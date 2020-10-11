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Дуда вшанував у Биківні пам'ять жертв Катині та нагадав про агресію РФ: Повернення в Україну кордонів, які мають тут бути, є спільним обов'язком. ФОТОрепортаж

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту в Україну відвідав польське військове кладовище в Биківні (Київ), де вшанував пам'ять жертв Катині.

Про це Дуда написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Правда і пам'ять мусять тривати. Сьогодні на Польському воєнному цвинтарі в Биківні вшановую пам'ять замордованих 80 років тому НКВС 3435 польських в’язнів з українського Катинського списку, які загинули за вільну та суверенну Польщу", - йдеться у дописі, який польський лідер зробив українською мовою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Візит в Україну особливо важливий: працюємо заради посилення зв'язків між країнами, - Дуда

Дуда вшанував у Биківні память жертв Катині та нагадав про агресію РФ: Повернення в Україну кордонів, які мають тут бути, є спільним обовязком 01
Дуда вшанував у Биківні память жертв Катині та нагадав про агресію РФ: Повернення в Україну кордонів, які мають тут бути, є спільним обовязком 02

Під час виступу у Биківні Дуда наголосив, що цей рік є знаковим з огляду на кілька річниць, які є важливими для поляків, а також для польсько-українських відносин.

"Нинішній рік через це 80-річчя є винятковим, але він є винятковим також завдяки 100-річчю великої перемоги у Варшавській битві в 1920 році спільно з нашими українськими братами, союзниками проти більшовиків", - заявив Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заступник голови ОП Жовква про візит Дуди в Україну: Говоритимемо про політику, історичне минуле та наші економічні відносини

Він підкреслив, що 100 років тому польські й українські солдати (військо УНР) пліч-о-пліч боролися, аби відбити радянську навалу - і їм це вдалося.

За словами Дуди, польські історики переконані у тому, що Катинський злочин – розстріл кількох десятків тисяч польських офіцерів – був помстою Йосипа Сталіна за поразку більшовиків під Варшавою в 1920 році.

Польський лідер звернув увагу, що у Биківні також поховані тисячі українців, яких убив радянський режим, аби "знищити український народ, а тих, хто залишиться, підкорити до статусу рабів".

Дуда також указав, що Росія відібрала в України Крим та окупувала частини Луганської і Донецької областей. Він зазначив, що спільним обов’язком є "повернення в Україні та Європі тих кордонів, які повинні тут бути", що відповідає міжнародному праву та справедливості.


Дуда вшанував у Биківні память жертв Катині та нагадав про агресію РФ: Повернення в Україну кордонів, які мають тут бути, є спільним обовязком 03

історія (1071) Катинь (7) пам’ять (1190) Польща (8659) Биківня (19) Дуда Анджей (793)


