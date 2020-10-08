Шахрай, який продавав за $ 25 тис. керівну посаду в НБУ, піде під суд. ФОТО
Київська місцева прокуратура №6 направила до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який шахрайським шляхом намагався заволодіти 25 тис. доларів США за сприяння в призначенні на керівну посаду в Національний банк України (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України).Украины).
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний, посилаючись на нібито наявні зв’язки з керівництвом Національного банку України, вимагав вказані кошти від кандидата на посаду начальника управління Нацбанку за позитивне вирішення питання про його призначення.
Зловмисника затримали в червні 2020 року під час одержання ним частини обумовленої суми в розмірі 15 тис. доларів США.
Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено.
Обвинувальний акт скеровано до Дарницького районного суду міста Києва для розгляду по суті. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
