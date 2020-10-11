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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Професор Корсунов про ситуацію в лікарні, що займається пацієнтіами з СOVID-19: Черга швидких із "синіми" хворими. Кисневі системи перевантажені. Такої біди я ще не бачив. ФОТОрепортаж

Кисневі системи в лікарнях перевантажені, бочки і магістралі покриті льодом. Перші морози можуть призвести до замерзання магістралей і припинення подачі кисню.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав лікар, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії в Харківській медицинській академії післядипломної освіти Володимир Корсунов, передаєт Цензор.НЕТ.

"Всім тим, хто не вірить в ковід, маски, соціальну дистанцію та українській владі присвячується...

ХРОНІКИ ОКІЛ - КОВІДНОЇ ЛІКАРНІ, ЯКА ЛІКУЄ ХВОРИХ З КВІТНЯ 2020 РОКУ

П'ятниця ранок, за добу 8 померлих, хворих на ШВЛ 26. В реанімації лише 12 ліжок...

Субота. Черга швидких з "синіми " хворими. Відкрили третій поверх дитячої інфекційної лікарні для того, щоб забезпечити їх киснем. Ставимо п'ятнадцятий апарат ШВЛ поза межами реанімації...

Неділя. Хворих у лікарні понад 300. В реанімації як завжди 12. Поза межами реанімації 15 хворих на ШВЛ, одна з них заінтубована на панцирному ліжку прямо у палаті після годинної реанімації - жінці лише 39 років...Ще одна тромбоемболія легеневої артерії в реанімації, 63 роки, врятували, на трубі та ШВЛ, на ранок опритомніла.

Кисневі системи перевантажені, бочки та магістралі вкриті льодом, хоча на вулиці ще тепло. Перші морози можуть призвести до замерзання магістралей та припинення подачи кисню. Господь подбав про нас теплим жовтнем, але ми цим не скористалися...

За свій вік у медицині (з 1984 року) та роботу у реанімації з 1991 року такої біди я ще не бачив.

Зима близько, ніч темна та повна жахів..." - розповів медик.

Також читайте: Глава МВС Молдови Войку вдруге захворів на COVID-19: його госпіталізували в реанімацію

Професор Корсунов про ситуацію в лікарні, що займається пацієнтіами з СOVID-19: Черга швидких із синіми хворими. Кисневі системи перевантажені. Такої біди я ще не бачив 01
Професор Корсунов про ситуацію в лікарні, що займається пацієнтіами з СOVID-19: Черга швидких із синіми хворими. Кисневі системи перевантажені. Такої біди я ще не бачив 02
Професор Корсунов про ситуацію в лікарні, що займається пацієнтіами з СOVID-19: Черга швидких із синіми хворими. Кисневі системи перевантажені. Такої біди я ще не бачив 03
Професор Корсунов про ситуацію в лікарні, що займається пацієнтіами з СOVID-19: Черга швидких із синіми хворими. Кисневі системи перевантажені. Такої біди я ще не бачив 04

лікарня (1367) карантин (18172) Харків (5740) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+40
а зебики только на совещание собрались...
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11.10.2020 21:06 Відповісти
+33
Ви всьо врьотє, нєт нікакова віруса, маскі нє нужни,ета загавар сіоністав, ета абичний орві, врачам даплачівают за лєвий діагназ, умірают ат другіх балєзнєй
))))))
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11.10.2020 21:09 Відповісти
+31
Они выборы обсуждают, а не карантин...
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11.10.2020 21:13 Відповісти
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До чого тут швидкість ?
В окремих країнах вдарені вимагають носити ганчірки на обличчі і на вулиці, інакше - штраф.
Тут наводили приклади.

У нас закрили Ботанічний Сад (площа 75 гектарів), бо там же - суцільний натовп і повітря застояне - розсадник вірусу, не інакше.

Я не збираюся ні в чому переконувати тих, хто =вірить= у все, що йому кажуть. Навіть коли ці всі =рекомендації= суперечать одна одній. Бо от манікюрні салони і перукарні у нас працюють. На відміну від БотСаду, музеїв та ресторанів. + Школи та дитсадки.

Я нікуди не поспішаю. І те, про що пишу вже кілька місяців (хто медіатизував і політизував вірус, який безумовно є, але не настільки страшний і смертельний, яким його представляють і який не вимагав і не вимагає вирубання економіки, доведення людей до зубожіння, знищення бізнесів, руйнування освіти, соціальних зв*язків і умертвлення людей, які хворіють на інші хвороби, позбавленням їх мед.допомоги) - потім вийде на поверхню. Вже починає потроху.
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11.10.2020 21:49 Відповісти
Якщо той вірус "не настільки страшний і смертельний", то може поволонтерите у вільний час в інфекційному відділенні?
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11.10.2020 21:52 Відповісти
Ясно. Злив зараховано.
Більше не турбую.
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11.10.2020 21:54 Відповісти
Самі собі зараховуєте?
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11.10.2020 21:59 Відповісти
Бувайте.
Я в такі примітивні ігри не граю.
Обмін думками і аргументами приймаю.
А таке примітивне з*їжджання, до якого Ви вдалися - ні.
Бай.
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11.10.2020 22:09 Відповісти
Обіцяли ж "не турбувати"... Не хворійте.
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11.10.2020 22:19 Відповісти
Бачите, шановна, я трохи в темі, бо неодноразово писав, що серед моїх родичів найближчих - троє лікарів, а серед трохи дальших - ще троє. Тому хочу Вам повідомити, що цей лікар вочевидь був посланий зі своїми і нашими проблемами своїм начальством, яке тупо виконує вквюазівки зеленої влади замовчуяати масштаби проблеми перед виборами. Знаю достовірно, що головні лікарі лікарень розписалися за те, що не будуть поголовно і масово діагностувати КОВІД, особливо у медиків, бо нема чим платити компенсацію. Саме тому лікарі, які ще не забули клятву лікаря (клятву Гіппократа випускники медінститутів насправді не дають), змушені звертатися до громадськості. Зверніть увагу на заплутані заяви посадовців: то ліжко фонд заповнений на 50 відсотків (Степанов), то на 70 (Кличко), то лікарні переповнені (безпосередньо лікарі). От такі справи. Одне тішить, шющо я і мої рідні майже всі перехворіли. І знаю по собі, бо контактував з хворими, що після цього заразитися шансів у мене дуже мало. Ще є антитіла. Правда, не відомо, чи надовго.
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11.10.2020 21:42 Відповісти
Шановний пане Ростиславе, я відповіла вище: чи він про то повідомив ?
А припускати за нього я не збираюся: чи його послали, чи він взагалі про це говорив.
Якби казав - то, напевне, написав би.
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11.10.2020 21:51 Відповісти
Ви визначіться, будь ласка,
або "припускати за нього я не збираюся",
або "напевне, написав би"
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11.10.2020 22:02 Відповісти
Тму я ще раз говорю - лікарі звертаються напряму до громадськості, бо їхнє начальство їх не хоче чути. Щодо того, що він щось там написав би про своє начальство, то вибачте, але у тому середовищі так не прийнято. Це все-таки не Канада.
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11.10.2020 22:09 Відповісти
Вибачте, я теж таке не приймаю.
І розцінюю його постик як дуже не професійний.
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11.10.2020 22:12 Відповісти
Жаль, що Ви відірвані від українських реалій. 😟
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11.10.2020 23:17 Відповісти
ростик, ви пишите муйню. В яких лікарнях такі прикази? Ви щось плутаєте. медпрацівників перевіряють кожного місяця. якщо температура - за три доби.
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11.10.2020 22:49 Відповісти
Мій сусід, через три будинки, лікар-терапевт захворів на КОВІД у червні. Міг його підхопили лише у лікарні. Перед самою смертю виписали додому з іншим діагнозом. Помер, коли занесли на ногах до хати. Привезли швидкою, з апаратом штучного дихання. Сім'я не може довести, що помер від коронавірусу. Виплат не дали до сих пір. Моя рідна сестра, лікар-терапевт, захворіла на роботі, бо контактувала з двома хворими медсестрами. Томографія показала двостороннє запалення легень вірусного походження з ураженням 20 відсотків. За три дні до того на роботі тест ІФА (М) показав негативний результат. Але через томограі змушені були їй зробити безкоштовний тест ПЛР у державній лабораторії через поліклініку. Результат їй видали на руки, завірений не лабораторією, а поліклінік, на бланку поліклініки, підписаний лікарем поліклініки. І тест був негативний. А їй ставало все гірше. І на 9 день їй закрили лікарняний!!! Це при двосторонньої запаленні. Тоді вона зробила за свої гроші тест ІФА у приватній лабораторії. Вгадайте, що він показав? А показав наявність антитіл у 6, 5 рази більшу від норми! І їй її ж колеги кажуть, а як ви хотіли? До виборів ніхто вам КОВІД не діагностує - негласна команда. Ось так.
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11.10.2020 23:32 Відповісти
Ураження 20% лікуєтся! У нас є виліковані випадки уражень більш 70% легень у пацієнтів похилого віку.
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12.10.2020 10:57 Відповісти
Звичайно, що лікується. Але це є пневмонія. Яку потрібно лікувати не менше 19 днів. А не посилати на роботу.
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12.10.2020 11:02 Відповісти
А Земля КВАДРАТНА на 100%
Професор Корсунов про ситуацію в лікарні, що займається пацієнтіами з СOVID-19: Черга швидких із "синіми" хворими. Кисневі системи перевантажені. Такої біди я ще не бачив - Цензор.НЕТ 7199
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11.10.2020 21:40 Відповісти
"Глас вопиющего в пустыне!!!"
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11.10.2020 21:43 Відповісти
Якщо подати більше кисню.людина труп.Щось не віриться,що в нас від таких дій не помирали.
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11.10.2020 21:33 Відповісти
"Всем тем, кто не верит в ковид, маски, социальную дистанцию ​​и украинской власти посвящается Источник: https://censor.net/ru/p3224243

