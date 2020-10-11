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Новини Фото ДТП
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Suzuki в Києві протаранив BMW і загорівся, а "німець" відлетів у швидку: постраждали 2 людини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Оболонському районі Києва унаслідок зіткнення трьох автомобілів постраждали дві людини, один автомобіль загорівся.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вартові еспресо".

Як розповіли свідки події, автомобіль Suzuki, рухаючись другорядною дорогою, на колі не пропустив BMW, що рухався головною дорогою. Унаслідок зіткнення BMW відкинуло в припаркований автомобіль швидкої допомоги, а Suzuki загорівся.

Suzuki в Києві протаранив BMW і загорівся, а німець відлетів у швидку: постраждали 2 людини 01
Suzuki в Києві протаранив BMW і загорівся, а німець відлетів у швидку: постраждали 2 людини 02
Suzuki в Києві протаранив BMW і загорівся, а німець відлетів у швидку: постраждали 2 людини 03
Suzuki в Києві протаранив BMW і загорівся, а німець відлетів у швидку: постраждали 2 людини 04
Suzuki в Києві протаранив BMW і загорівся, а німець відлетів у швидку: постраждали 2 людини 05
Suzuki в Києві протаранив BMW і загорівся, а німець відлетів у швидку: постраждали 2 людини 06

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Водіїв госпіталізували, у швидкій, на щастя, персоналу і пацієнтів не було.

Обставини ДТП з'ясовують слідчі.

Автор: 

ДТП (4495) Київ (19791)


