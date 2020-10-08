УКР
Блоковано діяльність ботоферми з РФ, що використовувалася окремими політсилами для чорного піару проти опонентів, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували у Києві діяльність "ботоферми", яку спонсорували з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що спеціалізовані апаратно-програмні комплекси зловмисники використовували для створення і просування фейкових акаунтів у соціальних мережах. Вони розповсюджували неправдиву інформацію для маніпулювання суспільною думкою напередодні місцевих виборів. Для організації протиправної діяльності організатори "ботоферми" використовували сім-картки українських операторів мобільного зв’язку.

В СБУ також зафіксували, що потужності вказаної "ботоферми" використовувались окремими політичними силами для чорного піару проти опонентів.

Під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання. Зокрема, 4 GSM-шлюзи ємністю 32 канали кожен, 3 сім-банки ємністю 128 каналів, 3 сім-банки ємністю 32 канали, 5 VoIP-шлюзів ємністю 32 канали. Також вилучено понад 6 тисяч SIM-карток, чорнові записи реєстрації користувачів соціальних мереж, які розміщували матеріали провокаційного характеру на шкоду інформаційній безпеці нашої держави.

У межах досудового слідства за ст. 258-3 Кримінального кодексу України слідчими органів безпеки перевіряються факти причетності до функціонування вказаних комплексів представників спецслужб країни-агресора.

Блоковано діяльність ботоферми з РФ, що використовувалася окремими політсилами для чорного піару проти опонентів, - СБУ 01
Блоковано діяльність ботоферми з РФ, що використовувалася окремими політсилами для чорного піару проти опонентів, - СБУ 02
Блоковано діяльність ботоферми з РФ, що використовувалася окремими політсилами для чорного піару проти опонентів, - СБУ 03
Блоковано діяльність ботоферми з РФ, що використовувалася окремими політсилами для чорного піару проти опонентів, - СБУ 04

кіберзлочин (815) Київ (20188) Правоохоронні органи (2712) росія (67880) СБУ (13379) силовики (2518) боти (98)
+33
Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ - Цензор.НЕТ 969
08.10.2020 18:01 Відповісти
+23
Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ - Цензор.НЕТ 4502
08.10.2020 18:03 Відповісти
+22
Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ - Цензор.НЕТ 4593
08.10.2020 18:02 Відповісти
"Фермерам" влепить бы лет 15, что бы отбить у других охоту!
08.10.2020 17:57 Відповісти
єслі кто-то коє гдє у нас порой...
знову ніякої конкретики
08.10.2020 17:59 Відповісти
И кто же это в Украине может использовать ботофермы "той стороны"...

Прям ума не приложу.
08.10.2020 18:02 Відповісти
Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ - Цензор.НЕТ 4502
08.10.2020 18:03 Відповісти
здогадливість не може бути аргументом у суді
вона навіть на громадську думку не впливає
08.10.2020 18:07 Відповісти
Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ - Цензор.НЕТ 4593
08.10.2020 18:02 Відповісти
Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ - Цензор.НЕТ 969
08.10.2020 18:01 Відповісти
Килим, паркєт... Багатії...
08.10.2020 18:03 Відповісти
Антиукраїнським силам цікаві тільки Порошенко, ЄС і її депутати, і чомусь зовсім не чіпають "Голос", " Свободу" і усі ці корпуса! Висновок - в Україні є тільки одна проукраїнська сила і це ЄС.
08.10.2020 18:04 Відповісти
Что же никакой конкретики?
08.10.2020 18:05 Відповісти
а шо,есть сомнения,кого финансируют из кацапердии?
08.10.2020 18:09 Відповісти
а есть факты что их финансировали из кацапердии?
Кроме заголовка?
08.10.2020 19:59 Відповісти
Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ - Цензор.НЕТ 4127
08.10.2020 18:08 Відповісти
К мураеву , Штепе , мертвечуку, Каломою , Клименко , допкину и остальной заразе сепарской,

Кравчуку фокину
08.10.2020 18:13 Відповісти
Они же своих не раскроют , кто им доплачивает в конвертах
08.10.2020 18:09 Відповісти
Посидят, если не отмажут, подумают, сдадут всю малину.
Боюсь, отмажут!
08.10.2020 18:48 Відповісти
Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ - Цензор.НЕТ 3955
08.10.2020 18:12 Відповісти
ну, быть зебилом сейчас - всё равно что на практике доказать сказанное год назад о козле, который полюбил зебила))
впрочем, на цензоре таких зебилов еще хватает...
08.10.2020 18:47 Відповісти
И козлов тоже...
Блокирована деятельность ботофермы из РФ, использовавшейся отдельными политсилами для черного пиара против оппонентов, - СБУ - Цензор.НЕТ 3063
08.10.2020 19:00 Відповісти
Подтверждаю, вали в спам😁
08.10.2020 21:44 Відповісти
Ещё сфальцифицируют бандиты калоЗеленные
08.10.2020 18:14 Відповісти
"..."ботофермы" использовались отдельными политическими силами для черного пиара против оппонентов...."

Весь список "...отдельных политических сил" объявите пжлста.
08.10.2020 18:17 Відповісти
Интересно, сколько коллег работников этой ботофермы отметятся под этой новостью.
08.10.2020 18:40 Відповісти
Написав декілька коментарів щодо партії "Наш край". Що ці господарники, є партією Медведчука, який своїм обранцям намагається все зробити так, як на Донбасі. Коментарі негайно видалялися. Висять лише компліменти цій партії. Жодного критичного. Чия це робота? Ботів, чи зачуханий кандидат в депутати місцевої ради має службу, яка монвторить ІТ простір? Звідки стільки бабла в діяча рівня нижче обласного?
08.10.2020 18:42 Відповісти
Неплохо бы проверить, сколько из этих сим-карт завязаны на минирование вокзалов и других социально значимых объектов на территории Украины!??
Глядишь, и сроки пореальней нарисовались бы!?
08.10.2020 18:43 Відповісти
В заголовке "ботоферма из РФ", в новости "проверяются факты о причастности... бла-бла-бла".
Опять заголовок врет.
08.10.2020 19:57 Відповісти
Симки надо продавать только по паспорту.
08.10.2020 20:38 Відповісти
А партия пользавшая эту ботоферму, не уже ли ЗаЖОПу?
09.10.2020 00:28 Відповісти
 
 