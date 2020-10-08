УКР
Директор держпідприємства за 4,2 млн грн хабаря голові Вінницької ОДА пропонував змінити цільове призначення бюджетних коштів, - СБУ. ФОТОрепортаж

В результаті спільної операції правоохоронних органів у Вінниці затримали керівника одного з державних підприємств на спробі дати хабар голові обласної державної адміністрації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними досудового слідства, діючи в інтересах сторонніх осіб, посадовець намагався "переконати" очільника області змінити цільове призначення бюджетних коштів. Натомість він обіцяв "вдячність" у 4,2 мільйона гривень.

Затримали посадовця відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 200 тисяч гривень.

Провадження розпочато за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

Директор держпідприємства за 4,2 млн грн хабаря голові Вінницької ОДА пропонував змінити цільове призначення бюджетних коштів, - СБУ 01
Директор держпідприємства за 4,2 млн грн хабаря голові Вінницької ОДА пропонував змінити цільове призначення бюджетних коштів, - СБУ 02
Директор держпідприємства за 4,2 млн грн хабаря голові Вінницької ОДА пропонував змінити цільове призначення бюджетних коштів, - СБУ 03

