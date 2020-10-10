УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8858 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фотошопи політиків
27 181 40

Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка фотожаб від "Цензор.НЕТ"

Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 01

Сувора правда

Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 02

Десь на туманному Альбіоні

Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 03

Неофіційна частина

Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 04

Робота така...

Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 05

Реальний рейтинг

Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 06

Передвиборчі обіцянки і реальність

Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 07

"Титанік" "русского мира"

Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 08

Ми до Путіна летимо!

Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 09

Чайку?

Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від Цензор.НЕТ 10

Казка про бацьку

Більше фотошоп дивіться тут.

Автор: 

Зеленський Володимир (25612) Лукашенко Олександр (2695) Медведчук Віктор (1719) Рабінович Вадим (198) фотожаба (14240) Шарій Анатолій (228)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+66
Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5223
показати весь коментар
10.10.2020 00:28 Відповісти
+58
Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7448
показати весь коментар
10.10.2020 00:09 Відповісти
+57
Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3662
показати весь коментар
10.10.2020 00:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7448
показати весь коментар
10.10.2020 00:09 Відповісти
Цирк на гастролях.
показати весь коментар
10.10.2020 00:17 Відповісти
Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9686
показати весь коментар
10.10.2020 00:38 Відповісти
Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3662
показати весь коментар
10.10.2020 00:39 Відповісти
Мля там где "сфоткай меня типа я Черчиль" и зелёная жаба..просто ору))))
показати весь коментар
10.10.2020 00:13 Відповісти
Так и было...оно ещё сигару Черчилля пыталось скурить)
показати весь коментар
10.10.2020 08:19 Відповісти
На рояле мог и сыграть за такое решение вопроса. Главное небесплатно и в интересах Украины.
показати весь коментар
10.10.2020 00:27 Відповісти
Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5223
показати весь коментар
10.10.2020 00:28 Відповісти
Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 989
показати весь коментар
10.10.2020 00:35 Відповісти
Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4716
показати весь коментар
10.10.2020 00:42 Відповісти
Кінець епохи бідності: МінФін ЗЕленого ублюдка зробить усіх вегетаріанцями
«Ми не зможемо собі дозволити певні речі, меню буде вегетеріанське»,- Міністр фінансів Марченко.
Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю партнеру The Page - діловому щотижневику «Перша Шпальта» розповів про те, чого чекати Україні в разі неотримання траншу від Міжнародного валютного фонду (МВФ) 2021 року та про те, чи погоджує Фонд проєкт державного бюджету на 2021 рік.

«Якщо ми не отримаємо гроші від МВФ, то будемо жити. Питання в тому, що апетити в нас можуть бути іншими. Є різні меню. Є меню з беконом, з другою стравою і з десертом. Це називається одне меню. А є меню вегетаріанське. От буде вегетаріанське. Воно буде нормальне - можна прожити,але, можливо, ми не зможемо собі дозволити якісь певні речі», - розповів міністр фінансів Марченко.
....................................
А-ха-ха))) Шлунки, що вибрали "хуже нє будєт", як вам, сподобалося?)))
Он ти який, "кінець епохи бідності")
показати весь коментар
10.10.2020 00:51 Відповісти
«Ось, повертаю вам Україну. Осталось від України тільки бардачок, зато великий… Тяжело ей бедненькой со мной пришлось...».
Це сцена з "Вечірнього кварталу", у ролі президента Володимир Зеленський. Відео: https://www.youtube.com/watch?v=PeVulCAN0tA&feature=emb_logo
показати весь коментар
10.10.2020 02:16 Відповісти
"Хоч посміємось", - сказав герцог герцогині ідучи на зустріч.

Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8909
показати весь коментар
10.10.2020 02:21 Відповісти
Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3645

....
показати весь коментар
10.10.2020 08:46 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2020 10:37 Відповісти
Все одно Зеленському доведеться визначатися, до кого йому. До розумних, чи до орди. Розумних боїться, бо банана не дадуть. А ординців боїться, бо... звик їх боятися. А треба не боятися, а йти туди, куди йде весь світ. Чомусь африканці біжать не до Китаю.
показати весь коментар
10.10.2020 04:23 Відповісти
Вони і до кацапів у найвеличнішу імперію також не тікають.
показати весь коментар
10.10.2020 05:43 Відповісти
Він давно визначився, ще до .... І чітко йде до бєніної мети.
показати весь коментар
10.10.2020 07:54 Відповісти
Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5365
показати весь коментар
10.10.2020 08:02 Відповісти
Так з Богом, Парасю, поки люди не "попросили"!
показати весь коментар
10.10.2020 08:52 Відповісти
Предвыборные обещания и реальность, встреча на туманном альбионе, реальный рейтинг Шария. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1128

..
показати весь коментар
10.10.2020 08:49 Відповісти
Пат и Паташенок? Не узнаю в гриме.
показати весь коментар
10.10.2020 08:55 Відповісти
лука и ***** )))
показати весь коментар
10.10.2020 09:02 Відповісти
Та щось один дуже худенький, а інший дрібненький. Здулись, чи що?
показати весь коментар
10.10.2020 09:14 Відповісти
здулись...одна оболонка лишилась )))) але пиха і понти ще є )))
показати весь коментар
10.10.2020 09:24 Відповісти
Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 716

...
показати весь коментар
10.10.2020 10:47 Відповісти
После коммунистических олухов, ЗЕКов в законе и шоколадных барыг от ПР - Зеленский Владимир Александрович Ангел Божий. А то что у него не получается, так это от того что панькается как с малыми детьми, вместо того что бы взять розги и драть как Сидор козу. В стране дикое скопище последователей петра 5, которые только и мечтают или украсть самим или продать как Гепа, допа, Фукс и Демент, Украину. https://www.youtube.com/watch?v=vE88hG4FsyE&list=PLrfTcf-vdDrC5vJkhTmNoGy7SYvPUz-Lz&ab_channel=%D0%92%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D1%85%D1%83%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B0 начните с 10 27.

Очень плохо то что Народ не ВЫДВИГАЕТ и поддерживает ДОБРОБАТОВЦЕВ, реально отстоявших Украину. Именно эти Пацаны прокричали путин Ху-ло - их не услышали, а они ушли на фронт и многие отдали жизнь за этих глухих олухов.

Вечная ИМ память. Вы всегда будете жить в наших сердцах.
показати весь коментар
10.10.2020 12:21 Відповісти
Перша половина твоєї творчості це просто *******, ти мабуть із лошарою куриш, твій кумир зЄлох добровольців що воювали за людей не рахує
показати весь коментар
10.10.2020 16:51 Відповісти
Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5873
показати весь коментар
10.10.2020 12:45 Відповісти
А звезда должна быть шестиконечная как у мальчика Давидки.
показати весь коментар
10.10.2020 21:19 Відповісти
Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6951
показати весь коментар
10.10.2020 12:45 Відповісти
а что у клована с туфлями?!
под ***** косит?
показати весь коментар
10.10.2020 13:50 Відповісти
Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4709

Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7812

Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6659
показати весь коментар
10.10.2020 13:04 Відповісти
показати весь коментар
10.10.2020 13:53 Відповісти
Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3093Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3727Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5764
показати весь коментар
10.10.2020 19:45 Відповісти
"За майбутне" тільки не ваше!
Передвиборчі обіцянки та реальність, зустріч на туманному Альбіоні, реальний рейтинг Шарія. Свіжі фотожаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3922
показати весь коментар
10.10.2020 21:02 Відповісти
ах, как тонко, интеллектуально, свежо, талантливо.
показати весь коментар
10.10.2020 21:06 Відповісти
Так і знав, що сойові петросяни - це прокацапські шакали. В них навіть бутербродич підвальний у позитивних персонажах числиться
показати весь коментар
11.10.2020 05:52 Відповісти
Даже Януковоща так не тролили.
показати весь коментар
11.10.2020 08:09 Відповісти
 
 