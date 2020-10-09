Поліція викрила банду "перевізників" із Закарпаття, обманом заволодівали вантажем компаній з ЄС та України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Нацполіція викрила злочинне угруповання, яке створювало фіктивні компанії з перевезення вантажів, заволодівали продукцією на території Європи і контрабандою доставляла товар в Україну з метою подальшого збуту.
Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.
Оперативники поліції України та Чеської Республіки встановили, що в організовану злочинну групу входили п'ять жителів Закарпатської області: 43-річний організатор, ще один співорганізатор і три виконавці.
Зловмисники створювали фіктивні компанії з перевезення вантажів і пропонували свої послуги закордонним і вітчизняним підприємствам. Надалі, заволодівши вантажем, зловмисники контрабандою переправляли товар на територію України і вже вдома збували викрадену продукцію.
Правоохоронці встановили причетність зловмисників до скоєння кримінальних злочинів, передбачених статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, на території Латвії, Словенії, Чехії і Туреччини.
Сума завданих збитків становить 9,5 мільйона гривень.
7 жовтня правоохоронці провели 58 санкціонованих обшуків за місцем проживання та перебування членів злочинного угруповання. В результаті правоохоронці виявили та вилучили речові докази, що підтверджують їх злочинну діяльність.
Тривають слідчі дії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль