УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3976 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
11 175 45

У Дагестані впала ракета, яка може належати одній зі сторін конфлікту в Карабасі, - ЗМІ. ФОТО

У горах в районі села Чираг на території республіки РФ Дагестан впала ракета, імовірно випущена із зенітно-ракетного комплексу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Будни Кавказа", її уламки і величезну воронку діаметром 15-20 метрів виявили місцеві жителі, які почули потужний вибух і вирушили дізнатися його походження.

"Від вибухової хвилі будинки жителів Чираг захиталися, як від підземного поштовху. Спрацювала сигналізація припаркованих автомобілів", - йдеться в повідомленні.

У Дагестані впала ракета, яка може належати одній зі сторін конфлікту в Карабасі, - ЗМІ 01

Також дивіться: Азербайджан показав нову партію захоплених вірменських танків і БМП. ВIДЕО

Журналісти припускають, що ракету по російській території могла випустити помилково одна зі сторін конфлікту в Нагірному Карабасі.

"У ракети міг відбутися збій програми і неправильний вибір цілі ураження. Але Агульський район розташований досить далеко від зони конфлікту і навіть від кордону з Азербайджаном", - йдеться в матеріалі.

Телеграм-канал "Військовий Інформатор" пише, що уламки належать ракеті 48Н6Е2 комплексу С-300ПМУ-2, яка "впала на територію РФ 10 днів тому".

У Дагестані впала ракета, яка може належати одній зі сторін конфлікту в Карабасі, - ЗМІ 02

Автор: 

обстріл (31019) росія (67966) Нагірний Карабах (466)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+51
В Дагестане упала ракета, которая может принадлежать одной из сторон конфликта в Карабахе, - СМИ - Цензор.НЕТ 3917
показати весь коментар
09.10.2020 12:25 Відповісти
+16
Жаль не по воронежу
показати весь коментар
09.10.2020 12:24 Відповісти
+10
Кацапского производства, вернулась в родную гавань ...
показати весь коментар
09.10.2020 12:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Жаль не по воронежу
показати весь коментар
09.10.2020 12:24 Відповісти
Не треба. Це резервний майданчик для наших можновладців. Виявилося, що Ростов не резиновий.
показати весь коментар
09.10.2020 12:32 Відповісти
В Дагестане упала ракета, которая может принадлежать одной из сторон конфликта в Карабахе, - СМИ - Цензор.НЕТ 3917
показати весь коментар
09.10.2020 12:25 Відповісти
хай про воєнторг погуглять.
показати весь коментар
09.10.2020 12:33 Відповісти
"Ето, Вася, што, нада понімать как визов?
Васіліса Єгоровна:
- А понімай як хочеш, лисий гандон. То шо я тагда по п'яному дєлу зробила, била ошибка!" (с)
показати весь коментар
09.10.2020 13:12 Відповісти
Армения не смущена тем, что Россея продает оружие Азербайджану?
Основными поставщиками оружия для Азербайджана за отчетный период времени стали Израиль (60% импорта), Россия (31%) и Турция (3,2%).
показати весь коментар
09.10.2020 17:04 Відповісти
Может это фейк? Турция давным давно по лицензии выпускает F16. Не думаю, что в лицензии есть упоминание об Армении.
показати весь коментар
09.10.2020 20:15 Відповісти
Кацапского производства, вернулась в родную гавань ...
показати весь коментар
09.10.2020 12:25 Відповісти
в родную говень ...
показати весь коментар
09.10.2020 12:52 Відповісти
#аналоговнет чудесные российские ракеты "по своим пуляют"

ждем появления чудесной ракеты на атомной тяге с "непредсказуемой траекторией полета"
показати весь коментар
09.10.2020 13:45 Відповісти
Падають кацапські ракети, значить стріляли банабаки.
показати весь коментар
09.10.2020 12:26 Відповісти
москальська брехня
показати весь коментар
09.10.2020 12:27 Відповісти
русский металлолом домой потянуло!
показати весь коментар
09.10.2020 12:29 Відповісти
"У ракеты мог произойти сбой программы и неправильный выбор цели поражения. Но Агульский район находится достаточно далеко от зоны конфликта и даже от границы с Азербайджаном"Источник: https://censor.net/ru/p3223937
Криворукость рашиков хотят списать на войну в Азербайджане? Наверное Воронеж был далеко, вот и упала ракета, там где упала)))
показати весь коментар
09.10.2020 12:31 Відповісти
пусть даже русские стреляли, но

у всех зенитных снарядов, начиная с ЗУ-20 есть механизм самоликвидации.

бухой сборщик дядя Вася в тяжелый понедельник забыл засунуть этот механизм в #аналоговнет чудесные российские ракеты ?
и она упала на территории рашки?

