У Білорусі проти учасників протестів застосували водомети і світло-шумові гранати, людей жорстко затримують і б'ють кийками. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Дев'яту неділю поспіль в Білорусі відбуваються багатотисячні вуличні акції протесту. Сьогоднішня акція в Мінську відбувалася під назвою "Марш гордості". Під час розгону мітингувальників силовики застосували світло-шумові гранати, сльозогінний газ, водомети, стріляли в повітря, били людей кийками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Мирний протест почався жорстокими затриманнями в районі стели на проспекті Переможців.
Частина затриманих учасників акції була з пробитими головами.
У центрі Мінська силовики розганяють протестувальників водометами з фарбованою водою.
Як повідомляє правозахисний центр "Вясна", силовики затримали 184 осіб під час акції "Марш честі".
У цей список потрапили не тільки безпосередні учасники демонстрацій в Мінську та інших містах, а й кілька десятків журналістів білоруських і зарубіжних ЗМІ. Правозахисники заявляють, що остаточна кількість буде набагато більшою - жорстокі затримання з побиттям на центральних вулицях і у дворах тривають у всьому Мінську.
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Я не призываю к радикальным действиям, но у вас какой-то отморозок, начальник минского ОМОНа, что ли, который стекла в кафе дубинкой бил, ходит спокойно по улицам без маски и бьет людей! Да вы его хоть яйцами закидайте, авто разукрасьте в цвета флага - хоть что-нибудь сделайте! У нас бы давно авто сожгли, а его самого избили как минимум. Нельзя быть терпилами!
Сюда посмотри https://news.tut.by/society/703601.html
отмотай время новости 17:41
«Лукашенко неспособен силовым образом подавить протесты. А у оппозиционеров не хватает силы захватить власть. Грубо говоря, захватить дворец. Никто не хочет за эту власть драться, рискнуть чем-нибудь. Лукашенко власть удерживает по факту, поэтому у него степень риска и угроз меньше. Нет необходимости кровью подавлять несуществующий активный протест», - пояснил политолог. Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии и Киргизии Зимовский не видит сейчас сил, которые могли бы сдвинуть баланс в ту или другую сторону. «Генералитет полиции и армии не перейдет на сторону оппозиции. Запад показал своими санкциями, что этих людей ждет, по крайней мере, серьезное преследование, вплоть до уголовного. На них начнут охотиться, если они потеряют властные рычаги. Что касается оппозиции, я думаю, что нерешительность сохранится. Наверное, к счастью для Белоруссии, ядро оппозиции оказалось не столь мощным, как ожидалось в начале. Активность сосредоточена только в Минске и областных центрах. Ядро можно оценить как 200 тысяч оппозиционеров. Они эту ситуацию качают. Но можно сказать, что это ядро существовало всегда, все время пребывания Лукашенко у власти», - объяснил собеседник НСН.
Вынужден признать, белорусские мусчины самые сцыкливые в Европе так точно. Я наверное в том числе.
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6 октября 2020, 14:59
Как минимум 686 человек получили различные травмы во время протестов и стычек с силовиками в Киргизии.
По данным минздрава страны, 164 человека находятся в больнице, из них семеро - в реанимации, передает https://tass.ru/ ТАСС . Ранее сообщалось о смерти одного пострадавшего.
В Бишкеке 5 октября начались протесты против результатов выборов в парламент, в который не прошли оппозиционные партии. Митингующие ворвались в здание мэрии, МВД, а также освободили из-под стражи бывшего президента Алмазбека Атамбаева.
Я не сказал что наши каратели круты. Разрядить магазин по толпе-это не крутость. Но они это сделают
Трайковского убили, даже Шутова. А ещё 7000 за 3 дня задержали.
Я не говорю что надо сглотнуть и терпеть. Но нужна основательная подготовка. В Украине сначала правый сектор созрел а потом уж все остальное
Обратите внимание: весь мир начал смеяться над нашими змагарышами: «Третий месяц продолжают идти мирные протесты, - регочет над коллегой украинец Таран. - Гуляют, танцуют и веселятся потрясающие белорусы! А свобода завоевывается, а не вытанцовывается», - даже не скрывает приверженец «боевого гопака».
https://www.sb.by/articles/pora-tebe-kopchenyy-na-lesopoval-ekhat.html
Центризбирком Киргизии признал недействительными результаты парламентских выборов в республике на фоне начавшихся в стране акций протеста.
https://www.youtube.com/watch?v=5gRAOzgeTX4
https://www.currenttime.tv/a/belarus-rally-lukashenko/30887438.html
- Первый вопрос мой будет по поводу визита Лукашенко в СИЗО, поскольку мы только что показали его разговор с арестованными лидерами оппозиции. Есть ли у вас понимание - что это было такое?
- Я думаю, что первое, о чем свидетельствует вчерашний визит Лукашенко в СИЗО КГБ, - это то, что власть на самом деле проявляет слабость. Власть не чувствует себя достаточно уверенно, чтобы продолжать гнуть только линию террора, только линию репрессий. На мой взгляд, это беспрецедентное решение - поехать и провести этот разговор с политзаключенными в СИЗО КГБ. Это такая попытка Лукашенко разделить протест, условно говоря, на радикалов и умеренных. То есть договориться с частью оппозиции, с частью протестующих, скормить им некую псевдоуступку вроде такого диалога, который он продемонстрировал в СИЗО КГБ, как он абсурдно бы ни выглядел. И таким образом пацифицировать эту часть протестующих, эту часть оппозиции. А с теми, кто будет продолжать выходить на улицу, будут вести себя так, как сейчас, собственно, ведут себя силовики - это применение спецсредств и такая показательная жестокость. Я думаю, именно то, что это происходит именно в связке суббота-воскресенье, именно такое поведение властей демонстрирует то, что это попытка разделить протест на тех, кто согласится на эти псевдоуступки, и тех, кто будет продолжать выходить, и против них можно будет использовать максимально жестокие методы.
Берегите нашу свободу, соотечественники!
продолжают дарить мусорам цветы, шарики, поют песни и пьют чай возле подъездов.
что по-вашему должно произойти? лука, кгб, мусора, омон вас должны бояться после этого?
хз что с вами не так?
свобода не дарится
1) "Книга памяти и скорби" (1900..1910 г.), 1...10 том;
2)труды Б.В.Савинкова:
"Записки террориста", "Конь бледный", "Конь вороной" и т.д.
Возможно, эти знания пригодятся в борьбе с Мудищевым и в наше время