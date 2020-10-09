Автомобіль дружини кандидата в мери Лозової від "Слуги народу" Криворучка спалили невідомі. ФОТОрепортаж

У ніч на п'ятницю, 9 жовтня, в Лозовій Харківської області невідомі підпалили автомобіль Lexus RX, що належить дружині кандидата на посаду міського голови.

Як повідомили в поліції, інцидент стався близько 3:20 на стоянці біля одного з будинків, інформує Цензор.НЕТ.

В результаті пожежі частково пошкоджені автомобілі ВАЗ-2103 і Toyota Camry, які були припарковані поруч з Lexus. Ніхто з громадян не постраждав.













За даними видання KHARKIV Today, спалений Lexus зареєстрований на дружину Олексія Криворучка, який балотується в мери Лозової від "Слуги народу".

Криворучко вважає, що це був навмисний підпал. За його словами, пожежа почалася з переднього колеса і капота, а полум'я сягало другого поверху.

"Це підпал. Пов'язую з виборами. Мені сказали, що на камерах є тому підтвердження", - повідомив він в коментарі виданню.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.