Українській владі?
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11.10.2020 21:34 Відповісти
Врач Корсунов о ситуации в больнице, лечащей пациентов с СOVID-19: Очередь скорых с "синими" больными. Кислородные системы перегружены. Такой беды я еще не видел - Цензор.НЕТ 6897
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11.10.2020 21:35 Відповісти
Так ось коли насправді з"явився коронавірус!.. Киргуду! Бамбарабія!
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12.10.2020 07:16 Відповісти
Ситуация не выходит а похоже уже ВЫШЛА ИЗ ПОД КОНТРОЛЯ и теперь спасение утопающих ,видимо дело самих утопающих .
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11.10.2020 21:35 Відповісти
А у гепы с ярославским все хорошо... Дойдет ли хоть что-то до "мозга" харьковского быдла?..
Выборы покажут, что не дойдет, запомните этот пост.
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11.10.2020 21:35 Відповісти
А как концерт Поляковой,все сходили? Шльопали шльопки ,да ?
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11.10.2020 21:36 Відповісти
Так Полякова. хоч бабла пригребла, "Шаріте"?..
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12.10.2020 07:19 Відповісти
Это фото германской клиники Шарите?
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11.10.2020 21:38 Відповісти
В прошлом октябре вернулся я из США -- НЙ, Флорида и прочие Багамы... ...через две недели стало мне плохеть, как никогда -- а я никогда гриппом не болел, даже не знаю, что это такое? Не знал.
Две недели колбасило люто, аж больничку взял... -- на парцетомоле выполз в итоге.
...подозреваю, что я был одним из первых переносчиков "Короны" -- судя по симптоматике и самочувствию.

Но тогда ж ещё никто ничего не знал.

