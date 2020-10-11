Suzuki в Києві протаранив BMW і загорівся, а "німець" відлетів у швидку: постраждали 2 людини. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В Оболонському районі Києва унаслідок зіткнення трьох автомобілів постраждали дві людини, один автомобіль загорівся.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вартові еспресо".

Як розповіли свідки події, автомобіль Suzuki, рухаючись другорядною дорогою, на колі не пропустив BMW, що рухався головною дорогою. Унаслідок зіткнення BMW відкинуло в припаркований автомобіль швидкої допомоги, а Suzuki загорівся.













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Водіїв госпіталізували, у швидкій, на щастя, персоналу і пацієнтів не було.

Обставини ДТП з'ясовують слідчі.