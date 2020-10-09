Патрульні врятували чоловіка, який намагався стрибнути з 10 поверху в Одесі. ФОТО
Співробітники патрульної поліції врятували чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп'яніння і хотів вчинити самогубство.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє патрульна поліція Одещини, інформує Цензор.НЕТ.
Вчора ввечері патрульні отримали виклик про спробу самогубства на вулиці Тополева. Заявниця повідомила, що її чоловік в стані алкогольного сп'яніння має намір вистрибнути з 10 поверху.
Патрульні терміново прибули на місце події, де побачили чоловіка на піддашку вікна.
"Громадянин збирався стрибнути та нікого не підпускав до себе. Ми поговорили з ним, та після психологічних переконань нам вдалося відмовити його стрибати. Ми допомогли громадянину повернутися до квартири та вже в безпечній обстановці продовжили спілкування з ним", - розповів один з інспекторів.
Правоохоронці з’ясували причину бажання чоловіка покінчити життя самогубством та знов провели з ним серйозну профілактичну бесіду. На місце події працювали слідчі.
