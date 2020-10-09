СБУ блокувала на Київщині роботу "філії" міжнародного наркосиндикату "Хімпром": вилучено речовин на 30 млн. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України блокувала в Київській області діяльність "філії" міжнародного наркосиндикату "Хімпром".

Оперативники встановили, що після ліквідації більшості структур і нарколабораторій "Хімпрому" в 2019 році, його організатори, які живуть за кордоном, вирішили діяти в Україні через "відокремлені підрозділи".

У четвер, 8 жовтня, співробітники СБУ провели дев'ять обшуків в Києві і області: в лабораторії з виробництва психотропної речовини PVP, на складі готової продукції, а також в колцентрах, які брали і обробляли заявки на психотропи.

В ході обшуків було вилучено близько 50 кг PVP, 10 кг амфетаміну, 500 л прекурсорів, а також лабораторне обладнання. Вартість вилучених речовин на чорному ринку становить близько 30 млн гривень.















Також вилучили п'ять одиниць вогнепальної зброї, понад 150 патронів, дев'ять фальшивих водійських посвідчень, а також документальні докази приналежності одного з організаторів роботи "філії" до так званого "Міністерству держбезпеки" угруповання "ДНР".

Двох підозрюваних у виготовленні психотропних речовин затримали. Щодо 100 співробітників колцентрів тривають слідчі дії.