Берегите себя!
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11.10.2020 21:41 Відповісти
В октябре - вряд ли это был ковид-19. Но осенью-зимой практически незамеченной прошла вспышка MERS-CoV, который, кстати, практически нигде лабораторно не диагностировался, а все больные шли под общим названием ОРВИ.
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11.10.2020 22:30 Відповісти
Несмотря на уважение к врачу, не ставлю под сомнение наличие ковид и угрозу, украинской текущей власти я не верю.
Как и в их дороги.
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11.10.2020 21:42 Відповісти
Порох ещё в АПРЕЛЕ закупал в больницы аппараты ИВЛ.
А Зе-наркоман только СОБИАЕТСЯ покупать их в НОЯБРЕ.
Вот и "вся разница".
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11.10.2020 21:46 Відповісти
Вам за в вранье платят, или Вы энтузиаст?
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11.10.2020 22:20 Відповісти
На сайті чи то "ЗН" чи то "ЛБ" є інтерв"ю керівниці Олександрівської лікарні,де вона підтверджує що на ШВЛ,помирає 70-80% хворих.
Так що правда.
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12.10.2020 07:23 Відповісти
Вполне возможно, что в апреле так и было.
Вот новость за июнь
https://www.bbc.com/ukrainian/features-53108737 З'ясувалося, що для пацієнтів на ШВЛ ризик летального наслідку при лікуванні дексаметазоном знижувався з 40 до 28%, а для пацієнтів на ЕКМО - з 25 до 20%. Керівник групи дослідників з Оксфордського університету, професор Пітер Хорб каже, що дексаметазон показав високу ефективність: "Поки це єдиний препарат, який допоміг значно знизити ризик смерті. Це великий прорив".
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12.10.2020 10:16 Відповісти
В Америці, можливо й так, а Україні навряд чи що змінилось.
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12.10.2020 11:41 Відповісти
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051570-moz-vnis-deksametazon-u-protokol-likuvanna-covid19.html Робоча група при Міністерстві охорони здоров'я внесла дексаметазон в протокол лікування COVID-19.
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051570-moz-vnis-deksametazon-u-protokol-likuvanna-covid19.html Про це на брифінгу 25 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу. "Відбулося засідання робочої групи з провідними фахівцями щодо оновлення стандартів надання меддопомоги при COVID-19. В тому числі було розглянуто питання щодо внесення (в протокол лікування COVID-19 - ред.) додаткових лікарських засобів, тобто розширення цього протоколу, яке ґрунтується на нашому досвіді, клінічних випробуваннях та на досвіді інших країн, наприклад, було прийнято рішення щодо внесення такого препарату, як дексаметазон", - сказав Степанов.
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12.10.2020 12:06 Відповісти
а одноразовые маски только вредят....
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11.10.2020 22:21 Відповісти
Ты лжец и тыпил.
1. Не 85%, а меньше, где-то 60-70%
2. На ИВЛ ложат тех, кто БЕЗ ИВЛ точно ПОМРЕТ.
...
То есть НЕ "на ивл умирает 60-70%", а "ИВЛ спасает 30-40% тех, кто точно бы умер без ИВЛ"!
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11.10.2020 22:55 Відповісти
Кацап - убейся об стенку! Своей пустой маковкой.
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12.10.2020 00:30 Відповісти
Да Вы неуч, да еще и кровожадный. Эвтаназия по определению может быть только добровольной.
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12.10.2020 12:20 Відповісти
300 человек в больнице на весь полуторамиллионный Харьков. А врач уже паникует. Во время вспышек гриппа и больше бывает.
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11.10.2020 21:46 Відповісти
ты/вы не путаете кое что,с кое чем??грипп есть вакцина,есть лекарства устоявшаяся методика лечения!! а эта зараза никем и никак ещё не обследована и никто не знает как к ней подступиться соответственно вакцины нет,лекарств нет методики лечения тож нет!!по факту лечат в слепую и на ощупь чисто интуитивно.так что чувствуете??или таки ощущаете??разницу??все мы тут ,,герои" так как никого пока не коснулось(желаю всем чтоб и в дальнейшем всё было благополучно)но как известно пути господни неисповедимы!!думаю таки думать и писать надо более взвешенно.
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11.10.2020 22:12 Відповісти
Потому что население Украины сокращается. Но уменьшилась не смертность, а число смертей. И такое понижение каждый год весьма давно. Я Вам это уже раза три объяснял. Не устали под дурачка косить?
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11.10.2020 23:55 Відповісти
Вы последовательно и навязчиво городите херню, выгодную врагам Украины.
За время последней вспышки легочной чумы в Индии умерло 56 человек. Считаете, легочную чуму неопасным заболеванием?
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12.10.2020 00:20 Відповісти
Пора вже на допомогу медиками відправляти волонтерів, з числа тих, що карантину не бояться і на віруси чхать хотіли. Словаччина, наприклад, медиків вже мобілізувала, а "звичайних" резервістів спрямовує на підтримку правоохоронців. Є й інші цікаві рішення...
В Індонезії, наприклад, коронапохвігістів відправляють у поміч грабарям - рити могили для жертв "неіснуючої епідемії".
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11.10.2020 22:13 Відповісти
