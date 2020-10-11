Професор Корсунов про ситуацію в лікарні, що займається пацієнтіами з СOVID-19: Черга швидких із "синіми" хворими. Кисневі системи перевантажені. Такої біди я ще не бачив. ФОТОрепортаж
Кисневі системи в лікарнях перевантажені, бочки і магістралі покриті льодом. Перші морози можуть призвести до замерзання магістралей і припинення подачі кисню.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав лікар, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії в Харківській медицинській академії післядипломної освіти Володимир Корсунов, передаєт Цензор.НЕТ.
"Всім тим, хто не вірить в ковід, маски, соціальну дистанцію та українській владі присвячується...
ХРОНІКИ ОКІЛ - КОВІДНОЇ ЛІКАРНІ, ЯКА ЛІКУЄ ХВОРИХ З КВІТНЯ 2020 РОКУ
П'ятниця ранок, за добу 8 померлих, хворих на ШВЛ 26. В реанімації лише 12 ліжок...
Субота. Черга швидких з "синіми " хворими. Відкрили третій поверх дитячої інфекційної лікарні для того, щоб забезпечити їх киснем. Ставимо п'ятнадцятий апарат ШВЛ поза межами реанімації...
Неділя. Хворих у лікарні понад 300. В реанімації як завжди 12. Поза межами реанімації 15 хворих на ШВЛ, одна з них заінтубована на панцирному ліжку прямо у палаті після годинної реанімації - жінці лише 39 років...Ще одна тромбоемболія легеневої артерії в реанімації, 63 роки, врятували, на трубі та ШВЛ, на ранок опритомніла.
Кисневі системи перевантажені, бочки та магістралі вкриті льодом, хоча на вулиці ще тепло. Перші морози можуть призвести до замерзання магістралей та припинення подачи кисню. Господь подбав про нас теплим жовтнем, але ми цим не скористалися...
За свій вік у медицині (з 1984 року) та роботу у реанімації з 1991 року такої біди я ще не бачив.
Зима близько, ніч темна та повна жахів..." - розповів медик.
Будь ласка, зачекайте...
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В окремих країнах вдарені вимагають носити ганчірки на обличчі і на вулиці, інакше - штраф.
Тут наводили приклади.
У нас закрили Ботанічний Сад (площа 75 гектарів), бо там же - суцільний натовп і повітря застояне - розсадник вірусу, не інакше.
Я не збираюся ні в чому переконувати тих, хто =вірить= у все, що йому кажуть. Навіть коли ці всі =рекомендації= суперечать одна одній. Бо от манікюрні салони і перукарні у нас працюють. На відміну від БотСаду, музеїв та ресторанів. + Школи та дитсадки.
Я нікуди не поспішаю. І те, про що пишу вже кілька місяців (хто медіатизував і політизував вірус, який безумовно є, але не настільки страшний і смертельний, яким його представляють і який не вимагав і не вимагає вирубання економіки, доведення людей до зубожіння, знищення бізнесів, руйнування освіти, соціальних зв*язків і умертвлення людей, які хворіють на інші хвороби, позбавленням їх мед.допомоги) - потім вийде на поверхню. Вже починає потроху.
Більше не турбую.
Я в такі примітивні ігри не граю.
Обмін думками і аргументами приймаю.
А таке примітивне з*їжджання, до якого Ви вдалися - ні.
Бай.
А припускати за нього я не збираюся: чи його послали, чи він взагалі про це говорив.
Якби казав - то, напевне, написав би.
або "припускати за нього я не збираюся",
або "напевне, написав би"
І розцінюю його постик як дуже не професійний.
Українській владі?
Выборы покажут, что не дойдет, запомните этот пост.
Две недели колбасило люто, аж больничку взял... -- на парцетомоле выполз в итоге.
...подозреваю, что я был одним из первых переносчиков "Короны" -- судя по симптоматике и самочувствию.
Но тогда ж ещё никто ничего не знал.
Берегите себя!
Как и в их дороги.
А Зе-наркоман только СОБИАЕТСЯ покупать их в НОЯБРЕ.
Вот и "вся разница".
Так що правда.
Вот новость за июнь
https://www.bbc.com/ukrainian/features-53108737 З'ясувалося, що для пацієнтів на ШВЛ ризик летального наслідку при лікуванні дексаметазоном знижувався з 40 до 28%, а для пацієнтів на ЕКМО - з 25 до 20%. Керівник групи дослідників з Оксфордського університету, професор Пітер Хорб каже, що дексаметазон показав високу ефективність: "Поки це єдиний препарат, який допоміг значно знизити ризик смерті. Це великий прорив".
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3051570-moz-vnis-deksametazon-u-protokol-likuvanna-covid19.html Про це на брифінгу 25 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу. "Відбулося засідання робочої групи з провідними фахівцями щодо оновлення стандартів надання меддопомоги при COVID-19. В тому числі було розглянуто питання щодо внесення (в протокол лікування COVID-19 - ред.) додаткових лікарських засобів, тобто розширення цього протоколу, яке ґрунтується на нашому досвіді, клінічних випробуваннях та на досвіді інших країн, наприклад, було прийнято рішення щодо внесення такого препарату, як дексаметазон", - сказав Степанов.
1. Не 85%, а меньше, где-то 60-70%
2. На ИВЛ ложат тех, кто БЕЗ ИВЛ точно ПОМРЕТ.
...
То есть НЕ "на ивл умирает 60-70%", а "ИВЛ спасает 30-40% тех, кто точно бы умер без ИВЛ"!
За время последней вспышки легочной чумы в Индии умерло 56 человек. Считаете, легочную чуму неопасным заболеванием?
В Індонезії, наприклад, коронапохвігістів відправляють у поміч грабарям - рити могили для жертв "неіснуючої епідемії".
Авакову на ментов раздали или на ремонте дорог разворовали ?
Покажите отчет куда тратятся средства .
Что бы дошло до самых твердолобых.
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(З коронавірусного фонду не закупили жодного апарату ШВЛ !!!)
Має ця біда такий вигляд
а иначе уже нельзя - повыздыхаем !
А почему..?
наверно он уже заполнен и скоро надо выносить.(с)
Зато по Украине ездят щебневозы с плакатами рекламы "большой стройки" от Президента Зеленского. Вот только Зеленский деньги на ремонт дорог забрал из фонда борьбы с Ковид-19. А можно было к нынешней беде подготовиться - времени хватало.
Вопрос не.. в верю не верю..
Вопрос.. а почему.. когда все знали, что будет наплыв больных.. в реанимации ТОЛЬКО.. 12 коек?? Не 24, Не 124.. а 12!!