Зеленський і Джонсон підписали Угоду про стратегічне партнерство України та Великої Британії, - Кулеба. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписали Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Історичний момент: підписали Угоду. Як сказав прем'єр-міністр Борис Джонсон, це означає більше торгівлі, більше безпеки, більше взаємодії між Україною та Великою Британією. Два фланги Європи - західний і східний - стали ще ближчими", - написав Кулеба у Twitter в четвер.

У прямій трансляції на сторінці Facebook міністр зазначив, що це перша угода, підписана Великою Британією після виходу з Європейського Союзу.

"Насправді історична подія, перша угода, підписана Великою Британією після Brexit, і підписана вона саме з Україною, що є саме по собі символічним", - наголосив він.

Кулеба зазначив, що Зеленський і Джонсон відразу встановили "дуже живий, щирий зв'язок, взаєморозуміння".

"Угода дуже велика, дуже "товста", безмежна кількість сторінок, результат дуже довгої і плідної роботи, але створено умови для того, щоб, дійсно, торгівля між нашими країнами розвивалася і вийшла на новий рівень", - додав глава МЗС.

Він зазначив, що запропонував британським колегам, і вони підтримали цю ідею, запустити спеціальну програму технічної допомоги для України, щоб розповісти і навчити український бізнес, насамперед малий і середній, торгувати з Великою Британією і використовувати можливості, які створює підписана угода.

За словами Кулеби, під час візиту сторони обговорювали необхідність зростання торгівлі, інвестицій в Україну, і посилення співпраці в сфері безпеки.

"Учора я зустрічався з міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабе, сьогодні відбулася ключова зустріч президента і прем'єр-міністра, і ми говорили про те, щоб між нашими країнами було, по-перше, більше торгівлі, по-друге, більше інвестицій в Україну, по-третє, ще більше співпраці у сфері безпеки. І це дуже круто, що у нас є такі партнери. І, безумовно, говорили про COVID-19, доступ до вакцини, про те, щоб разом боротися з цією проблемою", - пояснив український міністр.



