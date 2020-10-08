УКР
Начальник відділення поліції в Києві вимагав 500 тис. грн за закриття кримінального провадження про шахрайство. ФОТО

У Києві затримано заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення одного з відділів ГУ Нацполіції в Київській області на одержанні неправомірної вигоди в півмільйона гривень (ч. 3 ст. 368 КК України).

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, чиновник поліції вимагав від громадянина 500 тис. грн неправомірної вигоди за непритягнення до кримінальної відповідальності за шахрайство, вчинене у великих розмірах, і закриття кримінального провадження. Під час отримання 400 тис. грн хабаря його затримали правоохоронці.

Зараз вирішується питання про повідомлення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Слідчий ДБР вимагав $80 тис. за відкриття провадження і тиск на слідчого Нацполіції

Начальник відділення поліції в Києві вимагав 500 тис. грн за закриття кримінального провадження про шахрайство 01

Начальник отделения полиции в Киеве требовал 500 тыс. грн за закрытие уголовного дела о мошенничестве, такого мошенника ще треба пошукати, а в цьому випадку довго шукати не прийшлося.
показати весь коментар
08.10.2020 17:20 Відповісти
Завтра переведут в другой отдел ГУ Киевской области. Деньги естественно пойдут куда повыше. Хотя по документам в бюджет. (Интересно,чей?)А он ещё и приплатит за нормальный исход дела.
показати весь коментар
08.10.2020 17:21 Відповісти
..ну кто же свои деньги на взятку кладет..???- уйдут туда, откуда и взялись у оперов- в банк....
показати весь коментар
08.10.2020 21:55 Відповісти
Риба гниє з голови. Що ім дозволяють робити вище посажені,вони те й роблять. З одного корита жеруть.
показати весь коментар
08.10.2020 17:24 Відповісти
Ця новина нікого не здивувала, це просто стиль життя не тільки поліцаїв, а всіх чиновників в Україні.
показати весь коментар
08.10.2020 18:04 Відповісти
та повысьте им зарплату, народных денюжек много еще осталось
показати весь коментар
08.10.2020 18:17 Відповісти
 
 