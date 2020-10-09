УКР
СБУ блокувала на Київщині роботу "філії" міжнародного наркосиндикату "Хімпром": вилучено речовин на 30 млн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала в Київській області діяльність "філії" міжнародного наркосиндикату "Хімпром".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр в СБУ.

Оперативники встановили, що після ліквідації більшості структур і нарколабораторій "Хімпрому" в 2019 році, його організатори, які живуть за кордоном, вирішили діяти в Україні через "відокремлені підрозділи".

У четвер, 8 жовтня, співробітники СБУ провели дев'ять обшуків в Києві і області: в лабораторії з виробництва психотропної речовини PVP, на складі готової продукції, а також в колцентрах, які брали і обробляли заявки на психотропи.

В ході обшуків було вилучено близько 50 кг PVP, 10 кг амфетаміну, 500 л прекурсорів, а також лабораторне обладнання. Вартість вилучених речовин на чорному ринку становить близько 30 млн гривень.

Також вилучили п'ять одиниць вогнепальної зброї, понад 150 патронів, дев'ять фальшивих водійських посвідчень, а також документальні докази приналежності одного з організаторів роботи "філії" до так званого "Міністерству держбезпеки" угруповання "ДНР".

Двох підозрюваних у виготовленні психотропних речовин затримали. Щодо 100 співробітників колцентрів тривають слідчі дії.

Київська область (4273) наркотики (1472) СБУ (13384)
+4
На останньому фото - білоруський слід: мішок бульби.
09.10.2020 09:57 Відповісти
+2
... а чего кровать прикручена и стол?
это, что уже СИЗО
09.10.2020 10:37 Відповісти
+2
Для быстрой акклиматизации.
09.10.2020 10:48 Відповісти
дивні вони, хімпром мав бути ліквідований мін.5років тому, бо він неодноразово попадався на поставках прекурсорів.але видно криша хороша. і як хімік скажу-PVP, напівпродукти для фену(нітропропен) в легальному доступі(є офіційна кантора яка їми торгує), і китайці виробляють їх тонами, тому маючи доступ до митниці і держорганів можна ввозити їх
09.10.2020 10:04 Відповісти
и сейчас торгуют 600 грн за 100 грамм.
https://himprom.in.ua/nitroetan
09.10.2020 10:39 Відповісти
задрал уже этот бакановский кукольный театр с заячьими спектаклями!
09.10.2020 10:43 Відповісти
... а чего кровать прикручена и стол?
это, что уже СИЗО
09.10.2020 10:37 Відповісти
Для быстрой акклиматизации.
09.10.2020 10:48 Відповісти
Извини других фоток не было. Лень было куда нибудь ходить. Сразу в сизо и пищеблок отфоткали и задержанных)
09.10.2020 12:39 Відповісти
Не зупинити (це в принципі неможливо), а хоча б істотно зменшити розповсюдження цієї зарази (наркоти) міг би перегляд міри відповідальності в сторону більш жорстокої (по термінам "відсидки" мінімум вдвічі від існуючих і до пожиттєвого де стосується розповсюдження та залучання неповнолітніх). (ІМХО)
09.10.2020 10:39 Відповісти
Для начала наказание 90% преступников.
Толку усилить наказание для стрелочников.
09.10.2020 10:59 Відповісти
Населения не останется !
09.10.2020 15:16 Відповісти
Глупость. Любая война с наркотиками заранее обречена на поражение и лишь порождает преступность. Т.е. увеличивает преступность, а не уменьшает ее.
09.10.2020 12:52 Відповісти
Оборот наркотиков в Украине около 10 млрд.грн.
Еще громить и громить синдикаты!
09.10.2020 10:58 Відповісти
Только двоих взяли? Это они на фото?
09.10.2020 12:31 Відповісти
А чо так можно? Просто в Колл-центр позвонил и заказал?Прямо..Диджитализация в деле)))
09.10.2020 13:29 Відповісти
Що, прямо на зоні відкрили СІНДІКАТ,чи може постановче відео прямо в камері разом з артистами-каторжанами...що б був ролик дешевше?
09.10.2020 15:46 Відповісти
А ЧЕГО Ж ЛИЦА НЕ ПОКАЗЫВАЕТЕ !? ПОДЕЛЬНИКИ !?)
09.10.2020 17:30 Відповісти
щас бы только прекурсоры столовой ложкой прихлебывать и причавкивать
09.10.2020 19:48 Відповісти
30 млн. гривен??????????? международный синдикат???????????? ГДЕ БАБКИ И ГЛАВАРИ, ЗЕЛЯ??????? сегодня в Украине несколько человек стали миллионерами а кто то просто пополнил свою копилку. синдикат переехал на другой адрес
09.10.2020 23:12 Відповісти
 
 