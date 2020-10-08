УКР
"За майбутнє Коломойського": в центрі Києва заклеїли сітілайти плакатами з фотографією олігарха. ФОТО

На Парковій дорозі в Печерському районі Києва невідомі заклеїли сітілайти плакатами з рекламою партії "За майбутнє" з фотографією олігарха Ігоря Коломойського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Главком".

Фото сітілайтів з'явилися сьогодні, 8 жовтня, в соцмережі.

Як відомо, партія "За майбутнє" – політичний проєкт, який пов’язують з олігархом Ігорем Коломойським. Утім, офіційно партію очолює його бізнес-партнер Ігор Палиця. Сам Коломойський не фігурує в рекламній кампанії цієї політичної сили.

За майбутнє Коломойського: в центрі Києва заклеїли сітілайти плакатами з фотографією олігарха 01
Фото: сайт "Главком"

Як встановили журналісти, партія "За майбутнє" на другому місці за витратами на рекламу в Києві. За підрахунками ЗМІ, ця партія вже витратила на білборди, сітілайти, банери та інші види зовнішньої реклами в Києві приблизно 14,5 млн грн. При цьому у партії "За майбутнє" відмовились розкрити, звідки взяли кошти, які вклали у рекламу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Хто такий Ігор Палиця, і як давній партнер Коломойського може дорватися до центральної влади? ВIДЕО

Нагадаємо, 18 червня 2020 року народний депутат Ігор Палиця очолив партію "За майбутнє", яка раніше називалася "Україна майбутнього".

Як заявив відомий бізнесмен Геннадій Корбан в інтерв’ю ЗМІ, за суттєвим фінансовим вливанням у партію "За майбутнє" стоїть олігарх Ігор Коломойський. Також Корбан припустив, що виборча кампанія для "За майбутнє" коштуватиме майже $40 млн.

До слова, партія "За майбутнє" висунула кандидатом у мери Києва ресторатора і колишнього депутата Київради від "Самопомочі" Сергія Гусовського.

