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Група катерів ВМС України разом з есмінцем ВМС Великої Британії Dragon провела спільне тренування в Чорному морі. ФОТОрепортаж

Сьогодні в акваторії Чорного моря група катерів ВМС України разом з есмінцем ВМС Великої Британії Dragon провела спільні тренування типу PASSEX.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Група катерів ВМС України разом з есмінцем ВМС Великої Британії Dragon провела спільне тренування в Чорному морі 01

До навчань залучалися катери типу "Гюрза" та "Айленд", а також вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади ВМС ЗС України.

Група катерів ВМС України разом з есмінцем ВМС Великої Британії Dragon провела спільне тренування в Чорному морі 02
Група катерів ВМС України разом з есмінцем ВМС Великої Британії Dragon провела спільне тренування в Чорному морі 03

Дивіться також: У порт Одеси зайшов есмінець Королівських ВМС Великої Британії Dragon. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Група катерів ВМС України разом з есмінцем ВМС Великої Британії Dragon провела спільне тренування в Чорному морі 04

Під час виконання спільних маневрів у відкритому морі кораблі та катери держав-учасниць навчання відпрацювали низку завдань із підвищення взаємосумісності відповідно до стандартів НАТО. Зокрема, корабельно-катерною групою на переході морем було відпрацьовано тактичне маневрування, тренування зі зв’язку, протиповітряну оборону, відбиття ударів противника тощо.

Група катерів ВМС України разом з есмінцем ВМС Великої Британії Dragon провела спільне тренування в Чорному морі 05

Дивіться також: Українські спецпризначенці взяли участь у навчаннях на борту есмінця Dragon ВМС Великої Британії. ФОТОрепортаж

Група катерів ВМС України разом з есмінцем ВМС Великої Британії Dragon провела спільне тренування в Чорному морі 06

Після закінчення тренувань було сформовано похідний ордер кораблів  (PHOTEX).

Група катерів ВМС України разом з есмінцем ВМС Великої Британії Dragon провела спільне тренування в Чорному морі 07

Дивіться також: Патрульний катер ВМС України провів у Чорному морі спільне тренування з есмінцем ВМС США. ВIДЕО

Автор: 

Велика Британія (5687) ВМС (1406) оборона (4855) військові навчання (2785) Чорне море (1679)


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Топ коментарі
+8
Україна-НАТО,загострення параноїдальної шизофреніі у москалів гарантоване !!))
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10.10.2020 16:15 Відповісти
+8
https://t.me/operline_ru/24169 Telegram-канал «Оперативна лінія» повідомляє, що незважаючи на закритий повітряний простір біля берегів Криму, безпілотник США таки зміг вторгнутися в заборонену зону. RQ-4 проігнорував заяви окупантів про ракетні пуски з узбережжя півострова, а також незаконно закриті морські і повітряні підходи до Криму.
За даними каналу, американський військовий стратегічний безпілотник RQ-4 злетів з авіабази на території Грузії, після чого, пройшовши вздовж всієї закритої зони, встановленої російськими військовими, обігнув окупований Крим і попрямував в сторону ОРДЛО. З якою метою був здійснений політ - невідомо.
«Зараз маленький торохтілий безпілотник ОБСЄ Schiebel Camcopter S-100 оглядає околиці Лисичанська в Луганській області, а зверху їх інспектує американський безпілотний розвідник RQ-4A Global Hawk, який борознить небо приблизно в тому ж районі», - так описали ситуацію автори каналу.
За деякими даними, американський безпілотник міг здійснити такий маневр через інтерес американців.
«Інтерес могли викликати причини закриття дуже великої зони практично вздовж усього Чорноморського узбережжя Росії та Криму, або ж, американська сторона могла демонстративно показати Росії небажання виконувати якісь приписи», - зазначила «Оперативна лінія».
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10.10.2020 16:30 Відповісти
+4
Великая кацапия в слудующих направлениях:
1. В огромной площади захваченных в течение столети чужих не использумых земель;
2. В огромном отставании социальной сферы от Космоса и военных расходов;
3. В колоссальном обмане населения, певшего пестню "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышет человек!" под выстрелы в лагерях ГУЛага, стоны миллионов безневинно заключенных, людей опухших от голода...
4. В болезненном самовосхвалении: "Великий могучий русский язык"... А почему не английский, фраснцузский или украинский?
5. В надменном, воинствующем и захватническом поведении по отношению к соседним странам, менторском тоне и привычке всех учить жизни (кроме Америки);

6. В рожденном на просторах эрефии россиянском нацизме, который давно переплюнул гитлеровский;
7. В тупом "отказе" от своих кровавых преступлений (Боинг, "новичок", Грузия, Украина, Молдова и т.д. и т.п....);
.......
Мировое сообщество, очнитесь!!!!!
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10.10.2020 18:28 Відповісти
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Та треба.
Бо ж оно почнуть контрабандою воду возити в Крим на продаж.
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10.10.2020 16:05 Відповісти
Вчитись це завжди добре !!
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10.10.2020 16:13 Відповісти
Яка користь з тих безкінечних пересувань? От якби "заблукали" до керченського мосту, влаштували там якусь движуху і зненацька ушатали б той міст
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11.10.2020 06:39 Відповісти
Україна-НАТО,загострення параноїдальної шизофреніі у москалів гарантоване !!))
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10.10.2020 16:15 Відповісти
Група катерів ВМС України разом з есмінцем ВМС Великої Британії Dragon провела спільне тренування в Чорному морі - Цензор.НЕТ 4534

