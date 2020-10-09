Поліція викрила банду "перевізників" із Закарпаття, обманом заволодівали вантажем компаній з ЄС та України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нацполіція викрила злочинне угруповання, яке створювало фіктивні компанії з перевезення вантажів, заволодівали продукцією на території Європи і контрабандою доставляла товар в Україну з метою подальшого збуту.

Про це повідомляє управління комунікації Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники поліції України та Чеської Республіки встановили, що в організовану злочинну групу входили п'ять жителів Закарпатської області: 43-річний організатор, ще один співорганізатор і три виконавці.

Зловмисники створювали фіктивні компанії з перевезення вантажів і пропонували свої послуги закордонним і вітчизняним підприємствам. Надалі, заволодівши вантажем, зловмисники контрабандою переправляли товар на територію України і вже вдома збували викрадену продукцію.

Правоохоронці встановили причетність зловмисників до скоєння кримінальних злочинів, передбачених статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, на території Латвії, Словенії, Чехії і Туреччини.

Сума завданих збитків становить 9,5 мільйона гривень.

7 жовтня правоохоронці провели 58 санкціонованих обшуків за місцем проживання та перебування членів злочинного угруповання. В результаті правоохоронці виявили та вилучили речові докази, що підтверджують їх злочинну діяльність.







Всім п'ятьом членам злочинної організації оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частинами 1, 2, 4 ст. 190 (шахрайство) і ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України. Вони затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії.