Група катерів ВМС України разом з есмінцем ВМС Великої Британії Dragon провела спільне тренування в Чорному морі. ФОТОрепортаж

Сьогодні в акваторії Чорного моря група катерів ВМС України разом з есмінцем ВМС Великої Британії Dragon провела спільні тренування типу PASSEX.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

До навчань залучалися катери типу "Гюрза" та "Айленд", а також вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади ВМС ЗС України.





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Під час виконання спільних маневрів у відкритому морі кораблі та катери держав-учасниць навчання відпрацювали низку завдань із підвищення взаємосумісності відповідно до стандартів НАТО. Зокрема, корабельно-катерною групою на переході морем було відпрацьовано тактичне маневрування, тренування зі зв’язку, протиповітряну оборону, відбиття ударів противника тощо.

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Після закінчення тренувань було сформовано похідний ордер кораблів (PHOTEX).

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