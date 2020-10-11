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Новини Фото Репресії в Білорусі Революція в Білорусі
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У Білорусі проти учасників протестів застосували водомети і світло-шумові гранати, людей жорстко затримують і б'ють кийками. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дев'яту неділю поспіль в Білорусі відбуваються багатотисячні вуличні акції протесту. Сьогоднішня акція в Мінську відбувалася під назвою "Марш гордості". Під час розгону мітингувальників силовики застосували світло-шумові гранати, сльозогінний газ, водомети, стріляли в повітря, били людей кийками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У Білорусі проти учасників протестів застосували водомети і світло-шумові гранати, людей жорстко затримують і бють кийками 01
У Білорусі проти учасників протестів застосували водомети і світло-шумові гранати, людей жорстко затримують і бють кийками 02
У Білорусі проти учасників протестів застосували водомети і світло-шумові гранати, людей жорстко затримують і бють кийками 03
У Білорусі проти учасників протестів застосували водомети і світло-шумові гранати, людей жорстко затримують і бють кийками 04

Мирний протест почався жорстокими затриманнями в районі стели на проспекті Переможців.

Також читайте: На Майдані Незалежності в Києві відбулася акція солідарності з білоруськими політв'язнями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Білорусі проти учасників протестів застосували водомети і світло-шумові гранати, людей жорстко затримують і бють кийками 05
У Білорусі проти учасників протестів застосували водомети і світло-шумові гранати, людей жорстко затримують і бють кийками 06
У Білорусі проти учасників протестів застосували водомети і світло-шумові гранати, людей жорстко затримують і бють кийками 07
У Білорусі проти учасників протестів застосували водомети і світло-шумові гранати, людей жорстко затримують і бють кийками 08
У Білорусі проти учасників протестів застосували водомети і світло-шумові гранати, людей жорстко затримують і бють кийками 09

Частина затриманих учасників акції була з пробитими головами.

У Білорусі проти учасників протестів застосували водомети і світло-шумові гранати, людей жорстко затримують і бють кийками 10
У Білорусі проти учасників протестів застосували водомети і світло-шумові гранати, людей жорстко затримують і бють кийками 11
У Білорусі проти учасників протестів застосували водомети і світло-шумові гранати, людей жорстко затримують і бють кийками 12

Також читайте: Тіхановська про зустріч Лукашенка з політв'язнями в СІЗО КДБ: Діалог у тюремній камері не ведеться

У центрі Мінська силовики розганяють протестувальників водометами з фарбованою водою.

У Білорусі проти учасників протестів застосували водомети і світло-шумові гранати, людей жорстко затримують і бють кийками 13
У Білорусі проти учасників протестів застосували водомети і світло-шумові гранати, людей жорстко затримують і бють кийками 14
У Білорусі проти учасників протестів застосували водомети і світло-шумові гранати, людей жорстко затримують і бють кийками 15

 Як повідомляє правозахисний центр "Вясна", силовики затримали 184 осіб під час акції "Марш честі".

У Білорусі проти учасників протестів застосували водомети і світло-шумові гранати, людей жорстко затримують і бють кийками 16
У Білорусі проти учасників протестів застосували водомети і світло-шумові гранати, людей жорстко затримують і бють кийками 17
У Білорусі проти учасників протестів застосували водомети і світло-шумові гранати, людей жорстко затримують і бють кийками 18
У Білорусі проти учасників протестів застосували водомети і світло-шумові гранати, людей жорстко затримують і бють кийками 19

У цей список потрапили не тільки безпосередні учасники демонстрацій в Мінську та інших містах, а й кілька десятків журналістів білоруських і зарубіжних ЗМІ. Правозахисники заявляють, що остаточна кількість буде набагато більшою - жорстокі затримання з побиттям на центральних вулицях і у дворах тривають у всьому Мінську.

Також читайте: Тіхановська вперше за чотири місяці поговорила із заарештованим чоловіком: "Упізнала? Чоловік дзвонить". - "Може, тебе вже десь зустрічати?"