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10.10.2020 17:35 Відповісти
https://t.me/operline_ru/24169 Telegram-канал «Оперативна лінія» повідомляє, що незважаючи на закритий повітряний простір біля берегів Криму, безпілотник США таки зміг вторгнутися в заборонену зону. RQ-4 проігнорував заяви окупантів про ракетні пуски з узбережжя півострова, а також незаконно закриті морські і повітряні підходи до Криму.
За даними каналу, американський військовий стратегічний безпілотник RQ-4 злетів з авіабази на території Грузії, після чого, пройшовши вздовж всієї закритої зони, встановленої російськими військовими, обігнув окупований Крим і попрямував в сторону ОРДЛО. З якою метою був здійснений політ - невідомо.
«Зараз маленький торохтілий безпілотник ОБСЄ Schiebel Camcopter S-100 оглядає околиці Лисичанська в Луганській області, а зверху їх інспектує американський безпілотний розвідник RQ-4A Global Hawk, який борознить небо приблизно в тому ж районі», - так описали ситуацію автори каналу.
За деякими даними, американський безпілотник міг здійснити такий маневр через інтерес американців.
«Інтерес могли викликати причини закриття дуже великої зони практично вздовж усього Чорноморського узбережжя Росії та Криму, або ж, американська сторона могла демонстративно показати Росії небажання виконувати якісь приписи», - зазначила «Оперативна лінія».
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10.10.2020 16:30 Відповісти
а почему отсутствовал украинский эсминец ?
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10.10.2020 16:48 Відповісти
он в это время выполнял совершенно другие задачи
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10.10.2020 17:11 Відповісти
Неужели советовал Армену прекратить отношения с твоей мамой?
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10.10.2020 19:48 Відповісти
своими cтволами тебя атаковал, заднеприводного
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11.10.2020 10:22 Відповісти
Скоро дізнаєшся. Коли твій братик чи сусід приїде у вигляді цинкової посилки.
Рузгім манькам краще відразу продавати своїх синків на органи ніж чекати компенсацію від "міністерства нападу росії" (С) - Старий Дикорбаз (Ютьюб).
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10.10.2020 19:15 Відповісти
Он тебя на бутылку садил.
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10.10.2020 19:47 Відповісти
давай уже байрактары
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10.10.2020 16:56 Відповісти
"великая" в шоке.
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10.10.2020 17:00 Відповісти
Великая кацапия в слудующих направлениях:
1. В огромной площади захваченных в течение столети чужих не использумых земель;
2. В огромном отставании социальной сферы от Космоса и военных расходов;
3. В колоссальном обмане населения, певшего пестню "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышет человек!" под выстрелы в лагерях ГУЛага, стоны миллионов безневинно заключенных, людей опухших от голода...
4. В болезненном самовосхвалении: "Великий могучий русский язык"... А почему не английский, фраснцузский или украинский?
5. В надменном, воинствующем и захватническом поведении по отношению к соседним странам, менторском тоне и привычке всех учить жизни (кроме Америки);

6. В рожденном на просторах эрефии россиянском нацизме, который давно переплюнул гитлеровский;
7. В тупом "отказе" от своих кровавых преступлений (Боинг, "новичок", Грузия, Украина, Молдова и т.д. и т.п....);
.......
Мировое сообщество, очнитесь!!!!!
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10.10.2020 18:28 Відповісти
Шакалы Табаки вьются возле Шерхана.
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11.10.2020 00:14 Відповісти
росія- Шерхан?!?!?!?! Та вона напівздохлий ведмідь.
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11.10.2020 10:51 Відповісти
Со своими катерами - уже даже не смешно. Страна 35 млн человек, "катера" против эсминцев. Стыдуха!
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11.10.2020 08:56 Відповісти
Команды катеров потренировались экстренно сбрасывать балласт за борт, в смысле - жидко срать, при виде эсминца.
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11.10.2020 10:56 Відповісти
У северных соседей за всю историю как они начали лезть на
моря океаны лучше всего получалось что-то топить . Затопление флота в
Севастополе эскадры в Тихом океане линкоров в бухте Ленинграда и всюду одно
жалкое оправдание чтобы не зашел враг. А когда вступали в бой их всегда ждал
итог типа Цусимской битвы. История ихних дурацких попыток стать морским
государством продолжается - рванули котлы на Викармидье - Курск пожары на
подлодках. И медвепуты поняли что флот это не шутка решили покупать Мистрали у
жабоедов. Потому что своими трясущимися с перепою ручонками можно только
ананизмом заниматься а не корабелостроением.

В марте 2014
"хрусскаяслава" повторилась - свои корыта топили чтобы нашим не дать
выйти! воно оно как, накатим братушкиии!!!
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11.10.2020 12:55 Відповісти
 
 