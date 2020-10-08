УКР
Зеленський і Джонсон підписали Угоду про стратегічне партнерство України та Великої Британії, - Кулеба. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписали Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Історичний момент: підписали Угоду. Як сказав прем'єр-міністр Борис Джонсон, це означає більше торгівлі, більше безпеки, більше взаємодії між Україною та Великою Британією. Два фланги Європи - західний і східний - стали ще ближчими", - написав Кулеба у Twitter в четвер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підписаний Великою Британією і Україною меморандум передбачає виробництво ракетних катерів для ЗСУ, - ЗМІ

Зеленський і Джонсон підписали Угоду про стратегічне партнерство України та Великої Британії, - Кулеба 01

У прямій трансляції на сторінці Facebook міністр зазначив, що це перша угода, підписана Великою Британією після виходу з Європейського Союзу.

"Насправді історична подія, перша угода, підписана Великою Британією після Brexit, і підписана вона саме з Україною, що є саме по собі символічним", - наголосив він.

Кулеба зазначив, що Зеленський і Джонсон відразу встановили "дуже живий, щирий зв'язок, взаєморозуміння".

"Угода дуже велика, дуже "товста", безмежна кількість сторінок, результат дуже довгої і плідної роботи, але створено умови для того, щоб, дійсно, торгівля між нашими країнами розвивалася і вийшла на новий рівень", - додав глава МЗС.

Він зазначив, що запропонував британським колегам, і вони підтримали цю ідею, запустити спеціальну програму технічної допомоги для України, щоб розповісти і навчити український бізнес, насамперед малий і середній, торгувати з Великою Британією і використовувати можливості, які створює підписана угода.

За словами Кулеби, під час візиту сторони обговорювали необхідність зростання торгівлі, інвестицій в Україну, і посилення співпраці в сфері безпеки.

"Учора я зустрічався з міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабе, сьогодні відбулася ключова зустріч президента і прем'єр-міністра, і ми говорили про те, щоб між нашими країнами було, по-перше, більше торгівлі, по-друге, більше інвестицій в Україну, по-третє, ще більше співпраці у сфері безпеки. І це дуже круто, що у нас є такі партнери. І, безумовно, говорили про COVID-19, доступ до вакцини, про те, щоб разом боротися з цією проблемою", - пояснив український міністр.


Зеленський і Джонсон підписали Угоду про стратегічне партнерство України та Великої Британії, - Кулеба 02

Автор: 