Білорусь (7987) Лукашенко Олександр (2668) протест (2410) репресії (1626) Мінськ (828)


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Топ коментарі
+31
Ещё сравнивают Украину с кем то, Украина как бы там ни было идёт вперёд, а не назад.
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11.10.2020 19:37 Відповісти
+23
Сеансы садо-мазо продолжаются.
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11.10.2020 19:39 Відповісти
+23
Как говаривал Невзоров, милиция всегда четко знает, демонстранты идут быть битыми, или они идут бить сами. И действуют соответствующе.
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11.10.2020 19:43 Відповісти
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не тільки діти, ще й дідусі прийшли б
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11.10.2020 22:10 Відповісти
Наши дидуси-в большинстве своем пробитые красные идейные совки. Их уже не переделать.
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11.10.2020 22:22 Відповісти
я думаю, як в дідуся онука менти підстрелять, з нього вся червона шелупонь відразу злізе
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11.10.2020 22:26 Відповісти
Я согласна, что Беларусь сильно отличается от Украины. Вы по менталитету ближе к прибалтам, медленные очень. Но!!! У вас в крови партизанское движение! Партизаны в ВОВ разве цветы фашистам дарили и песни пели?!! Они диверсии устраивали, взрывы, поджоги и т.п., отвоевывали целые территории!
Я не призываю к радикальным действиям, но у вас какой-то отморозок, начальник минского ОМОНа, что ли, который стекла в кафе дубинкой бил, ходит спокойно по улицам без маски и бьет людей! Да вы его хоть яйцами закидайте, авто разукрасьте в цвета флага - хоть что-нибудь сделайте! У нас бы давно авто сожгли, а его самого избили как минимум. Нельзя быть терпилами!
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11.10.2020 22:34 Відповісти
Чотири роки "попартизанили-посиділи" в лісі і новий ген вже аж в крові правнуків,ви самі хоч проаналізували що написали?
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12.10.2020 15:25 Відповісти
Бути білорусом, це все одно, що бути малоросом. Дерусифікація Білорусі стосується так само, як України та Росії. Уявляєте собі дерусифіковану Росію?
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11.10.2020 21:38 Відповісти
да она уже такая. обкавказенная и обчечененная. Русского там-одно название
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11.10.2020 21:41 Відповісти
ЯзЫкъ. Русскаязичьний це і є русскій.
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11.10.2020 21:45 Відповісти
чечены неплохо говорят по русски. Иногда лучше русских.
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11.10.2020 21:50 Відповісти
Заборонити чеченам гаваріть па русскі. Заборонити мордвинам гаваріть па русскі...і т.д. і т.п...оце й є дерусифікація Росії. І тоді у Росії не залишиться жодного русскагаварящєва, тобто русскава. Як це так можна заборонити гаваріть па русскі? Це лише українську мову можна русскім в Україні забороняти?
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11.10.2020 22:05 Відповісти
Слишком большое значение придаешь языку. Оно конечно большое. Но если ждать дерусификации-Луй просидит до смерти
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11.10.2020 22:24 Відповісти
мова - це зброя народу, що виборює власні свободу та гідність
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11.10.2020 22:29 Відповісти
Ждать????
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11.10.2020 22:30 Відповісти
А хоча б прибрати з білоруської мови літери Э ти Ы не пробували? "Слишком большое значение придаешь языку" каже російськомовний...
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11.10.2020 22:34 Відповісти
і ви от теж "па рузькі" пишете, мене це бентежить, мабуть білоруси - це вже просто такі, що були колісь, а зараз їх нащадки розмовляють не руською, а "російською" мовою.
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11.10.2020 22:25 Відповісти
мусоров на протестах уже больше, чем протестующих...если их можно назвать протестующими.
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11.10.2020 21:41 Відповісти
Как легко оказывается управлять мнением гордых украинцев. Показал одно фото и мнение уже сложилось.
Сюда посмотри https://news.tut.by/society/703601.html
отмотай время новости 17:41
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11.10.2020 21:49 Відповісти
Це не ізвестние в масках - це головорізи путіна,того самого,що підпалює Луганщину.
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11.10.2020 21:46 Відповісти
Увы но это наши негодяи. За бесплатную хату, пенсию в 45, сумасшедшие подъемные и зарплату (больше чем в АйТи за "боевые") - найдется немало подлецов. Правда есть мнение что это потомки кацапни, переехавшей сюда после войны и осевшей тут. НКВДшные диды.
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11.10.2020 21:52 Відповісти
...а так в аснавном Рассія ні прі чьом...
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11.10.2020 22:06 Відповісти
Она "причем" с 1793 года. С раздела Речи Посполитой
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11.10.2020 22:26 Відповісти
якщо в інтернеті є їх особисті дані та адреси, чому друзі та родичі постраждалих не палять їх автівки та не б"ють тих покидьків за місцем проживання?
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11.10.2020 22:16 Відповісти
Потому что получат осуждение от своих же вчерашних соратников. Мы же "мирные"
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11.10.2020 22:27 Відповісти
миваснєпанімаєм
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11.10.2020 22:32 Відповісти
мы видим
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11.10.2020 22:53 Відповісти
Вроде рядом страна, а совсем другие люди, отоичаются как ми от Польши.
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11.10.2020 22:04 Відповісти
Чисто европейский разгон.
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11.10.2020 22:23 Відповісти
2000 мусоров разгромили 100 тысяч демонстрантов такое только в Беларуси возможно.
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11.10.2020 22:27 Відповісти
Никто и не собирался громить мусоров.
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11.10.2020 22:31 Відповісти
Сопротивляться задержаниям надо!
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11.10.2020 22:44 Відповісти
Надо. Но всем вместе. А у нас по прежнему идут свергать власть держа в уме законы этой же власти)). А по ним фигура мента-сакральна)
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11.10.2020 22:54 Відповісти
Просто никто драться не хочет. Зимовский о том.

