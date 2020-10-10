Група катерів ВМС України разом з есмінцем ВМС Великої Британії Dragon провела спільне тренування в Чорному морі. ФОТОрепортаж
Сьогодні в акваторії Чорного моря група катерів ВМС України разом з есмінцем ВМС Великої Британії Dragon провела спільні тренування типу PASSEX.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
До навчань залучалися катери типу "Гюрза" та "Айленд", а також вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади ВМС ЗС України.
Під час виконання спільних маневрів у відкритому морі кораблі та катери держав-учасниць навчання відпрацювали низку завдань із підвищення взаємосумісності відповідно до стандартів НАТО. Зокрема, корабельно-катерною групою на переході морем було відпрацьовано тактичне маневрування, тренування зі зв’язку, протиповітряну оборону, відбиття ударів противника тощо.
Після закінчення тренувань було сформовано похідний ордер кораблів (PHOTEX).
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Бо ж оно почнуть контрабандою воду возити в Крим на продаж.
За даними каналу, американський військовий стратегічний безпілотник RQ-4 злетів з авіабази на території Грузії, після чого, пройшовши вздовж всієї закритої зони, встановленої російськими військовими, обігнув окупований Крим і попрямував в сторону ОРДЛО. З якою метою був здійснений політ - невідомо.
«Зараз маленький торохтілий безпілотник ОБСЄ Schiebel Camcopter S-100 оглядає околиці Лисичанська в Луганській області, а зверху їх інспектує американський безпілотний розвідник RQ-4A Global Hawk, який борознить небо приблизно в тому ж районі», - так описали ситуацію автори каналу.
За деякими даними, американський безпілотник міг здійснити такий маневр через інтерес американців.
«Інтерес могли викликати причини закриття дуже великої зони практично вздовж усього Чорноморського узбережжя Росії та Криму, або ж, американська сторона могла демонстративно показати Росії небажання виконувати якісь приписи», - зазначила «Оперативна лінія».
Рузгім манькам краще відразу продавати своїх синків на органи ніж чекати компенсацію від "міністерства нападу росії" (С) - Старий Дикорбаз (Ютьюб).
1. В огромной площади захваченных в течение столети чужих не использумых земель;
2. В огромном отставании социальной сферы от Космоса и военных расходов;
3. В колоссальном обмане населения, певшего пестню "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышет человек!" под выстрелы в лагерях ГУЛага, стоны миллионов безневинно заключенных, людей опухших от голода...
4. В болезненном самовосхвалении: "Великий могучий русский язык"... А почему не английский, фраснцузский или украинский?
5. В надменном, воинствующем и захватническом поведении по отношению к соседним странам, менторском тоне и привычке всех учить жизни (кроме Америки);
6. В рожденном на просторах эрефии россиянском нацизме, который давно переплюнул гитлеровский;
7. В тупом "отказе" от своих кровавых преступлений (Боинг, "новичок", Грузия, Украина, Молдова и т.д. и т.п....);
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Мировое сообщество, очнитесь!!!!!
моря океаны лучше всего получалось что-то топить . Затопление флота в
Севастополе эскадры в Тихом океане линкоров в бухте Ленинграда и всюду одно
жалкое оправдание чтобы не зашел враг. А когда вступали в бой их всегда ждал
итог типа Цусимской битвы. История ихних дурацких попыток стать морским
государством продолжается - рванули котлы на Викармидье - Курск пожары на
подлодках. И медвепуты поняли что флот это не шутка решили покупать Мистрали у
жабоедов. Потому что своими трясущимися с перепою ручонками можно только
ананизмом заниматься а не корабелостроением.
В марте 2014
"хрусскаяслава" повторилась - свои корыта топили чтобы нашим не дать
выйти! воно оно как, накатим братушкиии!!!