Да ладно! А в Харькове одна больница? А в целом с подозрениями на корону на 5 октября уже было 800 человек. Мало? Так все только начинается. И больше во время вспышек гриппа не бывает.
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11.10.2020 22:13 Відповісти
До тебя немного не доходит. 800 человек - это именно эти оставшиеся "3%", о которых ты говоришь, с двухсторонней пневмонией и кислородной недостаточностью. Легких пациентов в больницах сейчас нет. Кстати, никогда не было информации о 97 процентах легких пациентов, а вот о том, что 15-20 процентам больных нужен кислород - была.
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11.10.2020 23:28 Відповісти
А чего так раньше не переживал о 5-7 миллионов каждый год болеющих гриппом в Украине?
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12.10.2020 00:10 Відповісти
Возможно потому, что из 5-7 миллионов, госпитализация требовалась единицам. Во всем мире от гриппа за год умирало максимум 650 тыс. человек. Сейчас от ковида уже умерло больше миллиона. Сезон только начался. Но до дебилов еще ничего не дошло.
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12.10.2020 00:20 Відповісти
Вранье.
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11.10.2020 23:56 Відповісти
Где деньги covid фонда ?
Авакову на ментов раздали или на ремонте дорог разворовали ?
Покажите отчет куда тратятся средства .
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11.10.2020 21:55 Відповісти
Сразу видно врач писал, такого бреда я ещё не читал))) Точка кипения у кислорода меньше -180 градусов цельсия, даже если на улице будет минус 30, все равно влажность при попадании на трубы и магистрали будет замерзать и образуется то, что видно на фотках. Ну а то что кислород замерзнет, то это вобще без комментариев, нулевые знания химии-физики. made my day)))
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11.10.2020 21:58 Відповісти
Видно коментатора "фахівця"-теплотехніка від медицини... Коли це у балонах возили зріджений кисень? А замерзне не кисень, а волога, що є у тому кисні. І замерзне ВСЕРЕДЕНІ труби. І перекриє ту трубу льодом...
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11.10.2020 22:15 Відповісти
В чистом промышленном кислороде содержание воды околонулевое.
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11.10.2020 22:36 Відповісти
в цистерне жидкий кислород "эксперд", содержание кислорода мединского минимум 99.5%, содержание воды по фармакопее не может превышать 67 ppm, сначала думай те, потом пишите.
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11.10.2020 22:42 Відповісти
Полякову на бисс.
Что бы дошло до самых твердолобых.
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11.10.2020 22:00 Відповісти
Мдааа...... значит кислородные системы перегружены......
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11.10.2020 22:04 Відповісти
я вас разочарую их не перегрузиш (тут проблема в другом)в дойчланде лечат так чтоб пациент выздоравливал и не нуждался в подключении к ИВЛ(в случае если до этого доходит то его уже подключают для того чтоб успел попрощаться с близкими)в украине всё до наоборот,не лечат а тупо стараются посадить на ИВЛ и ждут чуда(либо как вариант получить ,,вознаграждение"за дорогую услугу)отсюда и нехватка аппаратов и всякого рода ,,перегрузы"(может и не прав но примерно как то так +/-)
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11.10.2020 22:50 Відповісти
Ты путаешь. К ИВЛ подключают редко. А вот кислород нужен большинству больных пневмонией. Полагаю, что у Вас им оборудованы чуть ли не 100% коек, а у нас далеко не так.
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11.10.2020 23:32 Відповісти
Более бредовую статью сложно было найти.
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11.10.2020 22:16 Відповісти
снова подаёте неверную информацию,нигде никто такое не утверждал!!правда в том что:маска вредна если непрерывно носит хронически больной человек (так как из за неё меньше поступает кислорода в кровь плюс повторно возвращаются выдыхаемые газы ,,вуглецю")и рекомендуют при возможности обходиться без неё.а вот относительно здоровых никаких какраз ограничений ношения масок речи не идёт и тем более о каком либо вреде здоровью
.
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11.10.2020 22:21 Відповісти
согласен!!равно как и покойникам!!(тоже маска без надобности) P.S.для ясности чтоб знали на будущее:здоровый человек!!это тот человек который не знает насколько он больной.(вся разница между больным и здоровым)
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11.10.2020 22:55 Відповісти
Статья за март месяц? Свежачок с душком продвигаете?
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11.10.2020 22:27 Відповісти
Ссилка на кацапський сайт - ну дуже авторитетне джерело...
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12.10.2020 00:11 Відповісти
На сьогодні в України біда для всіх одна!
(З коронавірусного фонду не закупили жодного апарату ШВЛ !!!)
Має ця біда такий вигляд
Професор Корсунов про ситуацію в лікарні, що займається пацієнтіами з СOVID-19: Черга швидких із "синіми" хворими. Кисневі системи перевантажені. Такої біди я ще не бачив - Цензор.НЕТ 7585
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11.10.2020 22:13 Відповісти
"Большая стройка" - ноги в тазик с бетоном и с моста Патона к днепровским ракам в гости.