Велика Британія (5794) Зеленський Володимир (25542) угода (711) Кулеба Дмитро (3606) Джонсон Борис (588)
Топ коментарі
+15
Дурачка держат на плаву, чтоб не утопил Украину.
Оно же обидчивое и мелкопакостное.
Спасибо британцам и всем остальным за поддержку
показати весь коментар
08.10.2020 14:19 Відповісти
+6
Не понял, а где Мендель на фото? Не под столом ли случайно?
показати весь коментар
08.10.2020 14:13 Відповісти
+5
да насрать Джонсону на вагнеровцев
показати весь коментар
08.10.2020 14:22 Відповісти
Не понял, а где Мендель на фото? Не под столом ли случайно?
показати весь коментар
08.10.2020 14:13 Відповісти
Так он же с панянкой Леной поехал.
показати весь коментар
08.10.2020 14:44 Відповісти
Два дебила детектед)))
показати весь коментар
08.10.2020 15:21 Відповісти
раздвоение личности?
показати весь коментар
08.10.2020 15:26 Відповісти
Тю, шо я стрындел... А он теперь разве не Мендель?
показати весь коментар
08.10.2020 16:03 Відповісти
Прадед Бориса Джонсона, турецкий журналист Али Кемаль, непродолжительное время был министром внутренних дел в правительстве последнего великого визиря Османской империи.
Его дед Али Осман поселился в Великобритании в 1920 году и изменил свое имя на Уилфред Джонсон.
показати весь коментар
08.10.2020 14:14 Відповісти
ага типичній турок
показати весь коментар
08.10.2020 14:16 Відповісти
эталонный
показати весь коментар
08.10.2020 19:05 Відповісти
ні- тільки на папері..- як і Будапештський....
показати весь коментар
08.10.2020 14:28 Відповісти
Зеленский и Джонсон подписали Соглашение о стратегическом партнерстве Украины и Великобритании, - Кулеба - Цензор.НЕТ 360
показати весь коментар
08.10.2020 14:15 Відповісти
Чому без масок? А потім дивуються шо нарід на маски поклав болт. Є з кого брати приклад.
показати весь коментар
08.10.2020 14:28 Відповісти
ЛОНДОН (Рейтер) - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернется на работу, подтвердила в субботу пресс-секретарь Даунинг-стрит после выздоровления от случая коронавируса
показати весь коментар
08.10.2020 14:36 Відповісти
Ну вот видите! А мы все подозреваем президента в какой-то госизмене. Ну сами подумайте: если бы Зе предупредил Пу по поводу вагнеровцев, стал ли бы с ним Джонсон что-то подписывать? Или он тоже агент?
показати весь коментар
08.10.2020 14:16 Відповісти
да насрать Джонсону на вагнеровцев
показати весь коментар
08.10.2020 14:22 Відповісти
Всем насрать, кроме свидетелей Святого Пети.
показати весь коментар
08.10.2020 14:54 Відповісти
Джонсону срать, т к они не участвовали в операции )Не срать украинцам и амерам ...а что тебе срать, малороский выродок ,то понятно
показати весь коментар
08.10.2020 15:01 Відповісти
Свидетели ***** молча ерзают на бутылках
показати весь коментар
08.10.2020 15:04 Відповісти
ну да, ну да, вам даунбаским предателям на всё насрать
показати весь коментар
08.10.2020 17:13 Відповісти
Зеленський і Джонсон підписали Угоду про стратегічне партнерство України та Великої Британії, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2166
показати весь коментар
08.10.2020 14:30 Відповісти
что это такое "Пу"?
показати весь коментар
08.10.2020 14:30 Відповісти
Ваш муйлуша.
показати весь коментар
08.10.2020 14:46 Відповісти
Это у вас пу да му. А среди порядочных людей - воно *****. Что, товарищ майор не позволяет?)))))
показати весь коментар
08.10.2020 17:09 Відповісти
до чего зебилы тупые! соглашение между ВБ и Украиной и так было, только в составе ЕС!
поскольку ВБ из ЕС вышла, а англичане не хотят терять рынки - соглашение переподписали, но почему-то в виде меморандума! Где достижения?
показати весь коментар
08.10.2020 15:27 Відповісти
Это получается, что сотрудничество, свободная торговля и стратегическое партнерство с Великобританией начнётся только сегодня? А 1,5 года что думали?
показати весь коментар
08.10.2020 14:19 Відповісти
До кінця 2020 року між Британією і ЄС діє прехідний період, протягом якого торгівля, перетин кордонів і т.д. відбуваються по старим правилам, так що Британія може проводити повністю незалежну політику після 2020.
показати весь коментар
08.10.2020 14:47 Відповісти
свободная торговля с ВБ действовала и раньше, благодаря Петру и продавленным им соглашением об ассоциации с ЕС!
показати весь коментар
08.10.2020 15:28 Відповісти
Дурачка держат на плаву, чтоб не утопил Украину.
Оно же обидчивое и мелкопакостное.
Спасибо британцам и всем остальным за поддержку
показати весь коментар
08.10.2020 14:19 Відповісти
Теперь надо ждать месть от ЕС. Договор мимо меркель и микрона с бывшим членом ЕС!
Кто надоумил пацанчика на такое?!
показати весь коментар
08.10.2020 14:19 Відповісти
Кто-то правильно надоумил - Меркель и Макрон танцуют бариню с ****** уже 7 лет.
показати весь коментар
08.10.2020 14:31 Відповісти
Это да, но они будут мстить
показати весь коментар
11.10.2020 04:10 Відповісти
Президент України Володимир #Зеленський підпише з урядом Великої Британії меморандум про намір реалізувати проект з посилення ВМС ЗС України...меморандум про намір...так тупе лошьйо 75% навіть овоч не розводив...Це теж з той серiЇ?
показати весь коментар
08.10.2020 14:20 Відповісти
Мемора́ндум (лат. memorandum) - буквально те, про що слід пам'ятати, нагадування
показати весь коментар
08.10.2020 14:22 Відповісти
Щось у Зе стопарик паперів побільше.
На двої мовах, чи що...
показати весь коментар
08.10.2020 14:21 Відповісти
то одна копія для хутіна
показати весь коментар
08.10.2020 14:24 Відповісти
😀😀😀
показати весь коментар
08.10.2020 14:42 Відповісти
Може Зе бере підвищені зобов'язання? І взагалі, навіщо ці папери, якщо держава у смартфоні? Ех, відстала ВБ...
показати весь коментар
08.10.2020 14:27 Відповісти
А почему копия зебильского экземпляра раза в 4 больше чем у Джонсона?
Бо там написано на английском, руском, украинском и криваурожском диалекте варианты?
показати весь коментар
08.10.2020 14:23 Відповісти
чем больше буков- тем меньше толку...- уже научно доказано -ни один чиновник не читает текста более пол-страницы- АКСИОМА
показати весь коментар
08.10.2020 14:25 Відповісти
Чем примитивней человек , тем он сложнее формулирует фразы.

