Зеленський і Джонсон підписали Угоду про стратегічне партнерство України та Великої Британії, - Кулеба. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписали Угоду про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Історичний момент: підписали Угоду. Як сказав прем'єр-міністр Борис Джонсон, це означає більше торгівлі, більше безпеки, більше взаємодії між Україною та Великою Британією. Два фланги Європи - західний і східний - стали ще ближчими", - написав Кулеба у Twitter в четвер.
У прямій трансляції на сторінці Facebook міністр зазначив, що це перша угода, підписана Великою Британією після виходу з Європейського Союзу.
"Насправді історична подія, перша угода, підписана Великою Британією після Brexit, і підписана вона саме з Україною, що є саме по собі символічним", - наголосив він.
Кулеба зазначив, що Зеленський і Джонсон відразу встановили "дуже живий, щирий зв'язок, взаєморозуміння".
"Угода дуже велика, дуже "товста", безмежна кількість сторінок, результат дуже довгої і плідної роботи, але створено умови для того, щоб, дійсно, торгівля між нашими країнами розвивалася і вийшла на новий рівень", - додав глава МЗС.
Він зазначив, що запропонував британським колегам, і вони підтримали цю ідею, запустити спеціальну програму технічної допомоги для України, щоб розповісти і навчити український бізнес, насамперед малий і середній, торгувати з Великою Британією і використовувати можливості, які створює підписана угода.
За словами Кулеби, під час візиту сторони обговорювали необхідність зростання торгівлі, інвестицій в Україну, і посилення співпраці в сфері безпеки.
"Учора я зустрічався з міністром закордонних справ Великої Британії Домініком Раабе, сьогодні відбулася ключова зустріч президента і прем'єр-міністра, і ми говорили про те, щоб між нашими країнами було, по-перше, більше торгівлі, по-друге, більше інвестицій в Україну, по-третє, ще більше співпраці у сфері безпеки. І це дуже круто, що у нас є такі партнери. І, безумовно, говорили про COVID-19, доступ до вакцини, про те, щоб разом боротися з цією проблемою", - пояснив український міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Его дед Али Осман поселился в Великобритании в 1920 году и изменил свое имя на Уилфред Джонсон.
поскольку ВБ из ЕС вышла, а англичане не хотят терять рынки - соглашение переподписали, но почему-то в виде меморандума! Где достижения?
Оно же обидчивое и мелкопакостное.
Спасибо британцам и всем остальным за поддержку
Кто надоумил пацанчика на такое?!
На двої мовах, чи що...
Бо там написано на английском, руском, украинском и криваурожском диалекте варианты?
Все гениальное- просто
8 Зеленский в ходе визита в Лондон указал, что Украине нужен План действий по членству в НАТО, - Кулеба
1. Абетка - 1 прим.
2. Словник - 1 прим.
3. Нарізка туалетного папіру - 100 аркуш.
не повірю, що зелені нездари змогли б самотужки таке провернути
Это кто тут не соблюдает требования масочного режима в закырытом помещении?!?!
А ну-ка!
Оштрафовать всех троих (на фото) на 17 тысяч гривен! Где доблестная полиция, когда она так нужна?????!!!?!??!
А если серьезно... блин с самого начала "эпидемии" задаюсь вопросом: а почему наши власть предержащие настолько показательно не выполняют собственные требования?
какой же это успех зежабы, зесрань ?)
для непонимающих дипломатического языка поясню, нам, Украине, дали официальный открытый вход во многие ранее закрытые "политические клубы" и "сообщества" Великобритании и связанных с ней стран.. Это колоссальные дипломатические и государственные возможности!..
Это реально исторический документ и теперь исторический факт!..
Я уверен, что Рашка через ФСБ, ГРУ, Медведчуков, Деркачей, Шариёв и прочую падаль, пыталась сорвать подписание таких документов..
Реально для Украины это важно, хотя я уверен, что Зеленский держал это Соглашение, и даже начал читать.. и на третьей странице закрыл его, патамушта это ж мозх нуна напрягать..
Парадокс ситуации заключается в том, что судьба Украины и подписание важнейших исторических документов, доверена какому-то нелепому клоуну и "стучальщику членом по пианине"..
Наверно действительно, Бог и его Церковь - ПЦУ и во главе с Митрополитом Епифанием, берегут Украину от дурного сглаза, дурного слова, дурного поступка... Все на благо Украины!
достижение - это когда Порошенко подписывает ассоциацию с ЕС, в котором состояла ВБ
сейчас - это переподписывание меморандума о сотрудничестве, поскольку ВБ вышла из ЕС
убогое ничтожество, до тебя дошло?
Лайк соглашению как таковому, лайк Пристайко (он конретно работал по этой теме), лайк Кулебе и всему МИДу. Хорошо, что Ермак здесь нигде не наследил, а то испоганил бы всё дело по заданию Кремля.