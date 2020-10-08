УКР
До п'яти з половиною років ув'язнення засуджено найманця "ЛНР", - СБУ. ФОТОрепортаж

За матеріалами Служби безпеки України засуджено учасника терористичної організації "ЛНР", якого правоохоронці затримали в серпні 2020 року під час спроби перетину лінії розмежування з розвідувальною метою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Слідчі органів безпеки встановили, що з початком російської збройної агресії в червні 2014 року мешканець Луганська приєднався до лав незаконних збройних формувань та був зарахований до терористичного батальйону "Зоря" на посаду розвідника. Там він здійснював збір розвідданих на спостережних постах бойовиків. Пізніше він перевівся до Первомайська у "15 батальйон тероборони 2 армійського корпусу народної міліції ЛН". Слідство встановило, що найманець чинив збройний спротив силам АТО/ООС поблизу лінії розмежування, брав участь у боях під Золотим.

Рубіжанський міський суд визнав бойовика винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. Злочинця засуджено до 5,5 року позбавлення волі.

Сторона захисту має право на оскарження вироку в апеляційному порядку протягом місяця з дня його проголошення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мешканці повідомляють, що перед початком лісової пожежі під Станицею Луганською був обстріл з боку найманців РФ, - РДА

Через 3 года выйдет или раньше? Слабенько весьма. В нас стреляют и грабят, а мы как мелкого вора наказываем. Это наивность или дурость? Может лучше депортировать подобных русскомирных ДЛБов после отсидки, на их новую родину в наРашу, с пожизненным запретом въезда в Украину?
08.10.2020 13:34 Відповісти
необходимо в заглавии добавить - всего лишь к пяти с половиной
08.10.2020 13:36 Відповісти
Разминировать его выпустить в чисто поле
08.10.2020 13:42 Відповісти
Зачем морду замилили?
08.10.2020 14:04 Відповісти
патумушта сивохины кареша- павстанцы
08.10.2020 14:53 Відповісти
Т.е. можно убивать, грабить а тебе 5 лет, а потом через 2 года амнистия? А другим значит тоже можно убивать и грабить?
08.10.2020 14:25 Відповісти
а за кражу лисапета-8 впаяют.....)))
08.10.2020 15:09 Відповісти
И теперь пять лет кормить эту тварь нам, в том числе и родным погибших.
08.10.2020 14:58 Відповісти
Морду откройте,бутусовцы.Страна должна знать,кого ,и главное,чем,-кормить этих тварей 5 лет.
08.10.2020 15:17 Відповісти
 
 