«Лукашенко неспособен силовым образом подавить протесты. А у оппозиционеров не хватает силы захватить власть. Грубо говоря, захватить дворец. Никто не хочет за эту власть драться, рискнуть чем-нибудь. Лукашенко власть удерживает по факту, поэтому у него степень риска и угроз меньше. Нет необходимости кровью подавлять несуществующий активный протест», - пояснил политолог. Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии и Киргизии Зимовский не видит сейчас сил, которые могли бы сдвинуть баланс в ту или другую сторону. «Генералитет полиции и армии не перейдет на сторону оппозиции. Запад показал своими санкциями, что этих людей ждет, по крайней мере, серьезное преследование, вплоть до уголовного. На них начнут охотиться, если они потеряют властные рычаги. Что касается оппозиции, я думаю, что нерешительность сохранится. Наверное, к счастью для Белоруссии, ядро оппозиции оказалось не столь мощным, как ожидалось в начале. Активность сосредоточена только в Минске и областных центрах. Ядро можно оценить как 200 тысяч оппозиционеров. Они эту ситуацию качают. Но можно сказать, что это ядро существовало всегда, все время пребывания Лукашенко у власти», - объяснил собеседник НСН.
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11.10.2020 22:58 Відповісти
Белорусы пытаются драться, уже третий месяц, но нет агрессии как у украинцев, киргизов. Чтобы бусики мусорские заполыхали, десятки 'силовиков' валялись с пробитыми черепами и переломанными позвоночниками. Применение водомётов против 100тысячной толпы вообще беспредел, редко где на такое решились бы, бесить людей.
Вынужден признать, белорусские мусчины самые сцыкливые в Европе так точно. Я наверное в том числе.
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11.10.2020 22:25 Відповісти
Не надо фальшивых покаяний! Я абсолютно убежден в том, что на сегодня мы имеем дело с режимом, по кровожадности не имеющему аналогов в мире. Разве что КНДР. И смелые французские или Киргизские мужчины только от того смелы, что знают что по ним не будут стрелять боевыми, и если поймают-не посадят на дубину в СИЗО. А мы имеем дело с абсолютно беспредельным шизоидом. Плюс Путло под боком со своими абреками.
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11.10.2020 22:30 Відповісти
це мабуть шлях попа Гапона, був такий собі мироносець в хрюцькій імперії, та не можу казати зараз, що історія його виправдала
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11.10.2020 22:38 Відповісти
не понял к чему ты. поясни
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11.10.2020 22:40 Відповісти
я про мирні заходи, коли вже час гасити бєспрєдєльно кровожерливого
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11.10.2020 22:42 Відповісти
Европейцы-большие законники. Они не признают власть, которая пришла к управлению в результате переворота. Даже против диктатора. Они конечно выразят поддержку и всё такое..но всерьез такую власть не воспримут. Им надо или выборы или добровольный уход узурпатора. Да, звучит по дурацки но они такие. А иначе тут быстро приберет все к рукам Путлер как в Армении
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11.10.2020 22:45 Відповісти
це тільки моя власна думка, і я вас ні до чого не закликаю, бо здебільшого це ваша справа, справа білорусів, і як казали колись люди з розумом "кожен народ має ту владу, що заслуговує"
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11.10.2020 22:46 Відповісти
Ты прав. Мы пока получаем то что заслужили. Но все же процесс пошел. В отличие от Орды у нас власть больше не Боги
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11.10.2020 22:55 Відповісти
Вся влада від Бога казав Ісус, але він нічого не казав про право народу викидати ту владу на смітник, просто було "віддай Богу богове, а кесарю кесареве", то віддайте вашому кесарю його кесареве - його член у власному роті.
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11.10.2020 23:31 Відповісти
Чувак, начало абсолютно идентичное. Вооруженный газом, резиновыми пулями, светошумовыми гранатами киргизский омон пытался разогнать протестующих. Но те обратили мусоров в позорное бегство, заняли центр Бишкека с правительственными зданиями. Избитые белорусы в автозаках пели песни "я люблю омон". Как они там вообще оказались, в автозаках?
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11.10.2020 22:38 Відповісти
А теперь перечитай то, что я написал выше, "чувак". Не захотели стрелять-потому и не стреляли. Там за 5 лет 4 майдана. Менты не успели срастись и повязаться кровью с теперешней властью. Им похеру на очередного презика. Вот и позволили себя разогнать. А за что им воевать то?
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11.10.2020 22:42 Відповісти
700 пострадавших за ночь киргизов говорит о том что их очень даже активно пытались, но те оказались сильнее духом.

