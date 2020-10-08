УКР
2 481 11

Шахрай, який продавав за $ 25 тис. керівну посаду в НБУ, піде під суд. ФОТО

Київська місцева прокуратура №6 направила до суду обвинувальний акт щодо чоловіка, який шахрайським шляхом намагався заволодіти 25 тис. доларів США за сприяння в призначенні на керівну посаду в Національний банк України (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України).Украины).

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний, посилаючись на нібито наявні зв’язки з керівництвом Національного банку України, вимагав вказані кошти від кандидата на посаду начальника управління Нацбанку за позитивне вирішення питання про його призначення.

Зловмисника затримали в червні 2020 року під час одержання ним частини обумовленої суми в розмірі 15 тис. доларів США.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено.

Також дивіться: СБУ в Києві викрила угруповання, що заволоділо грошима громадян під виглядом участі в біржових торгах. ФОТО

Обвинувальний акт скеровано до Дарницького районного суду міста Києва для розгляду по суті. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Шахрай, який продавав за $ 25 тис. керівну посаду в НБУ, піде під суд 01
Шахрай, який продавав за $ 25 тис. керівну посаду в НБУ, піде під суд 02

Автор: 

Київ (20188) шахрайство (1156) НБУ (10682) прокуратура (3751)
Топ коментарі
+11
а брат Ермака вон, на воле должностями торгует.
показати весь коментар
08.10.2020 13:24 Відповісти
+2
Это не мошенник, а решала, которые крутятся толпами вокруг органов власти. Помогают зарабатывать нашим чудо-политикам на машинки, квартирки, земельные участки. Не забудьте показать его реальное наказание, если конечно оно будет
показати весь коментар
08.10.2020 13:27 Відповісти
+1
Этот это кум ермака
показати весь коментар
08.10.2020 13:25 Відповісти
Невже брат Єрмака? 😮 Єрмак здав брата, як Каїн - Авеля?
показати весь коментар
08.10.2020 13:26 Відповісти
А людина на посаді залишиться? Вона ж оплатила все чесно?
показати весь коментар
08.10.2020 13:27 Відповісти
Выборочное правосудие ! Братья д'Ермаки почему на свободе? Это так - мелкая сошка !
показати весь коментар
08.10.2020 13:28 Відповісти
Скотиняка, такой товар и почти даром.
показати весь коментар
08.10.2020 13:29 Відповісти
зам Єрмака?
показати весь коментар
08.10.2020 14:26 Відповісти
Повязали только по тому, что был мошенником брал только деньги и ни чего не продавал в реале. А те кто продают должности тех не трогают.
показати весь коментар
08.10.2020 14:34 Відповісти
Брату - не солідно, придумали, нехай типу "шахрай" продає посади . Фірма то одна, яку курує братик Єрмака.
показати весь коментар
08.10.2020 16:31 Відповісти
Если суд китайский, то да - ликование народа и справедливое возмездие. Но суд украинский и все всё понимают........
показати весь коментар
08.10.2020 17:26 Відповісти
 
 