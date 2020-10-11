Професор Корсунов про ситуацію в лікарні, що займається пацієнтіами з СOVID-19: Черга швидких із "синіми" хворими. Кисневі системи перевантажені. Такої біди я ще не бачив. ФОТОрепортаж

Кисневі системи в лікарнях перевантажені, бочки і магістралі покриті льодом. Перші морози можуть призвести до замерзання магістралей і припинення подачі кисню.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав лікар, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії в Харківській медицинській академії післядипломної освіти Володимир Корсунов, передаєт Цензор.НЕТ.

"Всім тим, хто не вірить в ковід, маски, соціальну дистанцію та українській владі присвячується...

ХРОНІКИ ОКІЛ - КОВІДНОЇ ЛІКАРНІ, ЯКА ЛІКУЄ ХВОРИХ З КВІТНЯ 2020 РОКУ

П'ятниця ранок, за добу 8 померлих, хворих на ШВЛ 26. В реанімації лише 12 ліжок...

Субота. Черга швидких з "синіми " хворими. Відкрили третій поверх дитячої інфекційної лікарні для того, щоб забезпечити їх киснем. Ставимо п'ятнадцятий апарат ШВЛ поза межами реанімації...

Неділя. Хворих у лікарні понад 300. В реанімації як завжди 12. Поза межами реанімації 15 хворих на ШВЛ, одна з них заінтубована на панцирному ліжку прямо у палаті після годинної реанімації - жінці лише 39 років...Ще одна тромбоемболія легеневої артерії в реанімації, 63 роки, врятували, на трубі та ШВЛ, на ранок опритомніла.

Кисневі системи перевантажені, бочки та магістралі вкриті льодом, хоча на вулиці ще тепло. Перші морози можуть призвести до замерзання магістралей та припинення подачи кисню. Господь подбав про нас теплим жовтнем, але ми цим не скористалися...

За свій вік у медицині (з 1984 року) та роботу у реанімації з 1991 року такої біди я ще не бачив.

Зима близько, ніч темна та повна жахів..." - розповів медик.

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