Все гениальное- просто
показати весь коментар
08.10.2020 14:41 Відповісти
Я с вас ржунимагу... Бубочка разве фразами - у него набор случайных слов , понятно Шо в большом колличестве.
показати весь коментар
08.10.2020 14:49 Відповісти
Да пусть вообще не говорит , а делает движение в НАТО и ЕС . Мозги ему в Брюсселе промыли хорошо
8 Зеленский в ходе визита в Лондон указал, что Украине нужен План действий по членству в НАТО, - Кулеба
показати весь коментар
08.10.2020 14:54 Відповісти
Его правильно и крепко взяли в оборот, бо Порошенко проложил нормальную стезю перед бубочкой. Пока не отямився, побыстрее базами США, НАТО, Англии застроиться ,как и экономику допереориентировать на Европу, а там уже не сприсне, .
показати весь коментар
08.10.2020 15:06 Відповісти
А насчет слова НУЖЕН, звиняйте, а разве дурбэцылу кто-то запрещал за полтора года этот план состряпать?
показати весь коментар
08.10.2020 15:09 Відповісти
Его правильно и крепко взяли в оборот, бо Порошенко проложил нормальную стезю перед бубочкой. - а мож и пристрастия подействовали (компроматные).
показати весь коментар
08.10.2020 15:45 Відповісти
насчет пусть молчит - Вы на 100500 правы, бо шо ни слово, то перевоплощается в шлепера, еще и похрюкивает, если прислушатьсяА может и шмарклю громко и загоранно подтянуть на людях... Не пойму, шо в нем пальчевский или пыня выискал, шо поставил на него ставки.
показати весь коментар
08.10.2020 15:13 Відповісти
То для Зешмарклі додатки до меморандуму...
1. Абетка - 1 прим.
2. Словник - 1 прим.
3. Нарізка туалетного папіру - 100 аркуш.
показати весь коментар
08.10.2020 14:33 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2020 14:37 Відповісти
додаток увенчать эпиграфом, мол ДУМАЙ-те
показати весь коментар
08.10.2020 15:15 Відповісти
там просто шрифт крупнее
показати весь коментар
08.10.2020 15:30 Відповісти
одні "досягнення"- та історичні звершення...., і така загальна дупа у(в) Держави, та більшості громадян...- і чого б це таке ...
показати весь коментар
08.10.2020 14:24 Відповісти
скоріш за все, ця угода почала готуватися ще при Петі
не повірю, що зелені нездари змогли б самотужки таке провернути
показати весь коментар
08.10.2020 14:25 Відповісти
жаба хоть читает что подписывает???почему у него такая стопка)))))))))))))
показати весь коментар
08.10.2020 14:29 Відповісти
В турборежимі.
показати весь коментар
08.10.2020 14:32 Відповісти
Ця новина подана таким чином, наче до цього часу Уерахнвюа і Велика Британія спютратегічними партнерами не були, а були щонайменше у стані холодної неприязні. І ще. От, учора, цілий вечір писали переможні реляцвх українських посадовців різного рангу про вдале турне Зєлєнского Європою. А нині, зранку пішли деталі від самих європейців і незалежних ЗМІ. 😊 І виявляється, що успішне иютурне - це виклик діючої влади на килим для відповідей на купу не зручних запитань щодо грошей з Антиковідного фонду, тиску на Нацбанк, відстоюванні інтересів олігархів і ще цілу купу не менш цікавих для кредиторів запитань. Ваву вздрючили так, що він знову пообіцяв кредитора "усьо", що ті хотіли. Але ті грошей давати не поспішають. Ну що ж, дивимось далі.
показати весь коментар
08.10.2020 14:31 Відповісти
Good!
показати весь коментар
08.10.2020 14:32 Відповісти
ЭЭЭЭЭЭЭ!!!!
Это кто тут не соблюдает требования масочного режима в закырытом помещении?!?!
А ну-ка!
Оштрафовать всех троих (на фото) на 17 тысяч гривен! Где доблестная полиция, когда она так нужна?????!!!?!??!