Коломойський Ігор (3140) Корбан Геннадій (190) місцеві вибори (1367) реклама (410)
+25
"За будущее Коломойского": в центре Киева заклеили ситилайты плакатами с фотографией олигарха - Цензор.НЕТ 2378
08.10.2020 12:45 Відповісти
+22
Театр Карабаса Коломаса продолжается. Всюду куклы, зеленые буратины, проститутки мальвины, арлекины-дубины, пуделя, дуремары-палицы олигарха кукловода Коломаса
И ведь зритель, любитель всего этого кукольного сброда, "куклолох" - поверит. Беда..
08.10.2020 12:47 Відповісти
+18
Класс.
Так бы везде, чтобы изувеченные зомбоящиком хоть немного прозрели.
08.10.2020 12:31 Відповісти
Бородатая бабушка повсюду.
08.10.2020 12:28 Відповісти
"за ТАКЕ майбутнє" - пойдет ! 😂
08.10.2020 12:40 Відповісти
08.10.2020 12:45 Відповісти
"За майбутнє Коломойського": в центрі Києва заклеїли сітілайти плакатами з фотографією олігарха - Цензор.НЕТ 3268
08.10.2020 15:41 Відповісти
08.10.2020 12:47 Відповісти
Как жаль , что в своё время этого живодера хитросделанного, не остановили , оно💩🐲, как и мертвечук непотопляемые монстры
08.10.2020 12:50 Відповісти
От Петра аж в самой Хайфе переховувався 😏
08.10.2020 12:53 Відповісти
А 14,5 миллиона на рекламу самой партейки каломойской Палицы это дешево?
08.10.2020 12:33 Відповісти
Зачем? Чтобы рассказать правду.
08.10.2020 12:38 Відповісти
Это ладно, у Пальчевского откуда столько бабла на ветер?
08.10.2020 12:36 Відповісти
Из Кремля.
08.10.2020 12:37 Відповісти
і не в нього одного звідти.
08.10.2020 12:40 Відповісти
А Шо на це скаже пані Бенедіктова?...
08.10.2020 12:30 Відповісти
БЕНЯдиктовна против Папы не попрет 😂
08.10.2020 12:43 Відповісти
Само собой. Вони його між собою папіком називають
08.10.2020 13:36 Відповісти
Подстилка портновская , прокладка Кремлевская , а не пани !
08.10.2020 12:52 Відповісти
Депутаты от Самопомочи легко ложатся под олигархов. Что отлично иллюстрирует суть всей продажной партии львовского прохвоста Садового. Мусорщика всея Украины.
08.10.2020 12:31 Відповісти
Ну когда же его пасадят ? Он же в Израиле . Да и медведчука пора уже давно садить или ждут следующую весну ?
08.10.2020 12:31 Відповісти
Он сейчас в Украине, под защитой своего ставленника.
08.10.2020 12:32 Відповісти
08.10.2020 12:31 Відповісти
Жаль, что лудший министр перероет всю землю, но найдет и накажет показывающих правду.
08.10.2020 12:50 Відповісти
Ні. Як кажуть, п'яний протверезіє, а дурень ніколи. Навіть, якби коломИйський, вибачте, наср*в на голови та прилюдно в цьому признався, на Г+Г звинуватили б у цьому Порошенка й барани73%повірили б. Проблема не в телевізорі, а в низькому інтелектуальному рівні73% українських совків.
08.10.2020 13:13 Відповісти
Славно вийшло)) Головне - що правда і навіть самому тупому йолопу зрозуміло
08.10.2020 12:33 Відповісти
Не факт, кило гречки действует сильнее...
08.10.2020 12:37 Відповісти
Мда... За жыддя уже есть. Теперь еще и за майбутне
того ж жиддя...
08.10.2020 12:37 Відповісти
А чьо? Нарід мусить знати своїх героїв, а не лише їхніх ляльок, якими вони керують, смикаючи за ниточки. Це принаймні чесно.
08.10.2020 12:34 Відповісти
Правильно зробили. Виболрець має знати правду, в т.ч. бенефіціара кожної партії.
08.10.2020 12:39 Відповісти
"За будущее Коломойского": в центре Киева заклеили ситилайты плакатами с фотографией олигарха - Цензор.НЕТ 7878
08.10.2020 12:41 Відповісти
О, у нас тоже такое есть. И дядя на фоне, размером в большой дуб. Дружбан Палицы. Но дружба маленькой не бывает
08.10.2020 12:42 Відповісти
Игорь Палицца.
На обратной стороне этого ситилайта должна быть говорящая жопа Бени-Дубинеску.
Будет 3D ситилайт,е#ать его в тупой собачий рот.
08.10.2020 12:42 Відповісти
Пословица: два украинца - три гетьмана устарела.
08.10.2020 12:49 Відповісти
У нас на Волыни эту партейку называют "За майбах".
Но денег в рекламу действительно вложено много, от фиолетово-зеленых бордов аж тошнит и водителей, и пешеходов.
08.10.2020 12:52 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25706227.html Дива трапляються, якщо дуже захотіти

"За будущее Коломойского": в центре Киева заклеили ситилайты плакатами с фотографией олигарха - Цензор.НЕТ 5269
08.10.2020 12:53 Відповісти
Кто там украинец ? Ж 🤢на Ж 💩и лохторатом🐏🐑🐐73% погоняют
08.10.2020 12:56 Відповісти
Коломойський це майбутній американський Зек
08.10.2020 13:05 Відповісти
НАПЕРСТОЧНИКИ наперебой.Выбирайте а потом не гавкайте,а где "Свобода"?Умного,грамотного,честного с командой и программой Кошулинского-побоялись?Жрите обдолбанного и его тупиц.
08.10.2020 13:12 Відповісти
"За майбутнє Коломойського": в центрі Києва заклеїли сітілайти плакатами з фотографією олігарха - Цензор.НЕТ 3213
08.10.2020 13:56 Відповісти
А ще якого кандидата за паспорт іншої країни зняли з кандидатів....?
08.10.2020 17:20 Відповісти
Да все уже давно и так знают, чья это партия и чьи цели она преследует. Мне другое интересно: если они знают, что их партии ничего не светит, то нафига ввалили в изначально провальный проект кучу бабла? Уж кто-кто, а коломойский и сотоварищи, бабло считать умеют. В чём тут загвоздка?
08.10.2020 14:11 Відповісти
Між собою депутати називають їх "За майбах"
08.10.2020 15:59 Відповісти
 
 