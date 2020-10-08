Кіберполіція блокувала виробництво і збут контрафактних продуктів харчування під виглядом відомих українських брендів: вилучено 10 тонн продукції. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими Головного управління поліції Львівщини, під процесуальним керівництвом прокуратури регіону, припинили протиправну діяльність групи осіб, які виготовляли та розповсюджували контрафактні товари, незаконно використовуючи торгові марки українських виробників.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Кіберполіція встановила, що до таких дій причетний 34-річний мешканець Київщини разом із сімома спільниками.

Правопорушники у гаражних та складських приміщеннях виготовляли контрафактні продукти, зокрема, каву, спеції, приправи, маринади, соуси, салатні заправки, кондитерські вироби тощо. Сировину для виготовлення харчів замовляли з-за кордону.

Фальсифіковані продукти маркували товарними знаками відомих вітчизняних виробників. Далі ці товари продавали через інтернет, а також безпосередньо постачали підприємцям, які займалися оптовою торгівлею.

Правоохоронці провели 27 обшуків за місцями проживання фігурантів, в їхніх автівках, у складських приміщеннях та місцях виготовлення фальсифікованої продукції.







Вилучено понад 10 тонн готової контрафактної продукції. Також вилучено обладнання, сировину для виготовлення фальсифікату, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, гроші, банківські картки, "чорнові" записи та документацію. Усі речові докази направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 229 (Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.