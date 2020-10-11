У Білорусі проти учасників протестів застосували водомети і світло-шумові гранати, людей жорстко затримують і б'ють кийками. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дев'яту неділю поспіль в Білорусі відбуваються багатотисячні вуличні акції протесту. Сьогоднішня акція в Мінську відбувалася під назвою "Марш гордості". Під час розгону мітингувальників силовики застосували світло-шумові гранати, сльозогінний газ, водомети, стріляли в повітря, били людей кийками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.









Мирний протест почався жорстокими затриманнями в районі стели на проспекті Переможців.

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Частина затриманих учасників акції була з пробитими головами.







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У центрі Мінська силовики розганяють протестувальників водометами з фарбованою водою.







Як повідомляє правозахисний центр "Вясна", силовики затримали 184 осіб під час акції "Марш честі".









У цей список потрапили не тільки безпосередні учасники демонстрацій в Мінську та інших містах, а й кілька десятків журналістів білоруських і зарубіжних ЗМІ. Правозахисники заявляють, що остаточна кількість буде набагато більшою - жорстокі затримання з побиттям на центральних вулицях і у дворах тривають у всьому Мінську.

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