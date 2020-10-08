Директор держпідприємства за 4,2 млн грн хабаря голові Вінницької ОДА пропонував змінити цільове призначення бюджетних коштів, - СБУ. ФОТОрепортаж
В результаті спільної операції правоохоронних органів у Вінниці затримали керівника одного з державних підприємств на спробі дати хабар голові обласної державної адміністрації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними досудового слідства, діючи в інтересах сторонніх осіб, посадовець намагався "переконати" очільника області змінити цільове призначення бюджетних коштів. Натомість він обіцяв "вдячність" у 4,2 мільйона гривень.
Затримали посадовця відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі першої частини неправомірної вигоди у розмірі 200 тисяч гривень.
Провадження розпочато за ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії.