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Топ коментарі
+16
Дуже добре сказав.
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11.10.2020 23:38 Відповісти
+9
У нас общий враг - РФ
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11.10.2020 23:41 Відповісти
+5
Польша наш естественный союзник в борьбе с общим врагом, причем на выживание. русозверям надо не оставить ни одного шанса, а все что мешает и вредит совместным проектам, в т.ч. военным, убирать без компромиссов.
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11.10.2020 23:50 Відповісти
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Шо там кацапы... песню про имперские амбиции Польши - ЗАПЕВАЙ!
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11.10.2020 23:32 Відповісти
Дуже добре сказав.
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11.10.2020 23:38 Відповісти
У нас общий враг - РФ
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11.10.2020 23:41 Відповісти
В апреле 1989 года под эгидой генпрокуратуры УССР была проведена очередная эксгумация, на этот раз открытая. Результаты следствия показали, что захороненные под Быковнёй люди являются жертвами репрессий 1930-х годов.
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11.10.2020 23:48 Відповісти
Впервые о захоронениях в Быковне написал Петер А. Кольмус в статье «Убийства ГПУ также и в Киеве» («GPU-Morde auch in Kiew») в газете «Berliner Börsen-Zeitung» 29 сентября 1941 года. 8 октября того же года газета «Українське слово» (которая выходила во время немецкой оккупации в Киеве), а 14 октября 1941 года газета «Краковские вести» вернулись к теме Быковни, сообщая, что здесь захоронены жертвы большевистского террора. К тому времени серьёзные основания для этих утверждений были: немцы провели первые раскопки, в результате которых на глубине в полметра были найдены человеческие тела. Дальнейшие раскопки на достаточно большой площади доказали, что здесь второпях похоронили узников киевских тюрем, которых расстреляли после начала войны.
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11.10.2020 23:50 Відповісти
Польша наш естественный союзник в борьбе с общим врагом, причем на выживание. русозверям надо не оставить ни одного шанса, а все что мешает и вредит совместным проектам, в т.ч. военным, убирать без компромиссов.
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11.10.2020 23:50 Відповісти
Ка́тынский расстре́л (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA польск. zbrodnia katyńska - катынское преступление) - советское https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 военное преступление , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE массовые убийства польских граждан, в основном https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BD пленных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%80 офицеров https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8 польской армии , осуществлённые весной 1940 года. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB Расстрелы производились по решению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5,_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 «тройки» НКВД СССР в соответствии с постановлением https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%9A%D0%9F%D0%A1%D0%A1 Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года Согласно обнародованным архивным документам, всего было расстреляно 21 857 человек.
Термин «Катынский расстрел» первоначально использовался в отношении казни польских офицеров в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81 Катынском лесу (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Смоленская область ). После обнаружения других массовых захоронений польских граждан, а также советских архивных документов, свидетельствовавших о расстрелах, термины «Катынский расстрел» и «Катынское преступление» стали употреблять также по отношению ко всем проведённым в апреле-мае 1940 года расстрелам польских граждан, содержавшихся в разных лагерях НКВД СССР: Козельском, Старобельском, Осташковском, - а также в тюрьмах в западных областях Украинской и Белорусской ССРhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB#cite_note-5 [5] .
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11.10.2020 23:53 Відповісти
в Варшавской битве в 1920 году совместно с нашими украинскими братьями, союзниками против большевиков, польские и украинские солдаты (войско УНР) бок о бок боролись, чтобы отразить советское нашествие - и им это удалось.


Не сумніваюсь, що Вава про ту Варшавську битву нічого сном і духом не чув.
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11.10.2020 23:55 Відповісти
кадыров тоже ничего не знает о зверствах ватникопитеков и победах чеченцев в ХІХ веке над рашистами. надо обоих деятелей просветить, может поумнеют.
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12.10.2020 00:46 Відповісти
Впервые об обнаружении массовых захоронений в Катынском лесу в 1943 году заявил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84-%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84_%D1%84%D0%BE%D0%BD Рудольф-Кристоф фон Герсдорф https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB#cite_note-6 [6] , представитель Германии, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85%D0%B0_%D0%B8_%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2 оккупировавшей эти территории в ходе реализации https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%C2%BB операции «Барбаросса» . Созванная Германией международная комиссия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_(1943) провела экспертизу и заключила, что расстрелы произведены НКВД весной 1940 года. В свою очередь Советский Союз отрицал свою причастность к происшедшему.
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11.10.2020 23:55 Відповісти
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Je%C5%84cy1.jpg?uselang=ru Дуда вшанував у Биківні пам'ять жертв Катині та нагадав про агресію РФ: Повернення в Україну кордонів, які мають тут бути, є спільним обов'язком - Цензор.НЕТ 6206

