.10.2020 16:49 Відповісти
Эй на борту!
показати весь коментар
08.10.2020 18:13 Відповісти
Ох и подкинулись в гробу капитан Нэмо и Жюль Верн!
показати весь коментар
08.10.2020 20:49 Відповісти
Видимо по состоянию этого ,,Наутилуса,, что он перевез не одну сотнью тонн грузов пока эти супер-пупер вышки наблюдения днем и ночью его не видели и кто-то не сдал метод переправки.
показати весь коментар
08.10.2020 21:25 Відповісти
P.S.А сдал потому что по конструкции этой ,,субмарины,, видно что она являлась подводной канатной дорогой которая далше берегов не выходила,а веть это зона погранцов которым до особого резрешения видимо запрещалось ее обнаруживать.
показати весь коментар
08.10.2020 21:38 Відповісти
Экспердам нужно повнимательнее. Не старая. 8я, 39-40сек и https://images.cnscdn.com/images/e/7/1/2/e712d40583fb22adcd37a7fd608a9515/original.jpg
краник с красной ручкой для подачи сжатого воздуха? видно. Новенький совсем. Ржавчина пусть вас не обманывает. Скорее всего девайс таскали на буксире за каким то самоходным судном. Либо оторвался (зацеп), либо отрубили конец по шухеру. Погранцы ведь делают поверхностный осмотр, водолазов к маломеркам не привлекают. Замок толковый один на три. А вот уплотнения не увидел, странно.
показати весь коментар
09.10.2020 09:59 Відповісти
Ну-ну,там больше вопросов чем ответов.То что кран новенький это еще ничего не значит.Ведь если эту байду таскать за собой то должна была быть и регулировка баласта так как всплываемость или затопление зависит от скорости буксира.А вот для подводной канатной дороги это в самый раз.Да вот только у любой канатной дороги есть начало и конец,что в данном случае ограничывается берегами.А судя по этой ,,субмарине,,ее таскали туды-сюды годами.Значит береговая охрана обеих сторон об этом знала и молчала до особого распоряжения.
показати весь коментар
09.10.2020 12:05 Відповісти
Ничего считать не надо. Есть объем баллонов под воздух и знают сколько можно качать давку шоб не лопнуло. Периодически подкачивают . Балласт регулируемый - мешки с песком. Груз в отдельных двух отсеках. Делают пустому девайсу нулевую плавучесть (люки вверху). Контрабандой получают маленький минус. Таскать все время не обязательно. Достаточно опустить в воду с борта перед прибытием таможни, после убытия опять поднять. Скорее всего выдумка матросни, капитан вряд ли будет размениваться на такие мелочи. Возможно оборвалось (почему то не показали грузовой отсек? ), а скорее всего кеп обнаружил и приказал убрать (или убрал вместе с матросиками)
показати весь коментар
09.10.2020 19:59 Відповісти
 
 