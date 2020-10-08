УКР
Водія, який збив пенсіонерку і зник з місця ДТП в Харкові, затримано, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліція Харкова оперативно встановила водія вантажівки, який збив на смерть жінку похилого віку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Харківщини.

Від травм пенсіонерка віком близько 75 років загинула на місці. Слідчі порушили кримінальну справу. Зараз правопорушник співпрацює зі слідством.

ДТП сталося сьогодні близько 09:00 на вулиці Конєва в Новобаварському районі міста.

Виїздом на місце поліцейські з’ясували, що вантажівка білого кольору, яка рухалася з боку вулиці Малогончарівської у напрямку Полтавського Шляху, збила жінку, яка рухалася по проїжджій частині справа наліво по напрямку до трамваю, який здійснював висадку та посадку пасажирів. Від травм пенсіонерка віком близько 75 років загинула на місці.

Для розшуку зловмисника по місту був введений поліцейський план "Перехоплення".

Вжитими заходами співробітники сектору кримінальної поліції Новобаварського відділу поліції спільно з патрульними поліцейськими через декілька годин встановили місцезнаходження транспортного засобу та його водія на вулиці Диканівській в Основ’янському районі. Правопорушник пояснив слідчим, що під час руху жодних перешкод не помітив.

"Водія буде перевірено на стан алкогольного сп'яніння, після чого буде вирішено питання про затриманння його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - повідомив заступник начальника відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП Дмитро Коротій.

За фактом події слідчим управлінням ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

На цей час слідчі дії тривають, поліція встановлює особу загиблої та обставини аварії.

Бабка перебегала дорогу в неположенном месте, хотя там на 150 метров дороги два пешеходных перехода, один из которых - регулируемый. Водитель элементарно мог не видеть бабку, там куча слепых зон. Водителя очень жаль, теперь или посадят или выдоят.
08.10.2020 17:52 Відповісти
збила жінку, яка рухалася по проїжджій частині справа наліво по напрямку до трамваю, який здійснював висадку та посадку пасажирів. Джерело: https://censor.net/ua/p3223783
08.10.2020 19:18 Відповісти
На этом участке пешеходы шныряют по дороге как попало.
08.10.2020 20:03 Відповісти
 
 