совпадение?
не думаю
показати весь коментар
09.10.2020 13:50 Відповісти
20..??- досель неизвестный калибр.., а у патронов зу-23 этого нет
показати весь коментар
09.10.2020 23:56 Відповісти
Что Московия обеим сторонам продавала, то и прилетело.
показати весь коментар
09.10.2020 12:35 Відповісти
Ракети летять на родіну.
показати весь коментар
09.10.2020 12:36 Відповісти
Кривизна Землі. Нє?
показати весь коментар
09.10.2020 12:36 Відповісти
Цікаво, чи там вівці залишилися живі чи їх спіткала доля іранських овець після падіння "Калібрів"?
показати весь коментар
09.10.2020 12:37 Відповісти
А что случилось с иранскими овцами? Вагнеровцы их по привычке изнасиловали?
показати весь коментар
09.10.2020 13:10 Відповісти
Запізнилися, на шашлик тільки встигли потрапити, щоб їх також розірвало.
показати весь коментар
09.10.2020 13:20 Відповісти
От это махалово идет. Ракеты во все стороны летят! И в Иран тоже что-то прилетело.
показати весь коментар
09.10.2020 12:39 Відповісти
Напевно пєлот Валошін знову за )(.йлом полював на міг-29.
показати весь коментар
09.10.2020 12:43 Відповісти
Чого тут гадати, кому те чудо належало. В туркі таких "проколів" ще не було, а у вялікіх постійно.
Приклад :https://popcorn.politeka.net/uk/276326-ne-rasschitali-kriviznu-zemli-rossiyskiy-*******-korabl-edva-ne-podbil-sam-sebya-video "Не розрахували кривизну землі": російський військовий корабель ледь не підбив сам себе
У Дагестані впала ракета, яка може належати одній зі сторін конфлікту в Карабасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9922

У СТОЛИЦІ ЛІВІЇ РАКЕТА ВПАЛА НА ГРОМАДСЬКИЙ ПЛЯЖ - П'ЯТЕРО ОСІБ ЗАГИНУЛО

У Дагестані впала ракета, яка може належати одній зі сторін конфлікту в Карабасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3180
показати весь коментар
09.10.2020 12:43 Відповісти
шо.. знову казус беллі ?? )))
показати весь коментар
09.10.2020 12:43 Відповісти
не. просто старая шаурма.
показати весь коментар
09.10.2020 13:20 Відповісти
и я не удивлюсь, если в этом богом забытом дагестанском ауле потом странным образом окажется радиостанция в Глайвице
показати весь коментар
09.10.2020 13:52 Відповісти
Классика. Рашка просто не может по другому. Это не мы(с), они сами(с) они первые начали(с) нас там нет(с)
показати весь коментар
09.10.2020 12:53 Відповісти
Скорее всего это капацская ракета (типа Искандера), которая не долетела да Азербаджана /типично кацапская тактика исподтишка/!
показати весь коментар
09.10.2020 12:56 Відповісти
или кацапская с территории Армении, которая перелетела Азербаджан
показати весь коментар
09.10.2020 13:03 Відповісти
Там же на фото надпись "maid in USA" и "Na Erevan ot pindosov!".
"какие вам ещё нужны доказательства?"(С)
показати весь коментар
09.10.2020 13:09 Відповісти
российская ракета опередила нападение ракеты НАТО
показати весь коментар
09.10.2020 13:54 Відповісти
Раньше писали про ракету РСЗО, для нее Дагестан от Армении и даже Карабах далековато. Но С300 спокойно могла долететь. Если это было дней 10 назад, как пишут, это могла быть та единственная С300 карабахских армян, которая, видимо, после этого была успешно ликвидирована. Только почему ракета земля-воздух взорвалась на земле? Кстати, ракетами С300 проводятся учения стрельбы по наземным целям, так что россияне могли сами неудачно пальнуть на учениях. Если бы направление удара показали.
показати весь коментар
09.10.2020 13:09 Відповісти
Є таке поняття - самоліквідація.
Але чому на землі?

Відповідь проста, навіть підбір елементної бази 1 з 100 не гарантує якості парашенських виробів. Ну така вона параша...
показати весь коментар
09.10.2020 13:18 Відповісти
від зенітної ракети не буде воронки на 20 метрів
показати весь коментар
09.10.2020 13:31 Відповісти
К Кашперовскому можно не звонить, ракета Армянская
показати весь коментар
09.10.2020 13:13 Відповісти
криворукие ары)
показати весь коментар
09.10.2020 13:15 Відповісти
криворукость ар компенсируется их хитрожопостью.
показати весь коментар
09.10.2020 13:22 Відповісти
Мабуть Росія обстрілювала азейбарджанців, і випадково по своїй території бабахнула
показати весь коментар
09.10.2020 13:54 Відповісти
повод для расеянцев вступить в вайну, но они зассут
показати весь коментар
09.10.2020 13:55 Відповісти
Что-то прилетело к азербайджанцам от армян, оставило огромную воронку.
У Дагестані впала ракета, яка може належати одній зі сторін конфлікту в Карабасі, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9974
показати весь коментар
09.10.2020 14:17 Відповісти
А может это Искандер? Зенитные ракеты такую воронку не сделают.
показати весь коментар
09.10.2020 22:37 Відповісти
агульский район дагестана примерно в 250 км на север от карабаха.
т.е. просто в другую сторону.
как-то совсем нереально
показати весь коментар
09.10.2020 14:45 Відповісти
Нашлась таки восьмимаховая хрень. Правда не вся и там.
показати весь коментар
09.10.2020 15:33 Відповісти
 
 