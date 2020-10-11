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Фасад будинку в центрі Києва облили займистою сумішшю і підпалили: зловмисника затримано. ВIДЕО

Сьогодні вночі в Києві на Воздвиженці підпалили будинок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив "Київ оперативний" в телеграм-каналі.

Зазначається, що палія через кілька хвилин після злочину затримали патрульні.

"Звуть Ярославчик. Живе неподалік. Адекватно пояснити мотиви свого вчинку затриманий наразі не зміг. Можливо, йому завадили це зробити наркотичні засоби, які знайшли у нього", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Київ (19788) підпал (702)


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Топ коментарі
+35
ВОЗ тки правий що у нас 73% ідійотів.
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11.10.2020 10:22 Відповісти
+30
А проходящее мимо стадо ,судя по всему только поинтересовалось,сухие ли у него спички.
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11.10.2020 10:25 Відповісти
+20
уверен на 100% что он голосовал за "хуженебудет"
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11.10.2020 10:25 Відповісти
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ВОЗ тки правий що у нас 73% ідійотів.
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11.10.2020 10:22 Відповісти
А проходящее мимо стадо ,судя по всему только поинтересовалось,сухие ли у него спички.
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11.10.2020 10:25 Відповісти
Надо было пинком под зад, чтоб оказался сам в огне.
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11.10.2020 16:44 Відповісти
уверен на 100% что он голосовал за "хуженебудет"
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11.10.2020 10:25 Відповісти
Коля, в тебе паранойя, мерщій до лікаря, бо чого доброго і ти підеш палити фасади.
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11.10.2020 15:45 Відповісти
А «Велюр» - слабо?
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11.10.2020 10:26 Відповісти
То свАте...
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11.10.2020 11:04 Відповісти
Таких надо просто усыплять!
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11.10.2020 10:27 Відповісти
На Воздвиженке застройщики отказались платить дань авакову.
Уже были проплаченные статьи разных активистов, скоро подтянутся и коренные киевляне из нацкорпуса, которых Аваков набирает среди харьковских бомжей.
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11.10.2020 10:31 Відповісти
тю ***! и никто из прохожих не врезал ему копняка? отот мужик мог бы и в рыло и в огонь пихнуть - чтоб хоть ср*ку обшмалило...
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11.10.2020 10:32 Відповісти
так - то оно так, только потом окажется, что писюк сын депутата, и суд влепит нападавшему пару лет за хулиганку....нет уж...себе дороже !
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11.10.2020 12:08 Відповісти
к сожалению Вы правы
(ляпнул с горяча)
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11.10.2020 12:43 Відповісти
Ну что, наверно уже всем понятно чем заканчивается выплата денег за рождение ребёнка.
Так что только всё начинается и ягодки впереди.
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11.10.2020 10:35 Відповісти
Цікаво, а хто ж в тім будинку займає кімнати.
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11.10.2020 10:35 Відповісти
а за ним стоит мафия строительная...
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11.10.2020 10:43 Відповісти
Прохожие видать то же находились под воздействием"шалфея предсказателей")))
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11.10.2020 10:45 Відповісти
под воздействием "шалфея предсказателей" прохожих не бывает, разве что прохожие из коридора в туалет))
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11.10.2020 12:18 Відповісти
Тетка на РАБссии недавно спалила себя,вчера мужик в питере себя поджег но спасли...Совпадеие? Не думаю...
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11.10.2020 10:54 Відповісти
Пробежка ночью в лесопарке
Заменит вам флакон Боярки...
Одни пожарники....
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11.10.2020 10:57 Відповісти
Надо ему волшебный пендель было дать, чтобы нырнул в кастрик)
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11.10.2020 11:16 Відповісти
Зря, что никто не дал под зад коленкой...
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11.10.2020 16:51 Відповісти
самая распространенная и банальная схема поджога
заливают на дверь масло или иную горючую жидкость
много заливают, главное, чтобі жидкость зашла внутрь, через замочную скважину или под дверью или пох как
потом поджигает снаружи и уходит
масло горит медленно, есть время спокойно убежать и пожар внутри неотвратим, огонь заходит внутрь, находлящееся там масло (обічно масло) візівает пожар внутри
легко и просто
самая популярная схема на седня
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11.10.2020 11:30 Відповісти
Страна превратилась в сообщество выродков.
Ничего хорошего сделать не могут, а какое-то д.рьмо все спецы (((
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11.10.2020 12:34 Відповісти
Хто гасить пожежу це вогнеборець А хто робить пожежу це вогнеробец?
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11.10.2020 12:39 Відповісти
Слава богу, главное "щоб не порох". , полвареники вы хде?
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11.10.2020 13:06 Відповісти
Блин и где же это угробище нашло себе дозу? Или полицаи этим вопросом не замариваются - так же им можно на Ярославчика повесить все арсеналы, начиная с Ново Богдановки...
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11.10.2020 13:30 Відповісти
А как его так прицельно засняли?
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11.10.2020 13:32 Відповісти
 
 