Фасад будинку в центрі Києва облили займистою сумішшю і підпалили: зловмисника затримано. ВIДЕО

Сьогодні вночі в Києві на Воздвиженці підпалили будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "Київ оперативний" в телеграм-каналі.

Зазначається, що палія через кілька хвилин після злочину затримали патрульні.

"Звуть Ярославчик. Живе неподалік. Адекватно пояснити мотиви свого вчинку затриманий наразі не зміг. Можливо, йому завадили це зробити наркотичні засоби, які знайшли у нього", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також: Автомобіль дружини кандидата в мери Лозової від "Слуги народу" Криворучка спалили невідомі. ФОТОрепортаж