>
6 октября 2020, 14:59

Как минимум 686 человек получили различные травмы во время протестов и стычек с силовиками в Киргизии.
По данным минздрава страны, 164 человека находятся в больнице, из них семеро - в реанимации, передает https://tass.ru/ ТАСС . Ранее сообщалось о смерти одного пострадавшего.
В Бишкеке 5 октября начались протесты против результатов выборов в парламент, в который не прошли оппозиционные партии. Митингующие ворвались в здание мэрии, МВД, а также освободили из-под стражи бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
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11.10.2020 22:50 Відповісти
Ну что это за пострадавшие если всего 1 труп? В Украине 100 человек постреляли. У нас, я уверен, положат тысячи. А у Киргизов 1 труп и то может в толпе задавили. Неее....Это со стороны ментов очень лайтово.
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11.10.2020 22:58 Відповісти
Менты 9 августа не применяли боевых и всё равно разогнали сходку у Стеллы. 1 труп и 700 раненых(!). Резиновыми пулями, гранатами. Ты вообще о чём? Белорусский ОМОН с Балабой крут? Киргизы бы его одной левой положили. Балабу с Карпенковым дубинкой в задницу поимели.
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11.10.2020 23:01 Відповісти
Ага. А Шутов и Тарайковский были убиты пистиком с присоской. Да и я тебе говорю о том что будет если начнется реальная борьба. Пока не было повода. А у Киргизов был но они не стали.
Я не сказал что наши каратели круты. Разрядить магазин по толпе-это не крутость. Но они это сделают
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11.10.2020 23:05 Відповісти
А я сказал, что белорусы не киргизы. Они даже невооруженных мусоров побить не могут. Чтобы проверить потом твою теорию о применении боевого оружия. Такой поворот кстати невыгоден силовикам. Если пулемёт окажется в руках демонстранта, одной очередью скосит 30 омоновцев. Оно им надо?
Трайковского убили, даже Шутова. А ещё 7000 за 3 дня задержали.
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11.10.2020 23:11 Відповісти
Ты не обессудь, но видимо ты совсем молодой человек. Юношеский максимализм так и прет. Не надо прыгать башкой вниз с пятого этажа чтобы понимать чем это кончится. И с нашей мусорней очевидно что будет в случае реального замеса. Будут мочить из БТРов. Да. Мы победим. Но никто не хочет быть в той небесной тысяче.
Я не говорю что надо сглотнуть и терпеть. Но нужна основательная подготовка. В Украине сначала правый сектор созрел а потом уж все остальное
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11.10.2020 23:17 Відповісти
Поэтому над нами смеются. Пропагандист Муковозчик не преминул потроллить.

Обратите внимание: весь мир начал смеяться над нашими змагарышами: «Третий месяц продолжают идти мирные протесты, - регочет над коллегой украинец Таран. - Гуляют, танцуют и веселятся потрясающие белорусы! А свобода завоевывается, а не вытанцовывается», - даже не скрывает приверженец «боевого гопака».

https://www.sb.by/articles/pora-tebe-kopchenyy-na-lesopoval-ekhat.html
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11.10.2020 23:24 Відповісти
Я тоже смеюсь с Муковозчика. Так ему и передай. И еще неизвестно кто быстрее в ЕС войдет. Вспомнишь мои слова.
