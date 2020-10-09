На Харківщині кіберполіція викрила хакерів, які зламали понад 100 мільйонів акаунтів. ФОТО

У Харківській області кіберполіція викрила злочинну хакерську групу, яка несанкціоновано втручалася в роботу комп'ютерів і електромереж та отримувала логіни і паролі до різних систем інтернет-банкінгу, акаунтів соцмереж, електронних скриньок громадян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує Департамент кіберполіції Національної поліції.

"Співробітники кіберполіції в Харківській області спільно зі слідчими слідчого управління поліції Харківщини, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, викрили організовану злочинну групу хакерів, які несанкціоновано втручалися в роботу комп’ютерів та електромереж", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правопорушники, володіючи фаховими знаннями у сфері IT, розповсюджували шкідливе програмне забезпечення. Воно давало можливість отримати логіни і паролі до онлайн-сервісів громадян.

За оперативною інформацією, до протиправної діяльності було залучено хакерів з Києва та Харкова, а також осіб, які наразі перебувають в США, Німеччині, Китаї, Росії та В’єтнамі.

Як повідомили у відомстві, зловмисники отримували логіни та паролі від вебсервісів, які збережені у налаштуваннях браузера. Зазвичай це вхідні дані до різних систем інтернет-банкінгу, акаунтів соцмереж, електронних скриньок тощо.

Після чого, використовуючи логін та пароль жертви, хакери виводили гроші з електронних гаманців, ігрових акаунтів та банкінгу зі спрощеним входом.

Правоохоронці провели обшуки за місцями мешкання фігурантів. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та гроші. Речові докази направлено на проведення експертних досліджень.

Під час попереднього огляду техніки було виявлено шкідливе програмне забезпечення, відділені сервера, близько 100 мільйонів дискредитованих логінів та паролів до різних систем інтернет-банкінгу, соціальних мереж користувачів українського та міжнародного сегменту мережі "Інтернет".

Фігурантам оголошено про підозру у вчинені правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до шести років. Підозрюваним обрано запобіжний захід - тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