А если серьезно... блин с самого начала "эпидемии" задаюсь вопросом: а почему наши власть предержащие настолько показательно не выполняют собственные требования?
показати весь коментар
08.10.2020 14:32 Відповісти
Стопудово "ВАЗик-42" канючил шоб Беню не щемили !
показати весь коментар
08.10.2020 14:33 Відповісти
Ейфорії тут не може бути, Великоританія стала самостійним гравцем і тому налагодження відносин у нових умовах - стандартна процедура. Тут інший позитивний момент - один із гарантів по Будапешту може посилати увесь ЄС на три веселих букви укупі з Штанмайєрами і різними Макронами. Взагалі було б не погано припинити Мінськ і сідати за стіл США, Великобританії, Україні і Московії.
показати весь коментар
08.10.2020 14:37 Відповісти
Україна та Велика Британія в четвер підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, яка замінить Угоду про асоціацію у торгівлі з Британією після Brexit.

какой же это успех зежабы, зесрань ?)
показати весь коментар
08.10.2020 14:45 Відповісти
вероятно "достижение" в том, что его заставили туда поехать подписать этот меморандум! ведь зелешелупонь могла просто поехать пожрать шаурмы или посмотреть как шьют элитные трусы
показати весь коментар
08.10.2020 17:10 Відповісти
хмм.. я прямо озадачен..
для непонимающих дипломатического языка поясню, нам, Украине, дали официальный открытый вход во многие ранее закрытые "политические клубы" и "сообщества" Великобритании и связанных с ней стран.. Это колоссальные дипломатические и государственные возможности!..
Это реально исторический документ и теперь исторический факт!..
Я уверен, что Рашка через ФСБ, ГРУ, Медведчуков, Деркачей, Шариёв и прочую падаль, пыталась сорвать подписание таких документов..
Реально для Украины это важно, хотя я уверен, что Зеленский держал это Соглашение, и даже начал читать.. и на третьей странице закрыл его, патамушта это ж мозх нуна напрягать..
Парадокс ситуации заключается в том, что судьба Украины и подписание важнейших исторических документов, доверена какому-то нелепому клоуну и "стучальщику членом по пианине"..
Наверно действительно, Бог и его Церковь - ПЦУ и во главе с Митрополитом Епифанием, берегут Украину от дурного сглаза, дурного слова, дурного поступка... Все на благо Украины!
показати весь коментар
08.10.2020 14:38 Відповісти
Опять зрада, при порося такого не было.
показати весь коментар
08.10.2020 14:51 Відповісти
зебанутый в своём стиле
достижение - это когда Порошенко подписывает ассоциацию с ЕС, в котором состояла ВБ
сейчас - это переподписывание меморандума о сотрудничестве, поскольку ВБ вышла из ЕС
убогое ничтожество, до тебя дошло?
показати весь коментар
08.10.2020 15:25 Відповісти
Вы как ото в лужу - "стучальщик членом по пианине", попробуйте сами постучать , я посмотрю на ваше самочуствие... Там же иная картинка, видели умиленно-блаженное личико, когда совершал о рояль музыуальные фрикции..
показати весь коментар
08.10.2020 14:53 Відповісти
Не зря же инаугурационные офицеры руку не подавали фрикимэну, Как и не козыряли.
показати весь коментар
08.10.2020 14:54 Відповісти
Бухарестский договор.
показати весь коментар
08.10.2020 14:56 Відповісти
А на фотографии точно не сочинение на тему "Как я провел это лето"?
показати весь коментар
08.10.2020 14:57 Відповісти
Предложение в миллион за изобретение вакцины уже не актуально ?
показати весь коментар
08.10.2020 15:01 Відповісти
Стратегічне це коли влада Україна надає лише будівлю для цеху і купує за валюту вироби, які збирають повністю з матеріалів і обладнання партнера. Це називається одним словом - колонія.
показати весь коментар
08.10.2020 15:08 Відповісти
Лайк поставил, но не Зеленскому - он здесь, вообще, ни при чем.
Лайк соглашению как таковому, лайк Пристайко (он конретно работал по этой теме), лайк Кулебе и всему МИДу. Хорошо, что Ермак здесь нигде не наследил, а то испоганил бы всё дело по заданию Кремля.
показати весь коментар
08.10.2020 17:53 Відповісти
караульчик, какая страшная зрадуленция.
показати весь коментар
09.10.2020 07:25 Відповісти
 
 