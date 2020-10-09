У Дагестані впала ракета, яка може належати одній зі сторін конфлікту в Карабасі, - ЗМІ. ФОТО

У горах в районі села Чираг на території республіки РФ Дагестан впала ракета, імовірно випущена із зенітно-ракетного комплексу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал "Будни Кавказа", її уламки і величезну воронку діаметром 15-20 метрів виявили місцеві жителі, які почули потужний вибух і вирушили дізнатися його походження.

"Від вибухової хвилі будинки жителів Чираг захиталися, як від підземного поштовху. Спрацювала сигналізація припаркованих автомобілів", - йдеться в повідомленні.

Журналісти припускають, що ракету по російській території могла випустити помилково одна зі сторін конфлікту в Нагірному Карабасі.

"У ракети міг відбутися збій програми і неправильний вибір цілі ураження. Але Агульський район розташований досить далеко від зони конфлікту і навіть від кордону з Азербайджаном", - йдеться в матеріалі.

Телеграм-канал "Військовий Інформатор" пише, що уламки належать ракеті 48Н6Е2 комплексу С-300ПМУ-2, яка "впала на територію РФ 10 днів тому".