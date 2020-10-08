До п'яти з половиною років ув'язнення засуджено найманця "ЛНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

За матеріалами Служби безпеки України засуджено учасника терористичної організації "ЛНР", якого правоохоронці затримали в серпні 2020 року під час спроби перетину лінії розмежування з розвідувальною метою.

Слідчі органів безпеки встановили, що з початком російської збройної агресії в червні 2014 року мешканець Луганська приєднався до лав незаконних збройних формувань та був зарахований до терористичного батальйону "Зоря" на посаду розвідника. Там він здійснював збір розвідданих на спостережних постах бойовиків. Пізніше він перевівся до Первомайська у "15 батальйон тероборони 2 армійського корпусу народної міліції ЛН". Слідство встановило, що найманець чинив збройний спротив силам АТО/ООС поблизу лінії розмежування, брав участь у боях під Золотим.

Рубіжанський міський суд визнав бойовика винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Злочинця засуджено до 5,5 року позбавлення волі.

Сторона захисту має право на оскарження вироку в апеляційному порядку протягом місяця з дня його проголошення.

