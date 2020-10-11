Фасад будинку в центрі Києва облили займистою сумішшю і підпалили: зловмисника затримано. ВIДЕО
Сьогодні вночі в Києві на Воздвиженці підпалили будинок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "Київ оперативний" в телеграм-каналі.
Зазначається, що палія через кілька хвилин після злочину затримали патрульні.
"Звуть Ярославчик. Живе неподалік. Адекватно пояснити мотиви свого вчинку затриманий наразі не зміг. Можливо, йому завадили це зробити наркотичні засоби, які знайшли у нього", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+35 5 копійок
показати весь коментар11.10.2020 10:22 Відповісти Посилання
+30 Driver Audi
показати весь коментар11.10.2020 10:25 Відповісти Посилання
+20 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар11.10.2020 10:25 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Уже были проплаченные статьи разных активистов, скоро подтянутся и коренные киевляне из нацкорпуса, которых Аваков набирает среди харьковских бомжей.
(ляпнул с горяча)
Так что только всё начинается и ягодки впереди.
Заменит вам флакон Боярки...
Одни пожарники....
заливают на дверь масло или иную горючую жидкость
много заливают, главное, чтобі жидкость зашла внутрь, через замочную скважину или под дверью или пох как
потом поджигает снаружи и уходит
масло горит медленно, есть время спокойно убежать и пожар внутри неотвратим, огонь заходит внутрь, находлящееся там масло (обічно масло) візівает пожар внутри
легко и просто
самая популярная схема на седня
Ничего хорошего сделать не могут, а какое-то д.рьмо все спецы (((