Автомобіль дружини кандидата в мери Лозової від "Слуги народу" Криворучка спалили невідомі. ФОТОрепортаж

У ніч на п'ятницю, 9 жовтня, в Лозовій Харківської області невідомі підпалили автомобіль Lexus RX, що належить дружині кандидата на посаду міського голови.

Як повідомили в поліції, інцидент стався близько 3:20 на стоянці біля одного з будинків, інформує Цензор.НЕТ.

В результаті пожежі частково пошкоджені автомобілі ВАЗ-2103 і Toyota Camry, які були припарковані поруч з Lexus. Ніхто з громадян не постраждав.

Автомобіль дружини кандидата в мери Лозової від Слуги народу Криворучка спалили невідомі 01
Автомобіль дружини кандидата в мери Лозової від Слуги народу Криворучка спалили невідомі 02
Автомобіль дружини кандидата в мери Лозової від Слуги народу Криворучка спалили невідомі 03
Автомобіль дружини кандидата в мери Лозової від Слуги народу Криворучка спалили невідомі 04
Автомобіль дружини кандидата в мери Лозової від Слуги народу Криворучка спалили невідомі 05
Автомобіль дружини кандидата в мери Лозової від Слуги народу Криворучка спалили невідомі 06

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вночі в Миколаєві спалили автомобіль кандидата в депутати від "Слуги народу" Дениса Жело. ФОТОрепортаж

За даними видання KHARKIV Today, спалений Lexus зареєстрований на дружину Олексія Криворучка, який балотується в мери Лозової від "Слуги народу".

Криворучко вважає, що це був навмисний підпал. За його словами, пожежа почалася з переднього колеса і капота, а полум'я сягало другого поверху.

"Це підпал. Пов'язую з виборами. Мені сказали, що на камерах є тому підтвердження", - повідомив він в коментарі виданню.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

Согласитесь, что какоц то дисонанс, слуга на Лексусе, а барин на ВАЗ, ну максимум на Ланосе. Может быть барин решил наказать проворавашегося слугу?
09.10.2020 16:54 Відповісти
6 ку жалко,работяги какого-то или пенсионера.
09.10.2020 16:51 Відповісти
Я от звернув увагу що Лєксуси харашо гарят , не то що Ланоси )
09.10.2020 16:48 Відповісти
Неужели на камерах видно, что поджигатель был с бейджиком "Порошенко П.А."?!
09.10.2020 16:45 Відповісти
Нет, ну, что вы, просто у него в руках было коробка зефира "Roschen".
09.10.2020 16:51 Відповісти
Сам Гончаренко без маски её держал.
09.10.2020 19:21 Відповісти
Я от звернув увагу що Лєксуси харашо гарят , не то що Ланоси )
09.10.2020 16:48 Відповісти
А ланосы за что?
09.10.2020 16:54 Відповісти
А що слуги не іздять на Ланосах ??)
09.10.2020 16:58 Відповісти
Согласитесь, что какоц то дисонанс, слуга на Лексусе, а барин на ВАЗ, ну максимум на Ланосе. Может быть барин решил наказать проворавашегося слугу?
09.10.2020 16:54 Відповісти
Теж може бути , як версія
09.10.2020 16:57 Відповісти
Показательно, да ЗеДолбоДятлы? Толи еще будет.
09.10.2020 16:49 Відповісти
Не уже ли ты, петистрадалец, сжег авто?
09.10.2020 16:53 Відповісти
Вы из ахалтекинской или из орловской?
09.10.2020 16:55 Відповісти
Харьковской.
09.10.2020 16:56 Відповісти
А разве существует такая порода лошадей, " харьковская"?
09.10.2020 16:57 Відповісти
Так вы лошадь ищете. Ничем помочь не могу, петин зольдат.
09.10.2020 17:01 Відповісти
А вы разве не конь? 🤔
09.10.2020 17:03 Відповісти
Тяжелый случай у зольдата. Понимаю, карантин. Уже коней ему подавай.
09.10.2020 17:10 Відповісти
Ну, что вы, мне лошадок не надо. Просто прочтя ваш ник мне, как врачу психиатру, показалось, что вы ассоциируете себя с конем. Конем умеющим пользоваться интернетом и умеющим писать. Впрочем, если вы не ассоциируете себя с вышеозначенным мной конем, то спасибо вам, что вы честно признались в своей принадлежности к ЗеДолбоДятлам. То же, знаете ли, интересные, для наблюдения психиатрами, создания.
09.10.2020 17:20 Відповісти
6 ку жалко,работяги какого-то или пенсионера.
09.10.2020 16:51 Відповісти
Мабуть вони щось знали, або запідозрили.
Ой щось не так зі ^слугаму народу^, мабуть не тому народу служать, або не служать, а правлять.
09.10.2020 16:54 Відповісти
Слуга на Лексусе, - на чем же тогда хозяин?
09.10.2020 16:55 Відповісти
На 6 ке
10.10.2020 10:25 Відповісти
По ходу в стране стартовал челлендж под названием - "Слуга народа - фак..ел" !
09.10.2020 16:56 Відповісти
бида какая, давайте номер карточки, народ скинется на новый лексус
09.10.2020 16:56 Відповісти
Облезут. Пешком пусть нах...чешут
09.10.2020 19:06 Відповісти
Был бы ланос не сожгли бы.....
09.10.2020 16:59 Відповісти
Вчера в Николаеве сожгли форд. Думаю дело не вмарке авто, а в роже владельца.
09.10.2020 19:01 Відповісти
и я о том же , именно по роже и статус авто
09.10.2020 20:22 Відповісти
Раз ты "слуга", то и ездий на лисапете, как ваш пресловутый Голобородько, "Лексус" тебе ни к чему. Страна (в первую очередь) потом - жена(муж), собака.. Про "лексус" там ни хрена не говорилось.
09.10.2020 17:00 Відповісти
Знает весь двор твой приговор - "слуга народа".
Не хер ныть по "лексусу", на лайбу и вперед с ветерком.
09.10.2020 17:19 Відповісти
Автомобіль дружини кандидата в мери Лозової від "Слуги народу" Криворучка спалили невідомі - Цензор.НЕТ 3283
09.10.2020 20:18 Відповісти
У слуг народа бабла до хрена, купят ещё, а вот работяге или пенсионеру, это уже вопрос.
09.10.2020 17:02 Відповісти
Если есть деньги, то надо лезть в во власть, без оной количество их не удесятеришь
09.10.2020 17:05 Відповісти
,,,если"неизвестные"- тогда "свои".Враги известны всегда,"свои " никогда
09.10.2020 17:06 Відповісти
Жаль что пострадали соседние машины. Они ведь не принадлежат "слугам народа".
09.10.2020 18:59 Відповісти
Акуратней надо, чтобы другие не страдали.
09.10.2020 19:03 Відповісти
прикольно : "подожгли автомобиль Lexus RX, принадлежащий супруге кандидата на должность городского главы". интересно, а на чем ездит муж кандидат ? неужто на велике? видать лексусу стыдно стало и он от стыда покраснел и загорелся.

тут еще вопрос, жена сама насосала на лексус или муж кандидат дал денег на авто?
09.10.2020 19:13 Відповісти
...сожгли неизвестные однопартийцы🔥😁!
09.10.2020 19:19 Відповісти
 
 