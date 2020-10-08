Блоковано діяльність ботоферми з РФ, що використовувалася окремими політсилами для чорного піару проти опонентів, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кіберфахівці Служби безпеки України блокували у Києві діяльність "ботоферми", яку спонсорували з РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що спеціалізовані апаратно-програмні комплекси зловмисники використовували для створення і просування фейкових акаунтів у соціальних мережах. Вони розповсюджували неправдиву інформацію для маніпулювання суспільною думкою напередодні місцевих виборів. Для організації протиправної діяльності організатори "ботоферми" використовували сім-картки українських операторів мобільного зв’язку.

В СБУ також зафіксували, що потужності вказаної "ботоферми" використовувались окремими політичними силами для чорного піару проти опонентів.

Під час проведення обшуків правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання. Зокрема, 4 GSM-шлюзи ємністю 32 канали кожен, 3 сім-банки ємністю 128 каналів, 3 сім-банки ємністю 32 канали, 5 VoIP-шлюзів ємністю 32 канали. Також вилучено понад 6 тисяч SIM-карток, чорнові записи реєстрації користувачів соціальних мереж, які розміщували матеріали провокаційного характеру на шкоду інформаційній безпеці нашої держави.

У межах досудового слідства за ст. 258-3 Кримінального кодексу України слідчими органів безпеки перевіряються факти причетності до функціонування вказаних комплексів представників спецслужб країни-агресора.