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Je%C5%84cy1.jpg
Польские пленные, взятые Красной Армией
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 19 сентября 1939 года приказом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 Народного комиссара внутренних дел СССР № 0308 было создано Управление по делам военнопленных и интернированных (УПВИ) при НКВД СССР и организовано 8 лагерей для содержания польских военнопленных (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C Осташковский , Юхновский, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C Козельский , Путивльский, Козельщанский, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85 Старобельский , Южский и Оранский)..
Всего в ходе продвижения Красной Армии по оккупированой территории было взято в плен до полумиллиона польских граждан. Большинство из них были вскоре освобождены, и в лагеря НКВД попало 130 242 человека , среди которых были как военнослужащие польской армии, так и другие лица, которых руководство Советского Союза сочло «подозрительными» из-за их стремления к восстановлению независимости Польши.
По решению https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE Политбюро https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1) ЦК ВКП(б) от 3 октября 1939 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB#cite_note-POW37-26 [26] , рядовых и унтер-офицеров, уроженцев территорий Польши, отошедших к СССР, распустили по домам, а более 40 тысяч жителей Западной и Центральной Польши передали Германии. Оставшиеся военнопленные были распределены следующим образом:
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12.10.2020 00:01 Відповісти
Офицерский составhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85 Старобельский (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Луганская область )4 000 чел.
Офицерский составhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C Козельский лагерь (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C Оптина пустынь )5 000 чел.
Жандармы, полицейские и им соответствующиеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C Осташковский лагерь (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8C Нило-Столобенская пустынь )4 700 чел.
Рядовые и мл. комсоставстроительство дороги https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Новоград-Волынский - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2 Львов 18 000 чел.
Рядовые и мл. комсоставНаркомчермет на работу в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Криворожском бассейне примерно 10 000 чел.
ИТОГОпримерно 41 700 чел.
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12.10.2020 00:03 Відповісти
С апреля-мая 1940 года от офицеров, содержавшихся в трёх лагерях - Осташковском, Козельском и Старобельском, - перестали приходить письма, ранее регулярно доходившие до семей через https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0 Международный Красный Крест , и семьи этих офицеров уже больше не получили ни одного почтового отправления
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12.10.2020 00:04 Відповісти
Как свидетельствуют обнародованные в https://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1992 году документы, https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 3 марта https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1940 года народный комиссар внутренних дел https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Л. П. Берия предложил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A6%D0%9A_%D0%92%D0%9A%D0%9F(%D0%B1) Политбюро ЦК ВКП(б) расстрелять военнопленных

К концу марта в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 НКВД была завершена разработка плана по вывозу польских военнопленных из лагерей и тюрем к местам расстрела. Заключённых из всех украинских тюрем везли на расстрел в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2 Киев , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Харьков и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD Херсон , из белорусских - в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA Минск
Для уничтожения заключённых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C Осташковского лагеря была приготовлена https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C Калининская тюрьма, заранее освобождённая от других заключённых. Одновременно неподалёку от Калинина, в посёлке https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_(%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Медное , экскаваторы вырыли несколько огромных ямРуководил массовым расстрелом польских офицеров в Осташковском лагере https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%87%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82) В. М. Блохин .
С начала апреля военнопленных начали вывозить на расстрел эшелонами по 350-400 человек. Этапируемые заключённые полагали, что их готовятся отпустить на свободу, поэтому настроение в их рядах было приподнятое
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12.10.2020 00:10 Відповісти
Между тем Андерс, ставший руководителем польской армии на территории СССР, предпринимал всё возможное, чтобы отыскать «пропавших» офицеров, и даже командировал с этой целью одного из своих подчинённых, Юзефа Чапского (сидевшего ранее в Старобельском лагере). Позже он вспоминал в своих мемуарах:
«Меня всё более грызла тревога. Со стороны советских властей - молчание или уклончивые формальные ответы. А тем временем появились страшные слухи о судьбе пропавших. Что их вывезли на северные острова за Полярным кругом, что их утопили в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5 Белом море и т. п.
Фактом было то, что ни об одном из 15 000 пропавших пленных не было с весны 1940 года никаких известий и никого из них, буквально - ни одного, не удалось отыскать.
Только весной 1943 года открылась миру страшная тайна, мир услышал слово, от которого до сих пор веет ужасом: Катынь»
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12.10.2020 00:18 Відповісти
Выводы немецкого отчёта формулируются следующим образом:Из 8 братских могил изъято и заново похоронено 4143 трупа. В 70 % случаев их удалось идентифицировать. На всех трупах из могил 1-7 была зимняя одежда, в частности шинели, меховые и кожаные куртки, свитеры и шарфы. Трупы из могилы № 8 были в летней одежде. С этим согласовывается факт, что в могилах 1-7 были найдены фрагменты газет за март-апрель 1940 года, а в могиле № 8 - газеты за начало мая. На трупах не было следов насекомых (очевидно, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B8 трупных мух и т. п.), что подтверждает, что захоронения производились в холодное время года.Кроме газет, было найдено также много других документов (писем и т. д.), а также личных вещей. На жертвах часто находили табакерки ручной работы, иногда ещё наполненные, деревянные и серебряные портсигары, а также мундштуки с вырезанными монограммами и годом 1939 или 1940 и надписью «Козельск». В этом лагере находилось большинство убитых офицеров; это подтверждается тем, что найденные на жертвах письма от родственников и друзей были главным образом адресованы на Козельск.Состояние трупов не даёт возможности точно установить время их смерти; но найденные документы за начало 1940 года и ранее «не оставляют сомнения, что казнь офицеров происходила в Катынском лесу весной 1940 года». Срезы деревьев, посаженных на могиле, показывают, что они были пересажены 3 года назад. Ту же датировку даёт по черепу доктор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%88%D0%BE%D1%88,_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86 Ф. Оршош .

