Автомобіль злетів з дороги в урвище в Яремчі: двоє людей загинули, троє госпіталізовані, - поліція. ФОТОрепортаж

В Яремчі (Івано-Франківська обл.) в ніч на неділю сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло двоє людей і троє постраждали.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Івано-Франківської.

"Аварія трапилася на трасі Н-09 "Мукачево-Івано-Франківськ-Львів": у темну пору доби автомобіль злетів з дороги в урвище. Поліцейські Івано-Франківщини з'ясовують обставини аварії", - сказано в повідомленні.

У результаті аварії на місці події загинули пасажири: 31-річний мешканець Яремче і 24-річний мешканець Чернівецької області. Ще троє людей з Буковини доставлені у медзаклад. Йдеться про 27-річного водія, якого з закритою черепно-мозковою травмою і переломом лопатки разом із 25-річним пасажиром, у якого струс головного мозку і політравма доставлено до Яремчанської лікарні. Ще одного 24-річного пасажира з переломом кісток черепа та іншими травмами доставлено до обласної лікарні в Івано-Франківську.

У водія взяли кров на аналіз щодо стану сп'яніння.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 КК. Досудове розслідування триває.

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Поліцейські Івано-Франківської звертаються до всіх водіїв і закликають до дотримання ПДР і уважності за кермом.



Фото: сайт поліції