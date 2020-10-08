УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3692 відвідувача онлайн
Новини Фото
4 578 35

Вночі в Миколаєві спалили автомобіль кандидата в депутати від "Слуги народу" Дениса Жело. ФОТОрепортаж

Правоохоронці розслідують обставини підпалу автомобіля в Миколаїв у ніч на четвер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.

"8 жовтня близько 3:28 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на автостоянці по вул. Морехідна в Заводському районі Миколаєва горить автомобіль Ford Fusion. Пожежу ліквідували співробітники ДСНС. Слідчо-оперативна група Заводського відділу поліції виявила фрагменти горіння автомобіля і залишки горючої суміші, які з метою встановлення причин пожежі будуть направлені на експертизу", - йдеться в повідомленні.

Вночі в Миколаєві спалили автомобіль кандидата в депутати від Слуги народу Дениса Жело 01

В прикріпленому до повідомлення фото з місця події видно, що легковий автомобіль згорів дотла.

Зараз поліцейські проводять розслідування, в ході якого будуть встановлювати всі обставини події та причетних до підпалу осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У справі про підпал автомобіля Богдана з'явилися серйозні напрацювання, - глава Нацполіції Клименко

Вночі в Миколаєві спалили автомобіль кандидата в депутати від Слуги народу Дениса Жело 02

Відомості про зазначений факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). Поліція встановлює свідків підпалу, тому звертається з проханням до громадян корисну для слідства інформацію повідомляти до Заводського відділ поліції за адресою: м.Миколаїв, ул.Біла, 44 або за телефонами (0512) 34-11-98, 102.

Вночі в Миколаєві спалили автомобіль кандидата в депутати від Слуги народу Дениса Жело 03

Фото: сайт поліції

Як пізніше стало відомо, автомобіль Ford Fusion, який вночі 8 жовтня згорів на вулиці Морехідна в Миколаєві, належить голові профспілки м.Миколаєва "Сильні разом" Денису Жело, який балотується в депутати Миколаївської міськради за списком партії "Слуга народу" по округу №6 .

"Передвиборча триває!) У декого почали здавати нерви. Мабуть, ми щільно прищемили вам хвости. Боягузливі ідіоти, це просто залізо, вам все одно не вдасться мене зламати!" - написав Жело на своїй сторінці в Facebook.

Вночі в Миколаєві спалили автомобіль кандидата в депутати від Слуги народу Дениса Жело 04

Автор: 

місцеві вибори (1367) підпал (724) Нацполіція (15499) Слуга народу (2857)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+39
Ночью в Николаеве сожгли автомобиль кандидата в депутаты от "Слуги народа" Дениса Жело - Цензор.НЕТ 7225
показати весь коментар
08.10.2020 14:53 Відповісти
+28
Норм. Скоро так будет с каждым слугой
показати весь коментар
08.10.2020 14:38 Відповісти
+21
Горіла тачка палала.
показати весь коментар
08.10.2020 14:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Норм. Скоро так будет с каждым слугой
показати весь коментар
08.10.2020 14:38 Відповісти
Не не норм. Автомобиль ни в чем ни виноват вот если бы в средине сидел хозяин то другое дело а так он на новый наворует!
показати весь коментар
08.10.2020 14:40 Відповісти
Ночью в Николаеве сожгли автомобиль кандидата в депутаты от "Слуги народа" Дениса Жело - Цензор.НЕТ 7225
показати весь коментар
08.10.2020 14:53 Відповісти
показати весь коментар
08.10.2020 17:13 Відповісти
Пламенная любовь народа с автомобилей служек перекинется на них самих - подул "шоколадный ветер" 😊
показати весь коментар
08.10.2020 14:54 Відповісти
Бумеранг*
показати весь коментар
08.10.2020 14:55 Відповісти
Ночью в Николаеве сожгли автомобиль кандидата в депутаты от "Слуги народа" Дениса Жело - Цензор.НЕТ 8795
показати весь коментар
08.10.2020 14:57 Відповісти
Виявляється, народну любов можна конкретно вимірювати за шкалою Цельсія, Фаренгейта і навіть Кельвіна Ночью в Николаеве сожгли автомобиль кандидата в депутаты от "Слуги народа" Дениса Жело - Цензор.НЕТ 726
показати весь коментар
08.10.2020 14:57 Відповісти
если бы были настоящие поджигатели - то бутылки бы бросили под авто - сожгя улики..
а так - очередная иммитация от слуг урода с целью вызвать жалость у нарИда...
о чем, собственно, "жело" и написал в своем посте о "прищемить хвосты"))
Не удивлюсь, что авто застраховано по максимуму в 10ти кратном размере - незадолго до "поджога"))
показати весь коментар
08.10.2020 15:41 Відповісти
п.с. а что за "автостоянка" возле мусорника.. слуга урода знает своё место?))
или на охраняемую "денег нет"? и, чисто случайно, именно на эту ночь?))
да еще авто поставил так, чтобы никто не видел)
показати весь коментар
08.10.2020 15:44 Відповісти
Слуги этого заслужили, пришла очередь и к ним.
показати весь коментар
08.10.2020 16:03 Відповісти
Горіла тачка палала.
показати весь коментар
08.10.2020 14:39 Відповісти
хрен его знает, помню как для пиара лидер евробляхеров и алиментщиков спалил свой ровер
Ночью в Николаеве сожгли автомобиль кандидата в депутаты от "Слуги народа" Дениса Жело - Цензор.НЕТ 7626
показати весь коментар
08.10.2020 14:41 Відповісти
Мухахахахахахах, "Трускавецька", як символічно
Ночью в Николаеве сожгли автомобиль кандидата в депутаты от "Слуги народа" Дениса Жело - Цензор.НЕТ 4776
показати весь коментар
08.10.2020 14:39 Відповісти
Ночью в Николаеве сожгли автомобиль кандидата в депутаты от "Слуги народа" Дениса Жело - Цензор.НЕТ 1809
показати весь коментар
08.10.2020 14:54 Відповісти
Водник робить тільки з Трускавецької
показати весь коментар
08.10.2020 14:56 Відповісти
Горіла тачка палала
Слуга народу плакалала...

