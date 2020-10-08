Начальник відділення поліції в Києві вимагав 500 тис. грн за закриття кримінального провадження про шахрайство. ФОТО

У Києві затримано заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення одного з відділів ГУ Нацполіції в Київській області на одержанні неправомірної вигоди в півмільйона гривень (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, чиновник поліції вимагав від громадянина 500 тис. грн неправомірної вигоди за непритягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство, вчинене у великих розмірах, і закриття кримінального провадження. Під час отримання 400 тис. грн хабаря його затримали правоохоронці.

Зараз вирішується питання про повідомлення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Читайте також: Слідчий ДБР вимагав $80 тис. за відкриття провадження і тиск на слідчого Нацполіції