а иначе уже нельзя - повыздыхаем !
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11.10.2020 22:26 Відповісти
думаю не много зеленой мрази доживет до весны. будут вылавливать везде и вешать на фонарных столбах вместо светильников. это всего лишь начало октября и тепло а уже везде жопа. а вот что будет когда начнется слякоть, холода , морозы. мрази зеленые начинайте молится , а то можете не успеть. вешать будут без отпускания грехов .
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11.10.2020 23:06 Відповісти
троляки рашистські радіють: вони навіть ботів з антипрививочників зняли, щоб більшe пропагандоніть про "бeзпeку ковід". Бравісімо! ВАм вдалося надурити 73 відсотки украінців, що цe "видумана хвороба, а маски - рeптілойднe зло". Коли будете харкати кров.ю в переповненому коридорі лікарні та губами кликати мeдсeстру, щоб дала кисeнь, згадайтe цeй пост....
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11.10.2020 23:13 Відповісти
В реанимации только 12 коек...

А почему..?
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11.10.2020 23:23 Відповісти
я тоже это заметил...
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11.10.2020 23:42 Відповісти
в моей душе скребутся кошки - наверно там у них лоток,
наверно он уже заполнен и скоро надо выносить.(с)
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11.10.2020 23:52 Відповісти
Нужно просто перестать чихать а лучше сразу снять про это видосик.
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12.10.2020 01:20 Відповісти
Молодец! Не боится репрессий администрации...
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12.10.2020 12:55 Відповісти
Это просто звиздец!!!

Зато по Украине ездят щебневозы с плакатами рекламы "большой стройки" от Президента Зеленского. Вот только Зеленский деньги на ремонт дорог забрал из фонда борьбы с Ковид-19. А можно было к нынешней беде подготовиться - времени хватало.
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12.10.2020 14:47 Відповісти
А вы Харьковчане упрямо продолжайте хвалить и избирать своих евреев-долбо....**** Кернеса и Допкина М. Довели Харьков и область до ручки эти жиды дебилы-ворюги!!
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12.10.2020 20:38 Відповісти
почему ковида нет в запорожье......
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12.10.2020 21:02 Відповісти
В реанимации только 12 коек..

Вопрос не.. в верю не верю..
Вопрос.. а почему.. когда все знали, что будет наплыв больных.. в реанимации ТОЛЬКО.. 12 коек?? Не 24, Не 124.. а 12!!
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10.11.2020 09:58 Відповісти
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