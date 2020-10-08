"За майбутнє Коломойського": в центрі Києва заклеїли сітілайти плакатами з фотографією олігарха. ФОТО

На Парковій дорозі в Печерському районі Києва невідомі заклеїли сітілайти плакатами з рекламою партії "За майбутнє" з фотографією олігарха Ігоря Коломойського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Главком".

Фото сітілайтів з'явилися сьогодні, 8 жовтня, в соцмережі.

Як відомо, партія "За майбутнє" – політичний проєкт, який пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським. Утім, офіційно партію очолює його бізнес-партнер Ігор Палиця. Сам Коломойський не фігурує в рекламній кампанії цієї політичної сили.



Як встановили журналісти, партія "За майбутнє" на другому місці за витратами на рекламу в Києві. За підрахунками ЗМІ, ця партія вже витратила на білборди, сітілайти, банери та інші види зовнішньої реклами в Києві приблизно 14,5 млн грн. При цьому у партії "За майбутнє" відмовились розкрити, звідки взяли кошти, які вклали у рекламу.

Нагадаємо, 18 червня 2020 року народний депутат Ігор Палиця очолив партію "За майбутнє", яка раніше називалася "Україна майбутнього".



Як заявив відомий бізнесмен Геннадій Корбан в інтерв’ю ЗМІ, за суттєвим фінансовим вливанням у партію "За майбутнє" стоїть олігарх Ігор Коломойський. Також Корбан припустив, що виборча кампанія для "За майбутнє" коштуватиме майже $40 млн.



До слова, партія "За майбутнє" висунула кандидатом у мери Києва ресторатора і колишнього депутата Київради від "Самопомочі" Сергія Гусовського.