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11.10.2020 23:26 Відповісти
Не забувайте, що і в киргизів, і в українців це був вже не перший майдан. Скаладається враження, що чим більше було майданів, тим швидше вирішується головне питання будь якої революції - питання про владу. То білоруси набувають тільки перший досвід та роблять перші кроки на тому шляху.
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11.10.2020 23:43 Відповісти
Какая разница какой по счёту майдан. Запустил камень в голову омоновцу, обездвижил его, продвинулся вперёд. Но белорусы в основном бегают от милиции, редко станут в пассивную сцепку. На прошлых выходных вся оппозиция праздновала победу - повреждение водомёта! Сегодня вот снова обдали.
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12.10.2020 00:07 Відповісти
запустил камень в голову это уголовное преступление . тогда надо быть готовым умереть на улице ибо все равно умрешь в тюрьме но будешь долго мучиться . Готов к этому ?
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12.10.2020 19:13 Відповісти
Киргизы же пошли на это. Белорусы сильно не рискуют!
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12.10.2020 19:20 Відповісти
Киргизы дрались за деньги проплаченные кланом арестованного президента . Беларусы митингуют из-за фальсификации выборов противостоят не только лукашенко , но и путину .
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12.10.2020 19:34 Відповісти
какие деньги. в ночь после выборов вышли на протесты. 700 получили травмы в стычках с силовиками. у тебя логика она как у ученика начальной школы.
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12.10.2020 19:54 Відповісти
Киргизов уже усмирили . Посадили арестовали кого надо . Там проплаченнные бывшим президентом пытались его освободить . восточная борьба кланов . Все в Киргизии вернулось в прежнее русло. Не надо сравнивать Беларусь и Киргизию . Сравнивай Беларусь и Польшу или Литву . Киргизию с Украиной рqможешь сравнить .
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12.10.2020 19:11 Відповісти
Что мне надо, не тебе решать. Бишкек и Минск где разница. В ночь после выборов киргизы разогнали местный омон, заняли правительственные здания. Итоги парламентских выборов отменены и далее список изменений. Суть они добились, белорусы вообще ничего. Все лидеры сидят.
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12.10.2020 19:24 Відповісти
в этих митингах у беларусов лидеров нет . поэтому лукадрищ задавить митинги не может , а пересажал уже всех кого можно было назвать лидером .
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12.10.2020 19:31 Відповісти
не уверен, что логика правильная. сегодня вот бабушки на протест пошли. против них газ и светошумовые гранаты фашисты применили!
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12.10.2020 19:51 Відповісти
Ничего киргизы не добились . Новости почитай . Вернули на место арестованного президента . Выгнали из захваченных зданий митингующих .
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12.10.2020 19:33 Відповісти
Результаты выборов сразу отменили. То о чём так мечтают и не могут добиться в Минске.

