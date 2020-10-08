Вночі в Миколаєві спалили автомобіль кандидата в депутати від "Слуги народу" Дениса Жело. ФОТОрепортаж

Правоохоронці розслідують обставини підпалу автомобіля в Миколаїв у ніч на четвер.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.

"8 жовтня близько 3:28 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на автостоянці по вул. Морехідна в Заводському районі Миколаєва горить автомобіль Ford Fusion. Пожежу ліквідували співробітники ДСНС. Слідчо-оперативна група Заводського відділу поліції виявила фрагменти горіння автомобіля і залишки горючої суміші, які з метою встановлення причин пожежі будуть направлені на експертизу", - йдеться в повідомленні.

В прикріпленому до повідомлення фото з місця події видно, що легковий автомобіль згорів дотла.

Зараз поліцейські проводять розслідування, в ході якого будуть встановлювати всі обставини події та причетних до підпалу осіб.

Відомості про зазначений факт внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу). Поліція встановлює свідків підпалу, тому звертається з проханням до громадян корисну для слідства інформацію повідомляти до Заводського відділ поліції за адресою: м.Миколаїв, ул.Біла, 44 або за телефонами (0512) 34-11-98, 102.

Фото: сайт поліції

Як пізніше стало відомо, автомобіль Ford Fusion, який вночі 8 жовтня згорів на вулиці Морехідна в Миколаєві, належить голові профспілки м.Миколаєва "Сильні разом" Денису Жело, який балотується в депутати Миколаївської міськради за списком партії "Слуга народу" по округу №6 .

"Передвиборча триває!) У декого почали здавати нерви. Мабуть, ми щільно прищемили вам хвости. Боягузливі ідіоти, це просто залізо, вам все одно не вдасться мене зламати!" - написав Жело на своїй сторінці в Facebook.