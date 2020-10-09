Угруповання на Чернігівщині намагалося створити фейкову "міськраду", - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України викрила організовану групу, яка намагалася сформувати в Прилуках псевдодержавне утворення для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, учасники групи, до якої входило 9 місцевих жителів, намагалися створити у місті так званий "альтернативний" орган місцевого самоврядування. Для "легалізації" незаконної структури фігуранти розробили підроблені документи, у тому числі статут "міськради".

Організатори групи створили власну сторінку в одній із соціальних мереж, де розміщували інформацію із закликами громадян приєднуватися до псевдодержавного утворення. Також агітатори планували "розформувати" місцеві органи державної влади і місцевого самоврядування на території міста. Для цього вони поширили інформацію про створення так званої "ліквідаційної комісії".

Під час обшуків у помешканнях та підсобних приміщеннях фігурантів правоохоронці виявили оргтехніку, підроблені статутні документи, бланки, посвідчення, печатки, штампи та інші предмети, які підтверджують протиправну діяльність.

У межах розпочатого слідчими СБУ кримінального провадження за ч. 1 ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування для встановлення інших осіб, причетних до діяльності угруповання.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

