"За майбутнє Коломойського": в центрі Києва заклеїли сітілайти плакатами з фотографією олігарха. ФОТО
На Парковій дорозі в Печерському районі Києва невідомі заклеїли сітілайти плакатами з рекламою партії "За майбутнє" з фотографією олігарха Ігоря Коломойського.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Главком".
Фото сітілайтів з'явилися сьогодні, 8 жовтня, в соцмережі.
Як відомо, партія "За майбутнє" – політичний проєкт, який пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським. Утім, офіційно партію очолює його бізнес-партнер Ігор Палиця. Сам Коломойський не фігурує в рекламній кампанії цієї політичної сили.
Як встановили журналісти, партія "За майбутнє" на другому місці за витратами на рекламу в Києві. За підрахунками ЗМІ, ця партія вже витратила на білборди, сітілайти, банери та інші види зовнішньої реклами в Києві приблизно 14,5 млн грн. При цьому у партії "За майбутнє" відмовились розкрити, звідки взяли кошти, які вклали у рекламу.
Нагадаємо, 18 червня 2020 року народний депутат Ігор Палиця очолив партію "За майбутнє", яка раніше називалася "Україна майбутнього".
Як заявив відомий бізнесмен Геннадій Корбан в інтерв’ю ЗМІ, за суттєвим фінансовим вливанням у партію "За майбутнє" стоїть олігарх Ігор Коломойський. Також Корбан припустив, що виборча кампанія для "За майбутнє" коштуватиме майже $40 млн.
До слова, партія "За майбутнє" висунула кандидатом у мери Києва ресторатора і колишнього депутата Київради від "Самопомочі" Сергія Гусовського.
И ведь зритель, любитель всего этого кукольного сброда, "куклолох" - поверит. Беда..
Так бы везде, чтобы изувеченные зомбоящиком хоть немного прозрели.
того ж жиддя...
На обратной стороне этого ситилайта должна быть говорящая жопа Бени-Дубинеску.
Будет 3D ситилайт,е#ать его в тупой собачий рот.
Но денег в рекламу действительно вложено много, от фиолетово-зеленых бордов аж тошнит и водителей, и пешеходов.