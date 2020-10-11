Дуда вшанував у Биківні пам'ять жертв Катині та нагадав про агресію РФ: Повернення в Україну кордонів, які мають тут бути, є спільним обов'язком. ФОТОрепортаж

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту в Україну відвідав польське військове кладовище в Биківні (Київ), де вшанував пам'ять жертв Катині.

Про це Дуда написав у твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Правда і пам'ять мусять тривати. Сьогодні на Польському воєнному цвинтарі в Биківні вшановую пам'ять замордованих 80 років тому НКВС 3435 польських в’язнів з українського Катинського списку, які загинули за вільну та суверенну Польщу", - йдеться у дописі, який польський лідер зробив українською мовою.

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Під час виступу у Биківні Дуда наголосив, що цей рік є знаковим з огляду на кілька річниць, які є важливими для поляків, а також для польсько-українських відносин.

"Нинішній рік через це 80-річчя є винятковим, але він є винятковим також завдяки 100-річчю великої перемоги у Варшавській битві в 1920 році спільно з нашими українськими братами, союзниками проти більшовиків", - заявив Дуда.

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Він підкреслив, що 100 років тому польські й українські солдати (військо УНР) пліч-о-пліч боролися, аби відбити радянську навалу - і їм це вдалося.

За словами Дуди, польські історики переконані у тому, що Катинський злочин – розстріл кількох десятків тисяч польських офіцерів – був помстою Йосипа Сталіна за поразку більшовиків під Варшавою в 1920 році.

Польський лідер звернув увагу, що у Биківні також поховані тисячі українців, яких убив радянський режим, аби "знищити український народ, а тих, хто залишиться, підкорити до статусу рабів".

Дуда також указав, що Росія відібрала в України Крим та окупувала частини Луганської і Донецької областей. Він зазначив, що спільним обов’язком є "повернення в Україні та Європі тих кордонів, які повинні тут бути", що відповідає міжнародному праву та справедливості.



