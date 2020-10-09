У Дагестані впала ракета, яка може належати одній зі сторін конфлікту в Карабасі, - ЗМІ. ФОТО
У горах в районі села Чираг на території республіки РФ Дагестан впала ракета, імовірно випущена із зенітно-ракетного комплексу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Будни Кавказа", її уламки і величезну воронку діаметром 15-20 метрів виявили місцеві жителі, які почули потужний вибух і вирушили дізнатися його походження.
"Від вибухової хвилі будинки жителів Чираг захиталися, як від підземного поштовху. Спрацювала сигналізація припаркованих автомобілів", - йдеться в повідомленні.
Журналісти припускають, що ракету по російській території могла випустити помилково одна зі сторін конфлікту в Нагірному Карабасі.
"У ракети міг відбутися збій програми і неправильний вибір цілі ураження. Але Агульський район розташований досить далеко від зони конфлікту і навіть від кордону з Азербайджаном", - йдеться в матеріалі.
Телеграм-канал "Військовий Інформатор" пише, що уламки належать ракеті 48Н6Е2 комплексу С-300ПМУ-2, яка "впала на територію РФ 10 днів тому".
Васіліса Єгоровна:
- А понімай як хочеш, лисий гандон. То шо я тагда по п'яному дєлу зробила, била ошибка!" (с)
Основными поставщиками оружия для Азербайджана за отчетный период времени стали Израиль (60% импорта), Россия (31%) и Турция (3,2%).
ждем появления чудесной ракеты на атомной тяге с "непредсказуемой траекторией полета"
Криворукость рашиков хотят списать на войну в Азербайджане? Наверное Воронеж был далеко, вот и упала ракета, там где упала)))
у всех зенитных снарядов, начиная с ЗУ-20 есть механизм самоликвидации.
бухой сборщик дядя Вася в тяжелый понедельник забыл засунуть этот механизм в #аналоговнет чудесные российские ракеты ?
и она упала на территории рашки?
совпадение?
не думаю
Приклад :https://popcorn.politeka.net/uk/276326-ne-rasschitali-kriviznu-zemli-rossiyskiy-*******-korabl-edva-ne-podbil-sam-sebya-video "Не розрахували кривизну землі": російський військовий корабель ледь не підбив сам себе
У СТОЛИЦІ ЛІВІЇ РАКЕТА ВПАЛА НА ГРОМАДСЬКИЙ ПЛЯЖ - П'ЯТЕРО ОСІБ ЗАГИНУЛО
"какие вам ещё нужны доказательства?"(С)
Але чому на землі?
Відповідь проста, навіть підбір елементної бази 1 з 100 не гарантує якості парашенських виробів. Ну така вона параша...
т.е. просто в другую сторону.
как-то совсем нереально