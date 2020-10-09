УКР
Угруповання на Чернігівщині намагалося створити фейкову "міськраду", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила організовану групу, яка намагалася сформувати в Прилуках псевдодержавне утворення для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, учасники групи, до якої входило 9 місцевих жителів, намагалися створити у місті так званий "альтернативний" орган місцевого самоврядування. Для "легалізації" незаконної структури фігуранти розробили підроблені документи, у тому числі статут "міськради".

Організатори групи створили власну сторінку в одній із соціальних мереж, де розміщували інформацію із закликами громадян приєднуватися до псевдодержавного утворення. Також агітатори планували "розформувати" місцеві органи державної влади і місцевого самоврядування на території міста. Для цього вони поширили інформацію про створення так званої "ліквідаційної комісії".

Під час обшуків у помешканнях та підсобних приміщеннях фігурантів правоохоронці виявили оргтехніку, підроблені статутні документи, бланки, посвідчення, печатки, штампи та інші предмети, які підтверджують протиправну діяльність.

У межах розпочатого слідчими СБУ кримінального провадження за ч. 1 ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення інших осіб, причетних до діяльності угруповання.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Угруповання на Чернігівщині намагалося створити фейкову міськраду, - СБУ 01
Угруповання на Чернігівщині намагалося створити фейкову міськраду, - СБУ 02

Угруповання на Чернігівщині намагалося створити фейкову міськраду, - СБУ 03
Угруповання на Чернігівщині намагалося створити фейкову міськраду, - СБУ 04
Угруповання на Чернігівщині намагалося створити фейкову міськраду, - СБУ 05

Рашисты готовятся напасть с севера.
показати весь коментар
09.10.2020 13:07 Відповісти
Самооганизоваться на иакое способны только коммунисты, ну а снаружи организовать такое могут только мышебратья северного соседа ведомые ******.
показати весь коментар
09.10.2020 13:10 Відповісти
Откуда здесь ноги растут и ежу ясно.
показати весь коментар
09.10.2020 13:16 Відповісти
коммунистов как организации давно не существует.
показати весь коментар
09.10.2020 14:18 Відповісти
Теневой кабинет министров - это хорошо!
Теневой горсовет - преступление.
показати весь коментар
09.10.2020 13:19 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2020 13:34 Відповісти
Пропутинская нечисть готовится встречать кремлёвско - кадыровских отморозков....Если нерниговчане не хотят гнить в "черниговской народной республике", они должны забить этих диверсантов камнями или удавить, или утопить в канализации....Я бы с такими пропутинскими диверсиями не шутил бы... Надо уничтожать в зародыше...
показати весь коментар
09.10.2020 13:33 Відповісти
А где Неля Штепа?
показати весь коментар
09.10.2020 13:38 Відповісти
Читать не "нервиговчане", а "черниговчане"....
показати весь коментар
09.10.2020 13:38 Відповісти
Закусывай!
показати весь коментар
09.10.2020 13:39 Відповісти
Подавай закуски....
показати весь коментар
09.10.2020 13:42 Відповісти
...В рамках начатого следователями СБУ уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины... Источник: https://censor.net/ru/p3223947

ермак, зеленский, мертвячук, руководство гпУ, сбУ и очень большой список уродов как раз и попадают под такую статью...
показати весь коментар
09.10.2020 13:51 Відповісти
Мы "покращили" Донбасс, а топерь идем до вас)))
показати весь коментар
09.10.2020 15:30 Відповісти
ватные гитлеровцы
показати весь коментар
09.10.2020 19:44 Відповісти
 
 