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Топ коментарі
+7
Єдине що радує: попутно знищили палатку "агітаторів".
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11.10.2020 11:52 Відповісти
+4
Suzuki в Киеве протаранил BMW и загорелся, а "немец" отлетел в скорую: пострадали 2 человека - Цензор.НЕТ 8599
Користуйтесь гужовим транспортом і буде вам щастя.
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11.10.2020 12:00 Відповісти
+2
Саме так, деякі на бехах забувають що вони в місті і швидкість має бути до 50 км на годину. Дозволяється порушення на 20 км, тобто не штрафується, але у разі дтп це порушення.
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11.10.2020 12:08 Відповісти
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на Оболонских Липках первым проезжает тот,у кого дороже машина - всегда так было..
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11.10.2020 11:52 Відповісти
Сасуки это оооочень дорогая машина..да! Дороже бмв и всегда так было.
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11.10.2020 11:55 Відповісти
жека,в данном случае понаехавшие на Судзуки просто не успели освоиться с местным раскладом - к чему твоя ирония..
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11.10.2020 11:59 Відповісти
Так я не понял к чему была твоя ирония и написал непонятную свою
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11.10.2020 12:30 Відповісти
Он наверное не знал...
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11.10.2020 12:10 Відповісти
Німець зустрівся з японцем, який не пропустив його і відскочив у німця, який робить швидкою в Україні... Цілий сюжет.
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11.10.2020 11:50 Відповісти
Коли ХВільму на Г+Г покажуть?
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11.10.2020 12:12 Відповісти
Коли рак свисне.
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11.10.2020 12:15 Відповісти
Та вже другий рік свистить...
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11.10.2020 12:18 Відповісти
Один вже отсвистів 5 років і цей отсвистить, але це інша справа.
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11.10.2020 12:24 Відповісти
Якби теперішній виявився б на місці попереднього то ти б зара співав гімн сАвЄЦкАвА сАюза та славив би *****, а на Хрещатику б стояли танки кацапсячі.
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11.10.2020 13:55 Відповісти
Єдине що радує: попутно знищили палатку "агітаторів".
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11.10.2020 11:52 Відповісти
Дамо ще більше грошей для Авакова!
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11.10.2020 11:53 Відповісти
Це яка то була швидкість як бумер в лайно розбитий !?
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11.10.2020 11:53 Відповісти
Это жители глухих сел думают, что бумер - крепкая машина.
Одна из самых хрупких и разлетается на части от малейшего удара.
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11.10.2020 12:05 Відповісти
В глухих селах на бумерах не їздять. В 90 х хто в селі купував якусь іномарку, швидко намагавсь поміняти на 6 -ку. Саме така машина потрібна для міст де європейці вже вважають "бездоріжжя"!
Сьогодні у "селюків" частіше тойоти.
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11.10.2020 12:23 Відповісти
Это вы - любитель Кia??
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11.10.2020 12:30 Відповісти
Я не любитель Кіа, просто имел возможность наблюдать, как мой зять-немец на бехе в лесу на скорости 70 км переехал бурундука, глянул в планшете сколько будет стоить ремонт и побежал собирать обломки своей бехи, чтобы самому клеить.
А второй случай - наблюдал на светофоре, когда беха ссади въехала в гольф.
У гольфа - малозаметная царапина на бампере, а осколки бехи - в радиусе 20 метров и обнаженный двигатель.
Кстати, доводилось видеть после дтп на ходу кучу моделей, оклеенных скотчем, а бехи них одной
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11.10.2020 13:44 Відповісти
Просто кто-то на сайте мне доказывал, что корейские машины-это класс, а немецкие- .авно)))
Но я за немецкий автопром. Там тратятся огромные деньги на разрпботку, тестирование и тд. Целые регионы работают только на бмв. Впечатляет.
По поводу бэхи личные впечаления. Знаю людей, которые всю жизнь покупают только бмв. Мы много путешествовали, в том числе и по горам , лесам, в голодед, снежные заторы. Однажды на машину упала глыба льда, но машина целая и мы тоже. Небольшая еле заметная вмятина, и всё.
Умеют немцы делать машины 👍
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11.10.2020 14:44 Відповісти
если что авто (все) делают мягкими спереди чтоб при дтп не убивать людей. ваш КЭП
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11.10.2020 23:17 Відповісти
А якщо вона ще з Литви де з двох трьох аварійних автівок клепають одну то немає що казати )
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11.10.2020 12:48 Відповісти
Саме так, деякі на бехах забувають що вони в місті і швидкість має бути до 50 км на годину. Дозволяється порушення на 20 км, тобто не штрафується, але у разі дтп це порушення.
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11.10.2020 12:08 Відповісти
как не крути а самое слабое звено в этой цепочке человек.
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11.10.2020 12:30 Відповісти
Та то на 99 відсотків
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11.10.2020 12:45 Відповісти
Suzuki в Киеве протаранил BMW и загорелся, а "немец" отлетел в скорую: пострадали 2 человека - Цензор.НЕТ 8599
Користуйтесь гужовим транспортом і буде вам щастя.
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11.10.2020 12:00 Відповісти
По привычке, завтыкал что главная уже по клумбе
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11.10.2020 12:06 Відповісти
Так кто ехал по кругу? Написали, хрен поймешь. Кто по кругу едет то и главный. Или в Киеве не так?
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11.10.2020 12:08 Відповісти
Там же перед кругом висят знаки "конец главной" и "уступи дорогу" !
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11.10.2020 17:23 Відповісти
В Киеве как и во всем мире,надо смотреть на знаки.
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11.10.2020 18:13 Відповісти
Слоган 90 -х
Suzuki в Києві протаранив BMW і загорівся, а "німець" відлетів у швидку: постраждали 2 людини - Цензор.НЕТ 7691
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11.10.2020 12:19 Відповісти
Бред какой то. В 90х ездили на "скорпах" и мерсах, на бехах редко кто ездил.
Ты что "жмурки" пересмотрел?
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11.10.2020 12:31 Відповісти
да ладно
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11.10.2020 16:41 Відповісти
Нє , ти шось папутал , слоган 90-х : "БМВ - боєвая машина вимагатєлєй", а цей слоган скоріш для 2000-х підійде... бо вимагатєлі ,ті шо вціліли , всі поголовно пєрєабулісь в дєпутатов і меров...
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11.10.2020 16:38 Відповісти
Круг всегда главный, многие водятлы не могут этого осознать
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11.10.2020 12:22 Відповісти
А в автошколе не учили,что глааный не круг а знаки которве перед ним?
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11.10.2020 18:14 Відповісти
Само собой знаки, разметка. В Киеве практически везде круги главные.
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11.10.2020 19:04 Відповісти
Практически,значит не везде. Наличие знаков,а если их нет,то как всегда помеха справа.
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11.10.2020 19:08 Відповісти
Да, там весит знак что главная заканчиваться, водятл на сузуки попал
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11.10.2020 19:45 Відповісти
"Немец отлетел в скорую" звучит как душа отлетела в мир иной
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11.10.2020 12:29 Відповісти
там не было припаркованіх катафалков.чуваку повезло
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11.10.2020 13:14 Відповісти
Больше смущает стиль написания статей
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11.10.2020 13:18 Відповісти
таки да...
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11.10.2020 13:21 Відповісти
По разметке - BMW виновата. Ничуть не удивлен. Сузуку жалко.
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11.10.2020 15:03 Відповісти
Автору заметки неплохо бы в ПДД почитать, что обозначает треугольничек вершиной вниз на знаках и разметке, может сошел бы за умного.
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11.10.2020 15:06 Відповісти
 
 