Центризбирком Киргизии признал недействительными результаты парламентских выборов в республике на фоне начавшихся в стране акций протеста.
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12.10.2020 19:50 Відповісти
Получается, что вы просто не видели настоящих мужчин и кровавых режимов.

https://www.youtube.com/watch?v=5gRAOzgeTX4
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12.10.2020 14:03 Відповісти
Бо нема національної ідеї. А може, що й ніколи не було.
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11.10.2020 22:36 Відповісти
як прапор є і мова ще не вмерла, національна ідея теж існує поки ще
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11.10.2020 22:40 Відповісти
идея была и есть . но московский режим планомерно вырезал все национальные кадры во все времена - два миллиона после ленинской революции . беларусов меньше 10 миллионов , у вас было 50 и кроме Западной Украины москва вам насадила непроходимый совок повсюду .
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12.10.2020 19:17 Відповісти
У нас тоже "не было агрессии" 3 месяца. Ещё удивлялся: доколе можно с фонариками плясать 24/7??? Пока твари людей убивать/калечить твари не начали... Но ваши же изначально открестились- мол, у нас не так, как на Майдане. Так что продолжайте пить чаёк и дарить катам цветуёчки.
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12.10.2020 04:37 Відповісти
В Беларуси уже похолодало. Мусора загоняют и пиз#дят этих барашков не только ради удовольствия, но и просто чтобы согреться
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11.10.2020 22:58 Відповісти
Такие слова не способствуют симпатиям к Украине. Даже касяпы не все себе такое позволяют.
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11.10.2020 23:03 Відповісти
Ви що, друже, перший раз бачите тут різних недоумків, чи кремлєботів, що так болісно реагуєте на цей дуже невдалий якби жарт?
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11.10.2020 23:48 Відповісти
Ваши бы несимпатии к Украине да на ваших ОМОНовцев, тогда и симпатии к беларуской "революции" были без кавычек. Удачи в песнопениях.
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11.10.2020 23:54 Відповісти
а как можно относиться к мазохистам которые не способны себя защитить ??? ...лохи вы не иначе ...
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11.10.2020 23:55 Відповісти
Свои "симпатии" к "майдаунам" вы давно уже продемонстрировали. Так что не ждите и от нас ничего другого.
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12.10.2020 04:40 Відповісти
Надо еще громче петь,еще больше плакатов и цветов для ментов...Может пора уже прекращать эту пародию на революцию?
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11.10.2020 23:46 Відповісти
Оно работает, не так эффективно, как если занять административные здания. Благодаря протестам весь мир узнал, что выборы сфальсифицированы. Лукашенко и его окружение нелегитимны, под санкциями.
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12.10.2020 00:09 Відповісти
Лукашенка от этого как-то страдает? Если мне не изменяет память, он уже был под санкциями. Не один год. До нашего Майдана. Сейчас ему главное- удержать власть, в которую он вцепился мёртвой хваткой. А то, что Беларусь будет за железным занавесом- переживёт. Если что, Пыня поможет.
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12.10.2020 04:28 Відповісти
Сейчас ситуация для Луки хуже. Раньше за ним негласно признавали поддержку большинством населения. Теперь однозначно узурпатор. Даже Путин напомнил о конституционной реформе. Поездка к задержанным в СИЗО не от хорошей жизни, обстоятельства таки прижимают.

