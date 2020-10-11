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Новини Фото Революція в Білорусі
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На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з білоруськими політв'язнями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція солідарності з білоруськими політв'язнями.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з білоруськими політвязнями 01
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з білоруськими політвязнями 02
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з білоруськими політвязнями 03

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На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з білоруськими політвязнями 04

На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з білоруськими політвязнями 05
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з білоруськими політвязнями 06
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з білоруськими політвязнями 07
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з білоруськими політвязнями 08


На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з білоруськими політвязнями 09
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з білоруськими політвязнями 10
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з білоруськими політвязнями 11
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з білоруськими політвязнями 12
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з білоруськими політвязнями 13

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На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з білоруськими політвязнями 14
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з білоруськими політвязнями 15
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з білоруськими політвязнями 16
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з білоруськими політвязнями 17
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з білоруськими політвязнями 18
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з білоруськими політвязнями 19
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з білоруськими політвязнями 20
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з білоруськими політвязнями 21
На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з білоруськими політвязнями 22

На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з білоруськими політвязнями 23

Фото і відео Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

акція (1461) Білорусь (7987) Київ (19793) політв’язні (1359) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+8
Чмо, хто адзiн з першых загiнуу' на Майдане?!
Сцягi бла-чырвона-белыя былi на Майдане!
Завалi свае кацапскае хлебала разам з Тiханавым!
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11.10.2020 17:06 Відповісти
+6
Ти маєш рацію.
Це лахтинська мразота, тут виступає буцімто від українців.
Бо, українець НІКОЛИ не напише: «беларусов братским народом не считаю...»

ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
СЛАВА УКРАЇНІ !
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11.10.2020 17:10 Відповісти
+5
Ты, байструк - на якой мове сераш тут?!
Ты сам пракацапскi наскрозь!
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11.10.2020 17:03 Відповісти
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именно так. Зачем эта "акция" в Киеве. На менцк пусть едут акционировать.
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11.10.2020 18:19 Відповісти
Ты, байструк - на якой мове сераш тут?!
Ты сам пракацапскi наскрозь!
показати весь коментар
11.10.2020 17:03 Відповісти
Ти маєш рацію.
Це лахтинська мразота, тут виступає буцімто від українців.
Бо, українець НІКОЛИ не напише: «беларусов братским народом не считаю...»

ЖЬІВЕ БЕЛАРУСЬ !
СЛАВА УКРАЇНІ !
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11.10.2020 17:10 Відповісти
С тобой во многом согласен, но акцыя это по любому хороши и важно поддержать народ Беларуси вся проблема пока в том что народ Беларуси хочет свободы но пока ещё не жаждеет ее многим ещё очень жаль расставаться с лапшеабильным прошлым.
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11.10.2020 17:40 Відповісти
Чмо, хто адзiн з першых загiнуу' на Майдане?!
Сцягi бла-чырвона-белыя былi на Майдане!
Завалi свае кацапскае хлебала разам з Тiханавым!
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11.10.2020 17:06 Відповісти
Михайло Жизнєвський завжди зостанеться символом української антиколоніальної Революції 2014 року.
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11.10.2020 17:13 Відповісти
Не переводи стрелки, мудило. Белорусы никогда (вообще никогда) не выходили у себя в РБ в поддержку Украины!
На Майдан - приезжали, спасибо этим немногим, которых потом в самой Беларуси сами же белорусы называли фашистами.
А родителей Жизневского и вовсе затравили
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11.10.2020 18:18 Відповісти
А я выказваю падзяку большасцi украiнцам - якiя падтрымлiваюць беларусау' на iх шляху да свабоды.
I смяюся з "тых нямногiх Аленау" - у якiх ад гэтай салiдарнасцi перакасiла iх рускамоу'ныя скiвiцы.
Пайдзi - баяры накацi...
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11.10.2020 18:49 Відповісти
Прийшов би підтримати, якби знав про акцію заздалегідь. Живе Беларусь!
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11.10.2020 17:19 Відповісти
А между тем, Марш Гордости, который сегодня прошел в Минске, был разогнан с применением светошумовых гранат, водометов и физического насилия.

P.S. Уже сколько раз об этом писали: ну не работают с диктаторами методы воздействия, которые приняты в цивилизованных странах. Им понятен только один язык - язык силы. К сожалению, белорусы упорно не хотят этого понимать и в который раз наступают на одни и те же грабли.
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11.10.2020 17:32 Відповісти
Цим людям нічого більше робити. Краще б пішли на суботник парки прибирати, та дерева саджати.
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11.10.2020 19:34 Відповісти
надеюсь, вы хотя бы были на субботнике, раз солидарность и эмпатия не ваше
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11.10.2020 22:53 Відповісти
Не то время что бы вот так собираться.. Откуда они знают га 100% что они все здоровы..В лучшее время можно собираться.. ну сейчас....
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11.10.2020 20:32 Відповісти
Ну и не ходи на концерт Киркорова у себя в Рязани.
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11.10.2020 21:31 Відповісти
Ваш Батька вообще летом говорил что вируса нет. и все такое. а теперь?
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11.10.2020 21:37 Відповісти
я не поддерживаю диктатора и узурпатора лукашешку. Ну я не хочу что бы в странах был рост инфицированых.
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11.10.2020 21:40 Відповісти
А что в период пандемии в стране где каждый день рекорды это норма? А если инфицированные были?
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11.10.2020 21:36 Відповісти
 
 