Чота вспом'яталось.
показати весь коментар
08.10.2020 14:40 Відповісти
Идя во власть нужно оставить всё лишнее....
показати весь коментар
08.10.2020 14:41 Відповісти
Годное дело, горжусь земляками!
показати весь коментар
08.10.2020 14:41 Відповісти
не удивлюсь, если это говно само себе подожгло металлолом, чтоб пожаловаться на "преследование конкурентов".
показати весь коментар
08.10.2020 14:41 Відповісти
прищемили они... шутка дня. сами на побегушках у всех мутил
показати весь коментар
08.10.2020 14:42 Відповісти
народна любовь господарів до своїх СЛУГ
показати весь коментар
08.10.2020 14:43 Відповісти
Ночью в Николаеве сожгли автомобиль кандидата в депутаты от "Слуги народа" Дениса Жело - Цензор.НЕТ 4727
показати весь коментар
08.10.2020 14:44 Відповісти
Та дуже швидко буде нова...
показати весь коментар
08.10.2020 14:46 Відповісти
Яка гаряча народна любов 🔥🔥🔥
показати весь коментар
08.10.2020 14:53 Відповісти
Сам поджёг ради ПИАРА. В 1994 году Лукашенко устроил обстрел своего автомобиля во время президентских выборов в Белоруссии, факт доказан КГБ города Витебска в том же году. Фокус не новый...
показати весь коментар
08.10.2020 14:54 Відповісти
Таки да, как и Гонтарева свой дом с машиной подожгла, в любую игру можно играть вдвоем, тем более ментам пох...
показати весь коментар
08.10.2020 14:59 Відповісти
колеса сгорели ,а пластмасовые улики целы и невредимы...?
показати весь коментар
08.10.2020 14:55 Відповісти
Слуги ввели нову фішку - палити машини своїх соратників...
показати весь коментар
08.10.2020 14:57 Відповісти
Та це старий трюк. У нас народ ******** мучеників.
показати весь коментар
08.10.2020 15:34 Відповісти
Лиха беда начало!
показати весь коментар
08.10.2020 15:16 Відповісти
Ось що означає бути ЗЕ6ілом
показати весь коментар
08.10.2020 16:37 Відповісти
А я думал, куда это пару пожарок с воем мчалось по Центральному.
показати весь коментар
08.10.2020 17:06 Відповісти
Люди вогонь побачили, допомагати почали
Відра схопили й прибігли
В вогонь соляру плескали.

Що будем з горем цим робить
Люди підняли гвалт і крик
I почали робить шашлик.
показати весь коментар
08.10.2020 19:06 Відповісти
*******
показати весь коментар
08.10.2020 21:50 Відповісти
 
 