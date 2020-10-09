Директор КП Дніпровської міськради за хабар впливав на результати проведення тендерів, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила в Дніпрі корупційний механізм під час проведення процедури державних закупівель комунальними підприємствами та органами місцевого самоврядування.

У ході досудового розслідування встановлено, що директор комунального підприємства Дніпровської міської ради здійснює неправомірний вплив на хід і результати тендерів. Він сприяв перемозі у відкритих конкурсах лише суб’єктів підприємницької діяльності, службові особи яких погоджувалися надати йому неправомірну вигоду.

У межах кримінального провадження задокументовано систематичне отримання директором комунального підприємства неправомірної вигоди від приватних підприємців.

Правоохоронцями проведено 32 санкціоновані обшуки за місцями роботи, проживання та реєстрації посадових осіб Дніпропетровської міської ради, одного з комунальних підприємств та низки суб’єктів господарювання у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Вилучені під час них докази протиправної діяльності будуть долучені до матеріалів досудового розслідування.

Наразі директору комунального підприємства повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, трьом службовцям комерційних товариств, в інтересах яких вчинялись неправомірні дії, за ч. 1 та ч. 2 ст. 369 КК України, до суду подані клопотання про обрання запобіжних заходів, у тому числі про тримання під вартою.

Крім того, СБ України викрито службових осіб одного з Департаментів Дніпровської міської ради на розкраданні коштів місцевого бюджету за попередньою змовою з директором одного з приватних товариств.

Посадовці вносили до офіційних документів недостовірні відомості про вартість та обсяги виконаних робіт у ході ремонту об’єктів житлового господарства. Внаслідок протиправних дій чиновників бюджету завдано шкоди на суму понад 300 тис. гривень.

Наразі директору приватного підприємства повідомлено про підозру за ч.4 ст.191 КК України, судом вирішується питання про обрання відповідного запобіжного заходу

