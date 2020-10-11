Suzuki в Києві протаранив BMW і загорівся, а "німець" відлетів у швидку: постраждали 2 людини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В Оболонському районі Києва унаслідок зіткнення трьох автомобілів постраждали дві людини, один автомобіль загорівся.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вартові еспресо".
Як розповіли свідки події, автомобіль Suzuki, рухаючись другорядною дорогою, на колі не пропустив BMW, що рухався головною дорогою. Унаслідок зіткнення BMW відкинуло в припаркований автомобіль швидкої допомоги, а Suzuki загорівся.
Водіїв госпіталізували, у швидкій, на щастя, персоналу і пацієнтів не було.
Обставини ДТП з'ясовують слідчі.
Топ коментарі
+7 Onufri Zagloba
показати весь коментар11.10.2020 11:52 Відповісти Посилання
+4 5 копійок
показати весь коментар11.10.2020 12:00 Відповісти Посилання
+2 Виталий Горпинюк #449409
показати весь коментар11.10.2020 12:08 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Одна из самых хрупких и разлетается на части от малейшего удара.
Сьогодні у "селюків" частіше тойоти.
А второй случай - наблюдал на светофоре, когда беха ссади въехала в гольф.
У гольфа - малозаметная царапина на бампере, а осколки бехи - в радиусе 20 метров и обнаженный двигатель.
Кстати, доводилось видеть после дтп на ходу кучу моделей, оклеенных скотчем, а бехи них одной
Но я за немецкий автопром. Там тратятся огромные деньги на разрпботку, тестирование и тд. Целые регионы работают только на бмв. Впечатляет.
По поводу бэхи личные впечаления. Знаю людей, которые всю жизнь покупают только бмв. Мы много путешествовали, в том числе и по горам , лесам, в голодед, снежные заторы. Однажды на машину упала глыба льда, но машина целая и мы тоже. Небольшая еле заметная вмятина, и всё.
Умеют немцы делать машины 👍
Користуйтесь гужовим транспортом і буде вам щастя.
Ты что "жмурки" пересмотрел?