Все казнённые были убиты в затылок немецкими пулями 7,65 мм калибра, марки «Geco 7,65 D» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем. Gustav Genschow & Co., город https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%81%D1%80%D1%83%D1%8D Карлсруэ , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Германия ), изготовленными в 1922-1931 годах; эти патроны, за отсутствием рынка в разоружённой Германии https://ru.wikipedia.org/wiki/1920-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B 1920-х годов , в большом количестве экспортировались фирмой «в Польшу, в прибалтийские государства и в Советский Союз (в довольно значительном количестве до 1928 года, а потом в более ограниченном количестве)».

Расстрелы происходили вне могил, возможно, на краю их; расстреливали в стоячем положении, причём двое поддерживали расстреливаемого под мышки.Руки жертв были связаны плетёным шнуром (фабричного производства, какой употребляется для занавесок или штор) толщиной 3-4 мм. Петля была задумана так, что при попытке разъединить руки узел автоматически затягивался ещё туже. У большинства тел из могилы № 5 и в единичных случаях в других могилах, кроме обычного связывания рук, дополнительно были замотаны головы (собственными шинелями или мундирами). Шнур, которым при этом охватывали обмотку на шее, свободным концом соединяли с узлом на руках так, что каждое движение при попытке освободить голову или руки автоматически затягивало петлю. Связанными в основном оказались молодые офицеры, сопротивления которых, по-видимому, боялись.

Аналогичным образом были связаны и расстрелянные ранее советские граждане. На некоторых жертвах были найдены следы ударов советским четырёхгранным штыком, которым, как предполагается, подгоняли жертвы на дороге к месту казни (упоминание о четырёхгранных штыковых отверстиях встречается и в одном советском актеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB#cite_note-abarinov-55 [55] ; немецкий же штык был плоским). Во многих случаях жертвы носили следы побоев кулаком или прикладом винтовки (перелом нижней челюсти)
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12.10.2020 00:25 Відповісти
С https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 20 ноября https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1945 года по https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 1 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1946 года в Нюрнберге проходил https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8E%D1%80%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81 судебный процесс над 23 главными военными преступниками в Международном военном трибунале (МВТ). По настоянию советской стороны катынский эпизод был внесён в первоначальное обвинительное заключение трибунала
14 февраля 1946 года зам главного советского обвинителя полковник https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Ю. В. Покровский предъявил подробное обвинение по Катынскому делу, основанное на материалах комиссии Бурденко и возлагавшее вину за организацию расстрелов на немецкую сторону. Трибунал не поддержал советское обвинение, в приговоре трибунала катынский эпизод отсутствует. Что воспринимается как фактическое признание трибуналом советской вины за Катынь
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12.10.2020 00:30 Відповісти
Он отметил, что общим долгом является "возвращение в Украине и Европе тех границ, которые должны здесь быть" в соответствии с международным правом и справедливостью.Источник: https://censor.net/ru/p3224252 На что он намекает, говоря про справедливые границы, уж не границу ли Польши с Украиной до 1939 года? Иж, какой, ты посмотри нахал, а еще естественным союзником считается.
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12.10.2020 00:31 Відповісти
смердючі кремлєботи не обійшли цю новину та старанно ллють своє лайно на польсько-українське співробітництво проти рашиськой *********, то хай ті кремлєботи захлинуться своєй отруйною слиной
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12.10.2020 01:06 Відповісти
так, сто років тому поляки спочатку воювали разом із українцями, а потім і проти них. І чим то закінчилось усі пам'ятають. Нехай роблять із того усього висновки.
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12.10.2020 07:29 Відповісти
 
 