https://www.currenttime.tv/a/belarus-rally-lukashenko/30887438.html

- Первый вопрос мой будет по поводу визита Лукашенко в СИЗО, поскольку мы только что показали его разговор с арестованными лидерами оппозиции. Есть ли у вас понимание - что это было такое?
- Я думаю, что первое, о чем свидетельствует вчерашний визит Лукашенко в СИЗО КГБ, - это то, что власть на самом деле проявляет слабость. Власть не чувствует себя достаточно уверенно, чтобы продолжать гнуть только линию террора, только линию репрессий. На мой взгляд, это беспрецедентное решение - поехать и провести этот разговор с политзаключенными в СИЗО КГБ. Это такая попытка Лукашенко разделить протест, условно говоря, на радикалов и умеренных. То есть договориться с частью оппозиции, с частью протестующих, скормить им некую псевдоуступку вроде такого диалога, который он продемонстрировал в СИЗО КГБ, как он абсурдно бы ни выглядел. И таким образом пацифицировать эту часть протестующих, эту часть оппозиции. А с теми, кто будет продолжать выходить на улицу, будут вести себя так, как сейчас, собственно, ведут себя силовики - это применение спецсредств и такая показательная жестокость. Я думаю, именно то, что это происходит именно в связке суббота-воскресенье, именно такое поведение властей демонстрирует то, что это попытка разделить протест на тех, кто согласится на эти псевдоуступки, и тех, кто будет продолжать выходить, и против них можно будет использовать максимально жестокие методы.
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12.10.2020 07:41 Відповісти
Те вялые белорусы. Пора уже демонстрантам проявлять силу. Их мочат, а они не дергаются
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12.10.2020 00:33 Відповісти
Та какие демонстранты... я - в шоке от самозванцев . Разыгрываются хотелки о пропутинском холуе-президенте. Одни за него, другие за нюю, а воз и ныне там, полюбос.
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12.10.2020 01:03 Відповісти
наглядная иллюстрация. протестующих раз в 20 больше силовиков с водомётом. можно же толпой растоптать. кое-где так бы и поступили.

У Білорусі проти учасників протестів застосували водомети і світло-шумові гранати, людей жорстко затримують і б'ють кийками - Цензор.НЕТ 9828
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12.10.2020 07:46 Відповісти
Смотрю я на эти кадры и вспоминаю слова одного из расейских либералов (уже не помню кого точно). Не гарантирую точность цитаты, но суть такова: украинцы не довольны своей жизнью, хотят быстрых перемен, райской жизни и т.д. Только они не понимают одного: того, что они УЖЕ в раю.

Берегите нашу свободу, соотечественники!
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12.10.2020 04:23 Відповісти
но храбрые белорусы все выходят хз зачем и с какой целью.
продолжают дарить мусорам цветы, шарики, поют песни и пьют чай возле подъездов.
что по-вашему должно произойти? лука, кгб, мусора, омон вас должны бояться после этого?
хз что с вами не так?
свобода не дарится
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12.10.2020 11:35 Відповісти
Это,что, белоруссы за Тихановскую так протесты держат.?.Она же с Лукой тож яйцо,только в профиль..
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12.10.2020 14:05 Відповісти
Ситуация требует гибкости - пора беларусам начать изучение истории территорий совместного проживания народов, в частности, почитать следующее:
1) "Книга памяти и скорби" (1900..1910 г.), 1...10 том;
2)труды Б.В.Савинкова:
"Записки террориста", "Конь бледный", "Конь вороной" и т.д.
Возможно, эти знания пригодятся в борьбе с Мудищевым и в наше время
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12.10.2020 14:55 Відповісти
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